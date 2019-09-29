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Все про:авиация (1820) Словакия (425)

 В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей

Советский военный самолет МиГ-29, находящийся на балансе ВВС страны, разбился во время учебного полета.

Авария произошла поздно вечером 28 сентября вблизи г. Нитра, расположенного в 100 км к востоку от столицы страны Братиславы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Пилот катапультировался, его госпитализировали в стабильном состоянии, его жизни ничто не угрожает.

Пока не будет завершено расследование причин аварии, власти решили приостановить полеты MиГ-29.

Также на Цензор.НЕТ: Украина усиливает сотрудничество в авиасфере с Турцией, которую заинтересовал украинский Ан-178, - Аваков. ФОТОрепортаж

В 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin, чтобы заменить свои устаревшие самолеты советской эпохи.

Первый военный самолет F-16 планируют доставить в Словакию до 2022 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3151040
 
   
 Топ комментарии
 
Каждая уродливая старуха,когда то была девушкой ))
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A-10 «Тандерболт» II первый полет совершил в 1972 году. И до сих пор стоит на вооружении. Проблема совковой военной техники в том, что рукожопые наследники СеСеР не могут воспроизвести даже то, что было в массовом производстве. Воруют и бухают - какие тут запчасти В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей - Цензор.НЕТ 3950
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У нормальных стран уже пятого поколения самолеты в воздухе.
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Классный был истребитель для своего времени... В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей - Цензор.НЕТ 2690
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Каждая уродливая старуха,когда то была девушкой ))
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В Архангельске и обл. таких домов валом было, оказывается до сих пор до стояли, как та Пизанская башня.
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душевный дом и погодка отличная. Можно канешно жить на 25 этаже в N городе и плевать на такие дома, но все мы люди.
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Не хочу вас разочаровывать. но на фото -Осло. Норвегия
https://twitter.com/gniloywest/status/923199008222441473
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Серьезно?))) У вас чувство юмора есть?))) Это был тролинг рашки)))
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Совковые ЗИПы закончились, а из Засрашки идет один контрафакт - параша
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Й - ********
...
Головне, що з пілотом все норм.
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У нормальных стран уже пятого поколения самолеты в воздухе.
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самолеты пятого поколения есть только у 4-х стран
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украина выкупит, как болгарские мт-лб у индии
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Алексендер...)))) А Вы хоть знаете..что за технику выкупили наши у индусов?... Прежде чем гавкнуть... подумайте...!!!
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Доходить начало)))
Этот самолет почти одногодка создания самой Словакии...
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A-10 «Тандерболт» II первый полет совершил в 1972 году. И до сих пор стоит на вооружении. Проблема совковой военной техники в том, что рукожопые наследники СеСеР не могут воспроизвести даже то, что было в массовом производстве. Воруют и бухают - какие тут запчасти
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Все расийское - дерьмо. Проверено многими поколениями. Иметь его могут только отсталые и бедные. Уважающие себя всегда покупают лучшее.
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Это "дерьмо" отлетало 40 лет - пора и честь знать
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Хваленая авиация Мордора скоро в воздухе рассыпаться будет.
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С чего бы? Лишь потому. что в Словакии рухнул советский. которому уже 42 года исполнилось?
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В 2018 году Словакия подписала соглашение о покупке 14 военных самолетов F-16 у американской фирмы Lockheed Martin, чтобы заменить свои устаревшие самолеты советской эпохи.Источник: https://censor.net.ua/n3151040

как перестать орать от смеха? В Словакии разбился МиГ-29, власти приостановили полеты советских истребителей - Цензор.НЕТ 5305
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Пролсто переходят на НАТОвские стандарты
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А что не так преподнесено?))) Вы бы еще сравнили жигули и опель 86 года выпуска))) Точно так же и в самолетах)))
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Шо машины Шо самолеты...Шо бабы )) У нас в Дрнецке,кто ездил на заработки на расею,приезжали жаловались - ну и уродки ! Реально на них не встает )) Теперь правда и сами обосрались. Что хаяли ,то и хавают.
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Позже представители полиции Словакии уточнили, что предварительной причиной катастрофы является нехватка авиационного топлива в баках самолета.

"Согласно предварительной информации, причиной аварии мог стать недостаток топлива в баках", - отмечается в сообщении МВД.
http://pozitciya.com.ua/74916-krushenie-mig-29-v-slovakii-istrebitel-razbilsya-iz-za-nehvatki-topliva.html
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Словакия купит 14 самолетов F-16 за 1,6 миллиарда евро, первый из которых полетел 45 лет назад. Сила маркетинга.
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Не забуваємо про якість американських винищувачів і радянську "якість".
Та і електроніку скоріш за все замінили на Ф 16 их.
Мігі 29 проти Ф 16 це мабуть як Жигулі проти Форда
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ВОТ ВАМ И СВЯЗЬ МЕДВЕДЧУКА СО СЛОВАЦКИМИ ЭКСТРЕМИСТАМИ !!!
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Классный был самолёт! Просто ума не хватает даже заправить... Это же вам не танк Армата ....
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Совковая хрень, которую собрали руцкие рукожопы.
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Надо было им покупать украинские самолеты.
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