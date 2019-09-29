EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 За рубежом
  235  9
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (3043) МИД РФ (1255) США (15470) Захарова (195) Трамп (2480)

 Вести переговоры с Вашингтоном опасно, - Захарова

По мнению официального представителя МИД РФ, публикация стенограммы переговоров Зеленского и Трампа показала что вести переговоры со Штатами "опасно".

Об этом Захарова заявила в эфире российского "Первого канала", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Я согласна со многими оценками, что это (публикация стенограммы разговора Трампа и Зеленского. – Ред.), безусловно, меняет картину, и даже не картину, а, наверное, форму отношений между государствами, между странами, между лидерами, между политиками. Потому что теперь, вот уже как, наверное, третий день после этого скандала, все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться - опасно", - сказала она.

Захарова назвала публикацию стенограммы беседы "уроком" для президента Украины Владимира Зеленского и предположила, что она может изменить внешнюю политику Украины.

Читайте также: МИД Украины не будет опускаться до бульварного уровня представителей МИД РФ, - Зеленко об обращении Захаровой к Зеленскому

"Если этот урок, а это колоссальный политический урок, он (Зеленский. – Ред.) воспримет правильно, а на это у меня есть большая надежда, то вообще вся ситуация на Украине может пойти по-другому", - сказала она.

Напомним, ранее в четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Читайте также: Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

Источник: https://censor.net.ua/n3151046
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А с Зе не опасно )))

Хрен кто узнает, о чём ***** и Зе калякали
 показать весь комментарий
 
 
ЗЕ ленски - козявка в международной политике
 показать весь комментарий
 
Бимбой будет публикация переговоров Трампа с Кремлем

американский избиратель узнает очень много интересного для себя
 показать весь комментарий
 
 
От ****. Хоче явно затягнути Україну у кацапські тенета. А йух тобі.
 показать весь комментарий
 
 
Да маня,опасно. Потому, что там тебе не нальют !
 показать весь комментарий
 
 
Да какая разница Украине, все равно ее никто не собирается защищать и помогать, всем наплевать. Это стало понятно после того как страны Западной Европы дружно поддержали строительство СП-2, сделали так как хочет Путлер. Не трудно понять что взамен скидки на газ от Путлера.

Это на словах Европа за общечеловеческие ценности, а на деле ее интересуют только свои сытые задницы. Да и Америку тоже.
 показать весь комментарий
 
А вести переговоры с Россией - "смертельно опасно"... (Да и бесполезно, потому что Россия и переговоры - абсолютно несовместимые понятия... Она договоры не соблюдает, потому что не уважает договаривающуюся сторону, а боится или презирает...).
 показать весь комментарий
 
 
Тобто Захарова підтримує Зеленського. Ми зрозуміли чому Захарова так робить👱
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом
 
 
 
 
 
 вверх