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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Бабий Яр (80) Богачук Олег (901)

 Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве состоялся Марш памяти, посвященный трагедии еврейского народа, которая произошла в 1941-1943 годах в Бабьем Яру.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.

"Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они шли на смерть, мы ‒ чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - написали на странице марша в Facebook.

Это уже четвертый Марш памяти, который проходит в Киеве.

Читайте также: Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 01
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 02
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 03
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 04
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 05
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 06
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 07
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 08
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 09
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 10
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 11
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 12
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 13
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 14
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 15
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 16
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 17
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 18
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 19
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 20
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 21
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 22
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 23
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 24
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 25
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 26
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 27
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 28
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 29
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 30
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 31
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 32
Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве 33

Фото/видео - Олег Богачук

Бабий Яр ‒ урочище в северо-западной части Киева. С сентября 1941 и до конца сентября 1943 года Бабий Яр был местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности войск Гитлера. Жертвами гитлеровцев в первую очередь стали евреи, ромы, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы. По разным подсчётам, в Бабьем Яру убили от 70 000 до 200 000 мирных жителей и военнопленных.

Источник: https://censor.net.ua/n3151036
 
 
 Топ комментарии
 
Почему трагедии именно еврейского народа? В Бабьем яру расстреливали далеко не только евреев и упоминать только евреев ИМХО - неуважение ко всем остальным.
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Светлая память погибшим. Что фашизм, что коммуниз, что Сталин, что Гитлер одна мразь.
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нє, бо тоді від голоду крім семи мільйонів українців помер ше один циган та москаль - отже не мона це назвати геноцидом лише українців
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Музей - малая толика в воспитании гуманизма у нации. У нас с этим большая напряжёнка. Даже в лицемерном совке этому уделялось больше внимания. Таким и живём...
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**
Зелене руно м'яко схили вкрило.
Пташиний щебет шириться над ним.
Блакитне небо розгорнуло крила
Над місцем тихим, праведно-сумним.

Тут є про що сказать ревній музі,
Гортаючи столітній календар.
Лежить отут у святості і тузі
Ганебна пляма в серці - Бабин Яр.

Запікся на історії скрижалях,
Закарбувався болем у віках
Рік сорок перший: вересень безжальний
І в тисячах очей предсмертний жах.

Страшні останки - черепи і кості -
В землі не тліють, - пам'ять стережуть.
Щоб людство більш не знало Голокостів,
Про Бабин Яр не сміло позабуть.

автор Ірина Васильківська
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Там погибли, прежде всего, невинные люди. Страшно, что наш цивилизованный мир так и не сделал из этой трагедии соответствующие выводы. Нельзя вести двойную игру с гитлером наших дней - путиным и приглашать его в ООН, ПАРЕ, ЕС, G8 и т.п. организации,умиротворяя неофашистов. Хорошим это не закончится. Ни чести, ни совести, ни ответственности за судьбу мира у сильных мира сего. Оттого и шестой год идёт бойня на Донбассе. Слепо-глухо-немых и супер обеспокоенных это не колышет.
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Про такі трагедії потрібно постійно пам'ятати щоб не допускати їх в майбутньому.
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Нельзя никого заставить помнить о таких трагедиях, особенно, политиков. В этом весь трагизм нашей цивилизации. Кроме, а поговорить? и комариных санкций, по сути, ничего. Ненаказанное зло уже давно расползлось по планете и продолжает множиться день ото дня, но все предпочитают делать вид, что ничего не происходит.
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І сказав Господь Каїнові: Де Авель, твій брат? А той відказав: Не знаю. Чи я сторож брата свого? І сказав Господь: Що ти зробив? Голос крови брата твого взиває до Мене з землі. А тепер ти проклятий від землі, що розкрила уста свої, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. (Буття, 4)
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Читаю Тору. Книгу Бытие. В ней написано, что после убийства Авеля Каин был изгнан в чужие края, где и женился. На ком именно? Ведь на тот момент весь женский род представляла одна Ева, мать Каина?

Этот вопрос долгие годы не даёт мне покоя.
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Чарівна україночка тоді вже була, це мені вчора пояснили на Цензорі (стаття про могилу скифського воїна).
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Шоа-огромная трагедия для европейских евреев-ашкенази. У моего друга 18 членов семьи сгинули в Освенциме.
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В командах из заключённых, что занимались отправкой евреев в газовые камеры были исключительно евреи. Это написал в своих воспоминаниях лагерьфюрер Освенцима во времена процесса над ним. Интересно, что в последнем слове он попросил прощения у польского народа, а евреев не вспомнил
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в истории такое было много раз . и каждая попытка мыролюбства и особо цыничного реформизма населения страны всегда заканчивалась ярами.
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...рядом с Минорой должен быть установлен Крест, тогда справедливо и честно...а выпячивать одних, и унижая других, не есть Богоугодное дело, а он как известно один....люди хорошо знают и помнят как все это было, и совсем не так, как интерпретирует те давние события, еврейская община Киева...
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В принципе гитлер считал арийцев - избранными, никто немзадумывался откуда он почерпнул эту глубокую мысль? может тору читал внимательно?
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В Нагорной проповеди Иисус Христос завещал нам, христианам придерживаться законов Моисея-законов Торы.Тора-священная книга христиан. Если ты когда-либо посещал христианскую церковь, то там много чего в проповедях зачитывается из Торы.
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вам - стаду. и не "завещал", а написали жрецы. ыысус = 0 упоминаний, кроме собственно Пиплии - тысячами типо исцелял и трупы гуляли по городам и ..... ах оставьте(римляне смотрят спектакль, возле них ревут зомби)
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Он, чтобы вы понимали, клеманутым был, ваш Гитлер, чтоб вы знали(переделка Немцова)

Вопить "снамебох" и в то же время унижать бокоизбганных(этим же бохом) - это парням разве не показалось слегка неадекватным?
Иногда кажется что некоторых вещей не можид быть, ну невозможно так тупить, но нет, у нас под боком - 17млн. кв.км. тупости(если бы только ее Марш у пам'ять про жертви масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 6565 )
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Место скорби. Мало кто уже и помнит сколько уже потом погибло в тех местах. 61й год прорыв дамбы. Погибших более 1,5тысяч человек, архивы достхпор засекречены. Скрывалось совком до последнего. Среди знакомых отца, погибла жена с ребенком которая гуляла с ребенком в коляске. Мужик спился, увы...
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"В тот же день взял Иисус Макед, и поразил его мечом… никого не оставил, кто бы уцелел и избежал; и поступил с царем Македским так же, как поступил с царем Иерихонским. И пошел Иисус и все Израильтяне с ним из Македа к Ливне и воевал против Ливны; и предал Господь и ее в руки Израиля, и взяли ее и царя ее, и истребил ее Иисус мечом и все дышащее, что находилось в ней: никого не оставил в ней" (Ис.Нав. 10, 28-30).
Бутусики, а как с этим быть ? Ветхий Завет. Забаним за дидов?
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вот аткуда масовий гєноцід пошол-поєхал!!!
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У украинской нации не менее трагичная история, чем у еврейской, но только евреи смогли доказать всему миру, что это была все планетарная трагедия. Отака история нашого народу...
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Славяне уничтожались не с целью уничтожить нацию, а с целью освободить землю.

Евреи - с целью уничтожить нацию. В этом разница.
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Ты имел ввиду Голодомор? Речь, вообще-то, идёт об украинцах и евреях.Так раша и сейчас мечтает повторить.
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Раввины... А роль киевских раввинов в заманивании евреев в Бабий Яр когда-нибудь будет раскрыта? "В конце сентября 1941 г. зондеркоманда захватила девять ведущих раввинов г. Киева и приказала им сделать воззвание: «После санобработки все евреи и их дети, как элитная нация, будут переправлены в безопасные места…». 27‒28 сентября нацистские власти отдали приказ о том, чтобы 29 сентября еврейское население города к 8 часам утра явилось в назначенную точку сбора с документами и ценными вещами". Выжившие больше никогда не ходили в синагогу. Раввины обманули население Киева, спасая свою шкуру. Впрочем, и многие евреи проявили просто удивительную глупость. Они не верили, в то, цивилизованные немцы будут их убивать. До последнего не верили. Марш у пам'ять про жертви масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 9811
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Почему такой бесхитростный , добрый , всегда готовый помочь ближнему своему (гою) , так пострадал ?
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Земля пухом всем, кто покоится в Бабьем Яру: евреям, ромам, военнопленным, украинским националистам...
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«Sit tibi terra levis» - латинское выражение, переводимое как «Пусть земля тебе будет пухом». Использовалась у римлян как эпитафия, часто представленная заглавными первыми буквами: S·T·T·L.

Существовали варианты: T·L·S («Terra levis sit», «Да будет земля пухом») или S·E·T·L («Sit ei terra levis», «Пусть сему земля будет пухом»).
Эквивалентна современным христианским выражениям «Requiescat in pace» (R. I. P.), то есть по-русски, «Почиет с миром» или «Да упокоится с миром».

это я имел ввиду
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...презик мог бы и не приходить... -- занят был...
А где его Зелёная Ботва -- в поддержку и в назидание! ?
Я бы голосовальные списки, за Зелю и СН, засекретил! -- а ещё лучше -- уничтожил бы! -- бо, как начнутся гонки по Киеву -- за зебилами!!! ...пенсии и дотации получать будет некому...*)
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ЗЕленая ботва, во главе с Моникой ЗЕбенски и бабломойским даже не удосуживается почтить память своих соплеменников в Бабьем Яру. Марш у пам'ять про жертви масової страти в Бабиному Яру відбувся в Києві - Цензор.НЕТ 2023
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Прошли и повторили путь. А почему результат другой?
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На відео рабин Яків Дов Блайх каже, що це перший раз з 1991 року коли президент України і представники влади не прийшли на траур в Бабин Яр. Ще й під час його промови закалатали дзвони, там поруч є московська православна каплиця на Кирилівському цвинтарі, певно для юдеів чути ці дзвони не дуже приємно.
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Было бы неприятно, не лезли бы в чужие города.
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недавно было видео где эти песатые наших журналистов гоняли по городу 🤣🤣что то эта новость не интересна а вот про прессекретаря зеленского уже пару дней вспоминают
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