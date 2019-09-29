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Все про:испытания (229) Одесская область (1842) Черное море (569)

 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб. КАРТА

В Одесской области на следующей неделе состоятся ракетные стрельбы. Из-за этого ограничат доступ к мысам "Калфа", "Ледники" и 1-10 км морской косы от н.п. Лебедевка на побережье Черного моря.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Украинский милитарный портал".

Этот район – традиционный для проведения стрельб. Именно здесь происходили на предыдущих этапах испытания ракетные стрельбы из комплексов "Ольха" и "Нептун".

Во время прошлых пусков на Государственном испытательном полигоне "Алиби" на юге Одесской области было выдано уведомление NOTAM (Notice to Airmen) о предстоящих ракетных стрельбах. Через несколько суток после этого Россия перекрыла прилегающий к этому район для проведения собственных стрельб.

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Подобным образом Россия уже осуществляла преграды во время международных учений Sea Breeze - 2019, когда перед самым началом морских маневров перекрыла одну из запланированных для морских стрельб локаций в Черном море.

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151044
 
 
 Топ комментарии
 
На сайті "преЗЕдента" зареєстровано дві петиції з вимогою оприлюднити стенограми телефонних розмов Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це йдеться на сайті так званого "глави держави".

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 4877
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Зочєм нам армія? Нужон аркєстор для Бідонова, зустрічати хуйла і моторол на Хрещатику у білому.

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 3512 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 2303
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Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 1787 так вот ты какая, немецкая порноактриса !
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На сайті "преЗЕдента" зареєстровано дві петиції з вимогою оприлюднити стенограми телефонних розмов Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Про це йдеться на сайті так званого "глави держави".

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 4877
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Якщо Моніка ЗЕленскі не оприлюднить стенограми, він стане заручником *****. Це неможливе лише у випадку, якщо він у тих розмовах "чистий" перед країною.
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так вот ты какая, немецкая порноактриса !
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Що таке "карма"?
Зеленський про Україну:
"Порнаактриса, каторая прінімаєт са всєх старон..."

Минув час.
Світові ЗМІ про Зеленського:
"Моніка Зелінскі".
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Нужно туда подогнать ракеты ПВО и если *********** надумают устроить свои стрельбы - сбивать их !
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Зочєм нам армія? Нужон аркєстор для Бідонова, зустрічати ***** і моторол на Хрещатику у білому.

Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 3512 Часть Черного моря закроют из-за проведения ракетных стрельб - Цензор.НЕТ 2303
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«Светлана Самборска 51 хв. · "Дайош нариду зрелищ!"
Барабаны и маракасы - это позитивно, и картинку веселую динамичную бадоевы в телевизоре хорошую сделают. А Бабий Яр - это протокольно, нудно и непозитивно. Поэтому Бабий Яр не нужен. А барабаны - нужны. И маракасы нужны.

Не удивлюсь, если эти и День памяти жертв Голодомора проигнорируют. Избиратели Зеленского такого не любят, значит, не надо. "Достали уже своим Голодомором, сколько можно нудить, каждый год задалбывают! Синьор-голодомор, гыгыгы".
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а слабо перекрыть район для стрельб поближе к крыму и ватостополю?
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А не можна трохи змінити траекторію ракет, щоб вони влучили у Севастополь?
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Сразу видно настоящего патриота! Только настоящий патриот может мечтать шарахнуть ракетой по украинскому городу!
Браво! ты пробил очередное днище. Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 899
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Дид Хасан совсем развоявалси, хочет быть первым украинцем, прибывшим в севас верхом на ракете Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 252
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Та я просто хочу вас послати на путіна🙋
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а тебя случаем не дидом мюнхгаузеном кличут? Частину Чорного моря закриють через проведення ракетних стрільб - Цензор.НЕТ 3055
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