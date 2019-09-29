 Бывший президент Крыма Мешков умер в России

О смерти Юрия Мешкова сообщила его дочь Марианна. "Он умер", - сказала она, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
За полчаса до этого Мешкова рассказала агентству, что ее отец снова переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. Она намеревалась перевести его из Красногорска в больницу Москвы.
Юрий Мешков – первый и единственный президент Крыма, занимавший этот пост с 1994 по 1995 год. После должность была ликвидирована. Мешков отстаивал необходимость сближения Крыма с Россией, вплоть до присоединения.
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В 2011 году был депортирован из Крыма с запретом въезда в Украину на пять лет.
Мешков горячо приветствовал оккупацию полуострова Россией и вернулся жить в Крым в 2014 году. Вскоре после этого начал активно критиковать оккупационные власти и был арестован весной этого года за попытку провести митинг.
В начале сентября Юрий Мешков с супругой отправились на отдых в Турцию. Там экс-политик повздорил со служащими отеля из-за того, что ему не понравился предоставленный номер, и вскоре после ссоры перенес инсульт.
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Дочь Мешкова была возмущена тем, что власти России долгое время не могли организовать транспортировку ее отца из Турции в РФ.
Там "скрипача" заткнули, тут мешок загнулся, красотище.
Еще одну рюмочку хряпну.
Нуууу, шоб не прекращался падеж сепаратюг！
Надеюсь сегодня до вечера будет столько позитивных новосттей, что придется ттебе бежать еще за парой пузерей)
З.Ы. Ну и пивка на утро не забудь
Ну чо?? Норм... очередной фанат Кобздона и Хора Александрова спешит на концерт... прямо в АД.
Конвеер не повинен зупинятися.
По его биографии понятно, что был он на службе не в Украине , а был кремлевским холуем на задании по аннексии крыма.
Какой он президент Крыма? Скорее, резидент кремля.
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