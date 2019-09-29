 Трамп пытался найти доказательства вмешательства Украины в выборы в США, - New York Times

Об этом пишет издание New York Times, информирует Цензор.НЕТ. Действия Трампа и Джулиани по отношению к Украине его журналисты именуют "теневой внешней политикой".

Так, Трамп пытался найти доказательства того, что Украина, а не Россия стоит за взломом почты электронной почты членов Демократической партии во время президентской кампании 2016 года. Он также предполагал, что исчезнувшая после взлома электронная переписка Хиллари Клинтон может находится на сервере в Украине.

Трамп и Джулиани проводили в отношении Украины политику, которая отличалась от официального курса США, утверждает New York Times. И таким образом вредили официальной американской дипломатии.

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Американский президент считал, что "некоторые силы в Украине", связанные с Демократической партией, помогали распространять компромат о главе избирательного штаба Трампа Поле Манафорте.

Джулиани был убежден, что материалы о Манафорте были подделаны и распространены критиками Трампа, чтобы саботировать его избирательную кампанию, а впоследствии использовались для стимулирования расследования спецпрокурора Мюллера о вмешательстве России в выборы 2016 года.

Издание напомнило, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским рекомендовал ему сотрудничать с генпрокурором США, в частности по вопросу возможного похищения Украиной переписок Демократической партии и Клинтон.

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Напомним, ранее в четверг, 26 сентября Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

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Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.