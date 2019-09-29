EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  591  22
Материалы по теме:
Все про:США (15470) Волкер Курт (513) Javelin (59)

 Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico

Бывший спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер мог лоббировать поставки Украине противотанковых комплексов Javelin.

К такому выводу пришли журналисты Politico, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

В статье говорится, что Волкер занимал должность в крупной лоббистской компании BGR Group, а в данный момент работает исполнительным директором Института Маккейна, вашингтонского аналитического центра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times

Фактически Волкер был спецпредставителем США как "доброволец", сохраняя свои оплачиваемые места работы. Обе названные компании имеют финансовые связи с фирмой Raytheon, которая производит комплексы Javelin и которая получила миллионную прибыль от решения президента Дональда Трампа начать поставки этих комплексов Украины.

Издание отмечает, что сейчас Волкера никто не обвиняет в конфликте интересов из-за того, что он поддерживал идею поставок Javelin Украине.

Напомним, как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.

В РФ уже успели заявить, что отставка Волкера "отсрочит выполнение минских соглашений".

Согласно оценке бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, отставка Волкера – "первая не политическая, а именно реальная потеря" для Украины.

Также читайте: Мы готовы продать Javelin, Украина и США согласовывают условия поставок, - Тейлор

Источник: https://censor.net.ua/n3151045
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Пофиг... чем больше кацапов сгорит в танках - тем лучше.
 показать весь комментарий
 
 
все, оказывается, старо, как мир, вот и верь после цего людям, по дважды в день талдычивших о ценностях демократии Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 3652
 показать весь комментарий
 
 
так ты и хлеба не ешь потому, что хлебопёк на этом наживается ?
 показать весь комментарий
 
а шо,демократия це хлиб насущный или шо то другое?
 показать весь комментарий
 
да при чём тут демократия?

ты что-нибудь покупаешь потому, что тебе это надо

или по каким-то другим тайным причинам, связанным с демократией ?
 показать весь комментарий
 
Такое чувство, что журналисты Politico, стали журнашлюхами отрабатывающими кровавые деньги Московии.
 показать весь комментарий
 
 
Щось мені здається,що Моніка ЗЕленскі єврей не справжній.
 показать весь комментарий
 
Если бы не Волкер, то в Украине таких ништяков не было бы до сих пор!
 показать весь комментарий
 
Если вас заставляют учиться или лечиться или зарядкой заниматься, значит эти люди лоббируют своё: кто лекарства, кто учебники, кто гантели! Ужос! А если зубы советуют чистить, шо тады?
 показать весь комментарий
 
Требуем решительно поставок " Карл-Густав" и будем ждать каменты Politicoв Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 8180
 показать весь комментарий
 
Сейчас на этой ветке свинособачки всплывать начнут, пока только капучинка всралась, ждем )))
 показать весь комментарий
 
Что-то в демократической стране слишком много внимание к Украине.
 показать весь комментарий
 
Надо на его место назначить особиста производителей Patriot, Abrams.
 показать весь комментарий
 
Ну так не даремно ж воно так поспішно здриснуло............. Волкер мог настаивать на поставках Javelin Украине, так как работал на производителя, - Politico - Цензор.НЕТ 1475
Варто поцікавитись стефонограмими перемовин бариги з обамкою. Там ще не таке говно спливе
 показать весь комментарий
 
Пошла уже травля Волкера! То нам столько джавелинов продали в масштабе страны, что кот наплакал!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх