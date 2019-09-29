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Все про:Крым (21915) Мешков (45) смерть (6148)

 Бывший президент Крыма Мешков умер в России

В 90-х он возглавлял Крым, в 2011-м был депортирован из Украины, вначале приветствовал оккупацию, после критиковал российские власти. Мешков перенес инсульт после ссоры со служащими отеля на турецком курорте и скончался в больнице в Подмосковье.

О смерти Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна. "Он умер", - сказала она, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

За полчаса до этого Мешкова рассказала агентству, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она намеревалась перевести его из Красногорска в больницу Москвы.

Юрий Мешков – первый и единственный президент Крыма, занимавший этот пост с 1994 по 1995 год. После должность была ликвидирована. Мешков отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией, вплоть до присоединения.

Читайте на Цензор.НЕТ: Оккупанты отпустили первого президента Крыма Мешкова после двух суток ареста

В 2011 году был депортирован из Крыма с запретом въезда в Украину на пять лет.

Мешков горячо приветствовал оккупацию полуострова Россией и вернулся жить в Крым в 2014 году. Вскоре после этого начал активно критиковать оккупационные власти и был арестован весной этого года за попытку провести митинг.

В начале сентября Юрий Мешков с супругой отправились на отдых в Турцию. Там экс-политик повздорил со служащими отеля из-за того, что ему не понравился предоставленный номер, и вскоре после ссоры перенес инсульт.

Также на Цензор.НЕТ: Первый президент Крыма Мешков перенес инсульт в время отдыха в Турции

Дочь Мешкова была возмущена тем, что власти России долгое время не могли организовать транспортировку ее отца из Турции в РФ.

Источник: https://censor.net.ua/n3151027
 
   
 Топ комментарии
 
Отдыхал не в Крыму, а в загнивающей Турции - вот и получил гранату.
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Да и х#й с ним. Земля ему стекловатой
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Напьюсь сегодня, блин.
Там "скрипача" заткнули, тут мешок загнулся, красотище.
Еще одну рюмочку хряпну.
Нуууу, шоб не прекращался падеж сепаратюг！
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Отдыхал не в Крыму, а в загнивающей Турции - вот и получил гранату.
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Кстати, "мешками" крымчан еще никто не называл. Бывший президент мешков.
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Перед "президентством" осуществлял юр.обслуживание кримских бандюков, за єти заслуги местние протолкнули его на "президента", с надеждой на присоединение к Рашке.
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Почему фраза "президент Крыма" - в цензоре без ковычек ! Какой он нахер президент Крыма !?
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в чьом дєло? Цензор завжди правильно пише, бо це найправильніша газета в світі! По суті - ПРезидент Криму - це була офіційна посада, встановлена законодавством.
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снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Источник: https://censor.net.ua/n3151027 Бывший президент Крыма Мешков умер в России - Цензор.НЕТ 2847
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Напьюсь сегодня, блин.
Там "скрипача" заткнули, тут мешок загнулся, красотище.
Еще одну рюмочку хряпну.
Нуууу, шоб не прекращался падеж сепаратюг！
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пить надо за жизнь и здоровье, а за см...ть пить опасно, можно получить взаимность.
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То так, але як приємно, що на землі стало трохи меньше гівна...
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Слежу за тобой...
Надеюсь сегодня до вечера будет столько позитивных новосттей, что придется ттебе бежать еще за парой пузерей)
З.Ы. Ну и пивка на утро не забудь
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Найлегше переносимий будун по "невинноубиенным" срусковатным жмурам.
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Не, бегать не буду, домашних запасов хватит на многих. У меня тесть самогон варит и часто передает, а я питок так себе, ща хлыстаю коньячок, если и дальше такой падеж, то хряпну и самогоночки тестевской, у меня ее 20 литров есть😀
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Так любил крым что аж сдох на турецком курорте.
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Ну он его и население Крыма отлюбил.... и на заработанные деньги уехал в Турцию....
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мешковщина напоминала весну 14-го ..но тогда у мужей державных помидоров хватило, в зародыше приостановить это...
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Вернулся в родную говень прямо из загнивающей Турции....
Ну чо?? Норм... очередной фанат Кобздона и Хора Александрова спешит на концерт... прямо в АД.
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Надо было отдыхать в Крыму а не в Турции - не было бы инсульта и не подох бы - а так прям камень сНеба.
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За Мешковим, в чергу Аксьонов-Гоблін.
Конвеер не повинен зупинятися.
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Туда суке и дорога... Я помню его "*************" - одна "болтология"... Где-то через полгода после того, как он в Москву сбежал, разговаривал с его коллегами (Он работал в 90-е, следователем, в прокуратуре Крыма). Спросил, за что его уволили... Нехотя признались - "хапал взятки немеряно", и "сливал" дела... Ходили слухи, что чуть-ли не "информатором" у "башмаков" был - ОПГ такая существовала... Аксёнов ("Гоблин"), из неё...).
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Новость грустная, так как не дожил он до суда человеческого за свою жизнь предателя , а предстал перед судом Божьим
По его биографии понятно, что был он на службе не в Украине , а был кремлевским холуем на задании по аннексии крыма.
Какой он президент Крыма? Скорее, резидент кремля.
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последний ватник, высланный с Украины, все время проживший на территории бывшей рф офигел от того, что Х#йло и ко делали с Крымом и даже начал выступать против режима... это таки показатель.
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А чего отдыхал в мусульманской Турции, а не в скрепном православнутом #ихКрыму? Разосрался с турком и помер (аллах покарал)! Бывший президент Крыма Мешков умер в России - Цензор.НЕТ 8177
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Ежели он был-"президентом крыма",значит Гоблин-"вице-король Индии".
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