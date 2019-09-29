 Среди депутатов Киевской области собирали подписи в поддержку губернатора Бно-Айрияна, подписались только Бунин и Горобец, - Дубинский

Об этом написал в фейсбуке заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.
"В интернете пишут, что губернатора Киевской области Бно-Айрияна заменят человеком некоего Виктора Тимошенко (бывший акционер АКБ Легбанк, в СМИ связывали с контрабандистами). Спешу всех успокоить, это неправда. Потому что Бно и является человеком Тимошенко, за спиной которого маячит тень помощника Калетника, Ильи Павлюка. В подтверждение могу привести тот факт, что среди депутатов Киевской области развернули кампанию по сбору подписей в поддержку Бно. Подписались аж 2 человека: Бунин и Горобец. Зашедшие в парламент именно по квоте Тимошенко-Павлюка", - сообщил Дубинский.
Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.
кароче, "слуга народа"
что она сорвала овечью маску с русского народа и представила Миру *****.
Русское ***** оказалось тоже маской, под которой скрывается Сатана!
Пока ещё не серебряная, а обычная пуля - очень помогает, а больше ничего в аптечке против русских у меня нет...
Генетическая обусловленность нравственной неполноценности русских. Читать дальше...
https://www.youtube.com/watch?v=Tf2sEigPMss
Бородата повія знову обісрався, курва продажна)))
Вам всё понятно?
Сталося непередбачуване, поки чекали зникнення порохоботів, почали зникати зелібоби. А все від того, що у зелібобів проблема з понятійним апаратом. Людей з критичним мисленням вони назвали порохоботами, і як наслідок, оперуючи неточним терміном, (який був призначений для
маргіналізації розумних людей, яким не байдужа доля країни), інфантильно сподівалися, що порохоботи, які нібито пішли від Пороха (насправді ні), разом з ним і зникнуть. Розумні люди не можуть зникнути в принципі. І ви маєте бути першими, хто зацікавлений в тому, щоб
порохоботи залишилися. Ви просто профукаєте країну без нас. Зараз починають відносити до порохоботів тих, хто хоч якось критикує владу. Шановні зелібоби потрібно попрацювати над своїм понятійним апаратом та розширити класифікацію людей, невдоволених діями влади,
тому що ви своїми руками доведете до того, що за рік в країні буде відсотків 70 порохоботів. Так вони точно не зникнуть. А зелібоби зникають, на жаль, як і прихильники Саакашвілі, Семенченка, Тячівських повстанців та іншого лушпиння.
уроданарода?
И наконец, нахрен мне эта "правда-не правда", какое мне дело до этого "бно"!?
Дубинский против Зеленского