 В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей

Авария произошла поздно вечером 28 сентября вблизи г. Нитра, расположенного в 100 км к востоку от столицы страны Братиславы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".
Пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.
Пока не будет завершено расследование причин аварии, власти решили приостановить полеты MиГ-29.
Также на Цензор.НЕТ: Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков. ФОТОрепортаж
В 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin, чтобы заменить свои устаревшие самолеты советской эпохи.
Первый военный самолет F-16 планируют доставить в Словакию до 2022 года.
https://twitter.com/gniloywest/status/923199008222441473
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Головне, що з пілотом все норм.
Этот самолет почти одногодка создания самой Словакии...
как перестать орать от смеха?
"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива в баках", - отмечается в сообщении МВД.
http://pozitciya.com.ua/74916-krushenie-mig-29-v-slovakii-istrebitel-razbilsya-iz-za-nehvatki-topliva.html
Та і електроніку скоріш за все замінили на Ф 16 их.
Мігі 29 проти Ф 16 це мабуть як Жигулі проти Форда