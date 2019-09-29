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 Польша хочет создать в Украине кладбища, на которых будут хоронить обнаруженные во время эксгумации останки поляков

Польша надеется начать работы по эксгумации сразу в нескольких местах, где могут находиться останки погибших на территории Украины поляков. Объем работы – огромный, речь идет "сотнях а, возможно, тысячах мест".

Об этом заявил директор Бюро поисков и идентификации Института национальной памяти Кшиштоф Швагжик, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Польское радио".

Швагжик выразил надежду, что Польша получит от Украины согласие на строительство кладбищ, на которых можно будет достойно похоронить найденные останки поляков.

Польша собирается провести эксгумационные работы в нескольких десятках мест, где покоятся останки поляков, павших или убитых в период польско-большевистской войны, в 1939 году и 1943-44 годах на Волыни. По его словам, объем поисковых работ - огромный, речь идет о "сотнях, а возможно, тысячах мест".

Читайте на Цензор.НЕТ: Украина разрешила Польше проведение поисково-эксгумационных работ

Сейчас польская сторона решает бюрократические вопросы: в соответствующие учреждения Украины предоставлены документы, чтобы получить разрешение на проведение поисковых работ. Швагжик не смог спрогнозировать, начнутся ли поисковые и эксгумационные работы уже в этом году.

Напомним, 27 сентября Украина дала Польше формальное согласие на возобновление эксгумационных работ.

Запрет на поисково-эксгумационные работы поляков в Украине был наложен в апреле 2017 года после разрушения польскими националистами украинского места памяти в селе Грушовичи вблизи польско-украинской границы.

Также на Цензор.НЕТ: "Это было не то, чего мы ожидали", - вице-президент Института нацпамяти Польши Швагжик о результатах визита Зеленского

Источник: https://censor.net.ua/n3151039
 
   
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Моника Зеленски проигнорировала годовщину массовых убийств еврее в Бабином Яру

Польша хочет создать в Украине кладбища, на которых будут хоронить обнаруженные во время эксгумации останки поляков - Цензор.НЕТ 9833
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Впервые Украина выбрала еврея приверженца Хабата, который встречается только с представителями этой секты, а не с правоверными иудеями. Есть версия, что именно Хабат натравил Гитлера на невинных евреев.
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Просто у Зеленски сейчас трудный период. Он ведь болезненно честолюбив, а тут конфуз на весь мир...
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Пані Моніка Зеленскі @ZelenskyyUa звиняйте,шо відволікаємо від небааачених раніше в історії перемог,привезених з Америки,але,коли раша віддасть захоплені українські кораблі?
Чи ще хтось цим займається, взагалі, чи професіоналізма пана Дристайки вистачає лишень на договорняки з другом кремля Сіярто?
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Уявляю як казитимуться ублюдки якщо такі цвиндарі будуть створені.
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в україні вже достатньо польських кладовищ...
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тысячи польских кладбищ в Украине..., да?
Потом скажут - "это наша земля, здесь похоронены наши предки...."

Объем работы - огромный, речь идет "сотнях а, возможно, тысячах мест"Источник: https://censor.net.ua/n3151039
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Рузге, пшло звідсі. Головне, щоб вас не було.
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Скажи це полякам, вони тобі розкажуть який ти їм брат.
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Тоді й у Польщі має бути те ж саме стосовно українців.
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Українські могили в Польщі нищать і плюндрують і при цьому хочуть що б в Україні повідкривали тисячі польських кладовищ. Що це як не цинічне нахабство ?
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Пока Украина не признает эту трагедию поляки не успокоятся. Будет только хуже.
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А чому українці мають заспокоюватися коли поляки не визнають своїх злочинів ?
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а Польша что то признает?
Операция Висла и другое....

Операція "Вісла" - кривава депортація українців

https://youtu.be/NvXE2dRFufg



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Справедливість вимагає достойного поховання цих поляків,як і німців,росіян,турків та інших! Та сама справедливість вимагає позначення цих похованнь як похованнь загарбників що прийшли на чужу землю! Все інше-від лукавого!
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Поляки справжні брати українців. В часи УНР поляки захищали нас від більшовиків, а пізніше українці захистили Польшу від загарбнення більшовиками. Пілсуцький навіть хотів йти війною на СРСР щоб захистити українців від знищення Кремлем.
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