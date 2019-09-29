 Вести переговоры с Вашингтоном опасно, - Захарова

Об этом Захарова заявила в эфире российского "Первого канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я согласна со многими оценками, что это (публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского. – Ред.), безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала она.

Захарова назвала публикацию стенограммы беседы "уроком" для президента Украины Владимира Зеленского и предположила, что она может изменить внешнюю политику Украины.

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"Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он (Зеленский. – Ред.) воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому", - сказала она.

Напомним, ранее в четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

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Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.