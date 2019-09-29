 Марш в память о жертвах массовой казни в Бабьем яру состоялся в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Традиционно несколько сотен участников Марша памяти, среди которых представители разных областей Украины, прошли от кинотеатра "Киевская Русь" до мемориала "Бабин Яр" (Менора). Таким образом, участники марша прошли по дороге, которой евреев и представителей других национальностей вели на массовые расстрелы 29 и 30 сентября 1941 года.
"Каждый год мы идем той же дорогой, по которой прошли они. Они шли на смерть, мы ‒ чтобы наполнить будущие поколения пониманием ценности каждой жизни", - написали на странице марша в Facebook.
Это уже четвертый Марш памяти, который проходит в Киеве.
Фото/видео - Олег Богачук
Бабий Яр ‒ урочище в северо-западной части Киева. С сентября 1941 и до конца сентября 1943 года Бабий Яр был местом регулярных расстрелов и захоронений, которые проводили органы нацистской полиции безопасности войск Гитлера. Жертвами гитлеровцев в первую очередь стали евреи, ромы, советские военнопленные, украинские националисты, пациенты киевской психиатрической больницы. По разным подсчётам, в Бабьем Яру убили от 70 000 до 200 000 мирных жителей и военнопленных.
Зелене руно м'яко схили вкрило.
Пташиний щебет шириться над ним.
Блакитне небо розгорнуло крила
Над місцем тихим, праведно-сумним.
Тут є про що сказать ревній музі,
Гортаючи столітній календар.
Лежить отут у святості і тузі
Ганебна пляма в серці - Бабин Яр.
Запікся на історії скрижалях,
Закарбувався болем у віках
Рік сорок перший: вересень безжальний
І в тисячах очей предсмертний жах.
Страшні останки - черепи і кості -
В землі не тліють, - пам'ять стережуть.
Щоб людство більш не знало Голокостів,
Про Бабин Яр не сміло позабуть.
автор Ірина Васильківська
Этот вопрос долгие годы не даёт мне покоя.
Вопить "снамебох" и в то же время унижать бокоизбганных(этим же бохом) - это парням разве не показалось слегка неадекватным?
Иногда кажется что некоторых вещей не можид быть, ну невозможно так тупить, но нет, у нас под боком - 17млн. кв.км. тупости(если бы только ее )
Бутусики, а как с этим быть ? Ветхий Завет. Забаним за дидов?
Евреи - с целью уничтожить нацию. В этом разница.
Существовали варианты: T·L·S («Terra levis sit», «Да будет земля пухом») или S·E·T·L («Sit ei terra levis», «Пусть сему земля будет пухом»).
Эквивалентна современным христианским выражениям «Requiescat in pace» (R. I. P.), то есть по-русски, «Почиет с миром» или «Да упокоится с миром».
это я имел ввиду
А где его Зелёная Ботва -- в поддержку и в назидание! ?
Я бы голосовальные списки, за Зелю и СН, засекретил! -- а ещё лучше -- уничтожил бы! -- бо, как начнутся гонки по Киеву -- за зебилами!!! ...пенсии и дотации получать будет некому...*)