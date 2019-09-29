 Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico

К такому выводу пришли журналисты Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В статье говорится, что Волкер занимал должность в крупной лоббистской компании BGR Group, а в данный момент работает исполнительным директором Института Маккейна, вашингтонского аналитического центра.

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Фактически Волкер был спецпредставителем США как "доброволец", сохраняя свои оплачиваемые места работы. Обе названные компании имеют финансовые связи с фирмой Raytheon, которая производит комплексы Javelin и которая получила миллионную прибыль от решения президента Дональда Трампа начать поставки этих комплексов Украины.

Издание отмечает, что сейчас Волкера никто не обвиняет в конфликте интересов из-за того, что он поддерживал идею поставок Javelin Украине.

Напомним, как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.

В РФ уже успели заявить, что отставка Волкера "отсрочит выполнение минских соглашений".

Согласно оценке бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, отставка Волкера – "первая не политическая, а именно реальная потеря" для Украины.

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