 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб. КАРТА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Этот район – традиционный для проведения стрельб. Именно здесь происходили на предыдущих этапах испытания ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун".

Во время прошлых пусков на Государственном испытательном полигоне "Алиби" на юге Одесской области было выдано уведомление NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. Через несколько суток после этого Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения собственных стрельб.

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Подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze - 2019, когда перед самым началом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.