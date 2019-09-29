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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5778) суд (22575) 57 отдельная мотопехотная бригада (49)

 Экс-командира 57-й бригады Головашенко будут судить за наезд автомобилем на военнослужащего

Полковник, экс-командир 57-й бригады Юрий Головашенко, который сейчас служит в Нацгвардии, предстанет перед судом за наезд автомобилем на военнослужащего.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"В суд направлен обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части А1736, подозреваемого в совершении наезда на военнослужащего этой же части", - говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что 18 октября 2018 года на грунтовой дороге вблизи с. Раденское Олешковского района Херсонской области командир воинской части, управляя военным автомобилем Toyota Land Cruiser, совершил наезд на военнослужащего этой же воинской части. В результате, последний получил тяжкие телесные повреждения.

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Головашенко обвиняется в нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной техники, повлекшем средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего (ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины).

В случае доказательства вины, бывшему военнослужащему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник: https://censor.net.ua/n3151023
 
 
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Сбил на грунтовке по дороге в часть? Тут или намеренно или пьяный был что его по всей дороге носило.
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ничесебе, круизеры у военных. Отэто пэтька армию рэформував！
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По уставу положено: у зама - Тесла, ну и так далее.. Всё петька..
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отмародерствовал Мародер армию по мародерски.... Колишнього командира 57-ї бригади Головашенка судитимуть за наїзд автомобілем на військовослужбовця - Цензор.НЕТ 1300
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По мнению тупых зебобиков ничего лучше УАЗа из паРаши в украинской армии быть не должно...или что другое тебя так возбудило то болезный?
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Ты не поверишь, даже продажные модеры продажного цензора так думают
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то есть ты видишь военных только за рулем старого советского дерьма, а крузаки - это разве для ментов и СБУшников, да?
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крузак, это же военный авто, правда, ыксперд？
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Ты ******* или притворяешься? Что за "военный авто", лингвист? Ты бы радовался, что военные на уазах ездят? Тебе кто-то что-то не дал? Тебя в детстве обидели, или в армии *******, зебобик, что тебе не нравится, что в армии командирские служебные машины лучше твоего корыта, если, конечно, оно у тебя есть?
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