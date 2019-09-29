 ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня", - сказано в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека подчеркнули, что запрет продолжает действовать, невзирая на решение Международного суда ООН.

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"В 2017 году суд постановил, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса", - отметили в миссии.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса", - сказано в сообщении.



