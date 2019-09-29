 Рецидивист в Кривом Роге травмировал автомобилем полицейского и врезался в дерево. ФОТО

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, передает Цензор.НЕТ.
"Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. В салоне авто было обнаружено оружие, а именно пистолет и пневматическое ружье. На просьбу заглушить двигатель, водитель резко начал движение и переехал ногу полицейскому, причинив ему телесные повреждения в виде перелома голени", - говорится в сообщении.
Убегая от правоохранителей, 32-летний злоумышленник не справился с управлением, врезался в дерево и был задержан. Ранее судимому нарушителю грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа), предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Решается вопрос относительно избрания злоумышленнику меры пресечения.
Палата представителей Конгресса США в рамках слушаний по процедуре объявления импичмента президенту США Дональду Трампу планирует вызов для дачи свидетельских показаний Зеленского, Ермака, Луценко, Шокина и др.
Странное отсутствие любых публичных заявлений после визита президента Зеленского в США, его весьма странное молчание на фоне разрастающегося мирового скандала, порождает весьма серьезные опасения по поводу его состояния здоровья. Слухи о отставке секретаря СНБО Украины Данилюка, тиражируемые в социальных сетях, усугубляют общую картину. Информацию о столь серьезных вопросах международной политики народ Украины должен знать из первых уст.
Из докладной записки ГШ ВСУ министру обороны Загороднюку. Первый этап планируемого разведения войск обойдется Украине потерей 4 населенных пунктов и расходами на оборудование новых позиций в размере минимум 100-120 млн. гривен. Кроме того, планируемая диспозиция разведения создает существенные разрывы в организации обороны, что повышает вероятность ее прорыва в случае начала масштабных боевых действий.
Решение главы "Укроборонпрома" Абромавичюса о ненужности достройки ракетного крейсера "Украина", степень готовности которого составляет 90%, в момент серьезного противостояния в Черноморском регионе - вопиющая некомпетентность, граничащая с откровенным предательством. Достройка крейсера не только даст возможность загрузить производственные мощности судостроения, но и укомплектовать его новыми, разработанными системами вооружения украинского производства. Очень хотелось бы услышать мнение компетентных органов о возможном наличии\отсутствии конфликта интересов в деятельности г-на Абромавичюса, занимающего серьезный пост в оборонной сфере Украине и одновременно являющимся минотарным акционером государственного банка РФ "Сбербанк"
По выводам экспертов, поданным в Кабинет Министров, комплекс принятых и принятых в первом чтении законопроектов по экономической сфере не доработан, не стыкуется с бюджетной системой и нуждается в серьезной доработке. Приблизительный ущерб от введения этих законодательных норм может достичь 40-86 млрд. гривен за три последующих года.
https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html
Голень, это то, что между стопой и бедром. При на езде на стопу - будет(возможно) перелом стопы.
2. 5 лет?? То есть, рецидивист с оружием - это вполне нормально и не вызывает никаких подозрений?
...
То то я смотрю, за убийства украинцев отпускают под личное обязательство, а за защиту интересов Украины дают по 10+
З.Ы. Сколько мирных украинцев надо убить, чтобы я мог спокойно расхаживать с оружием в руках, пьяный или обдолобанный и у полиции не было никаких вопросов??