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 ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса

Мониторинговая миссия ООН призвала РФ снять запрет на деятельность Меджлиса крымскотатарского народа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на страницу Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Facebook.

"3 года назад, 29 сентября 2016 года, Верховный Суд Российской Федерации оставил в силе решение о запрете Меджлиса, которое ранее принял Верховный Суд Крыма. В результате, Меджлис, представительский орган крымских татар, не может выполнять свои функции до сегодняшнего дня", - сказано в сообщении.

В Мониторинговой миссии ООН по правам человека подчеркнули, что запрет продолжает действовать, невзирая на решение Международного суда ООН.

Также на Цензор.НЕТ: Оккупанты в Крыму провели обыски у члена Меджлиса Аметова, прокуратура АРК открыла дело

"В 2017 году суд постановил, что Российская Федерация должна воздержаться от ограничения представительских органов крымских татар, в том числе, Меджлиса", - отметили в миссии.

"Мы призываем Российскую Федерацию выполнить постановление суда ООН и снять запрет на деятельность Меджлиса", - сказано в сообщении.

ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса 01
ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса 02

Источник: https://censor.net.ua/n3151047
 
   
 Топ комментарии
 
и что от этих "призывов" толк есть?
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ГЛАС ВОПІЮЩОГО В ПУСТИНІ
Вираз походить з Біблії (Ісаія, 40, 3; Матф., З, 3, а також в інших місцях).
Вживається у значенні: даремний заклик до. кого-небудь, який залишається без уваги, без відповіді, а також одинокий виступ, не підтриманий ніким.
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Призывать террористов не заниматься террором БЕСПОЛЕЗНО. В ЕВРОСОЮЗЕ 500 млн. человек, в Штатах 330 млн.человек и какие-то 140 млн.оборзевших россиян пытаются диктовать всему миру свои правила проживания на планете Земля.
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В политике всё должно быть на слуху.
Например, давят оппозиционные СМИ, чтобы электорат не знал альтернативных кандидатов.
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ГЛАС ВОПІЮЩОГО В ПУСТИНІ
Вираз походить з Біблії (Ісаія, 40, 3; Матф., З, 3, а також в інших місцях).
Вживається у значенні: даремний заклик до. кого-небудь, який залишається без уваги, без відповіді, а також одинокий виступ, не підтриманий ніким.
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Тогда Закария (Захария) воззвал к своему Господу, сказав: «Господи! Одари меня прекрасным потомством от Себя, ведь Ты внимаешь мольбе». ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса - Цензор.НЕТ 8758 Когда он стоял на молитве в молельне, ангелы воззвали к нему: «Аллах радует тебя вестью о Йахье (Иоанне), который подтвердит Слово от Аллаха и будет господином, воздержанным мужем и пророком из числа праведников». ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса - Цензор.НЕТ 8758 Закария (Захария) сказал: «Господи! Как может у меня родиться сын, если старость уже настигла меня и жена моя бесплодна?». Аллах сказал: «Так Аллах вершит, что пожелает!». ООН призывает Россию отменить запрет на деятельность Меджлиса - Цензор.НЕТ 8758 Закария (Захария) сказал: «Господи! Покажи мне знамение». Аллах сказал: «Твое знамение будет в том, что ты будешь три дня разговаривать с людьми только знаками. Много поминай своего Господа и славь Его перед закатом и утром».
3:38-41 (Кулиев)
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А в миссии ООН в курсе, что этот Меджлиса крымскотатарского народа в Минюсте Украины вообще не зарегестрирован!
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Можно, какая разница между политикой ***** и ИГ?
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Нет чтобы поменять регламент работы Совбеза и трахнуть потом кацапню, лучше постонут, поклянчат. А те привычно положат на всё это болт. Импотенты. Лучше бы Зеленский в разговоре с Трампом по мудаческому совбезу прошёлся бы. С матами.
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Призывать террористов не заниматься террором БЕСПОЛЕЗНО. В ЕВРОСОЮЗЕ 500 млн. человек, в Штатах 330 млн.человек и какие-то 140 млн.оборзевших россиян пытаются диктовать всему миру свои правила проживания на планете Земля.
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мне очень хочется напомнить одну пословицу))) но... аналогии... смущают))) ООН закликає Росію скасувати заборону на діяльність Меджлісу - Цензор.НЕТ 2467
а Васька слушает...да ест ))))
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Адміністративний суд у Німеччині за терміновою процедурою виніс рішення, у якому дозволив називати лідера ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD) в Тюрингії Бьорна Гьокке фашистом.
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Світ втрачає рештки здорового глузду
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Достали уже со своими призывами и озабоченностями. Что ПАСЕ, что ООН бесполезные организации.
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