 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб. КАРТА

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".
Этот район – традиционный для проведения стрельб. Именно здесь происходили на предыдущих этапах испытания ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун".
Во время прошлых пусков на Государственном испытательном полигоне "Алиби" на юге Одесской области было выдано уведомление NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. Через несколько суток после этого Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения собственных стрельб.
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Подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze - 2019, когда перед самым началом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.
Про це йдеться на сайті так званого "глави держави".
Зеленський про Україну:
"Порнаактриса, каторая прінімаєт са всєх старон..."
Минув час.
Світові ЗМІ про Зеленського:
"Моніка Зелінскі".
Барабаны и маракасы - это позитивно, и картинку веселую динамичную бадоевы в телевизоре хорошую сделают. А Бабий Яр - это протокольно, нудно и непозитивно. Поэтому Бабий Яр не нужен. А барабаны - нужны. И маракасы нужны.
Не удивлюсь, если эти и День памяти жертв Голодомора проигнорируют. Избиратели Зеленского такого не любят, значит, не надо. "Достали уже своим Голодомором, сколько можно нудить, каждый год задалбывают! Синьор-голодомор, гыгыгы".
Браво! ты пробил очередное днище.