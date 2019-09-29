 С начала суток - 6 обстрелов, потерь среди защитников Украины нет, - Минобороны

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска осуществили уже 6 обстрелов. Характер действий оккупантов не меняется", - сказал Праута.

На Луганском направлении противник дважды, после полуночи и после 6 утра, со стороны оккупированного Доломитного обстреливал из минометов, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Майского.

4 обстрела враг совершил на Донецком направлении - ночью и утром по украинским позициям в районе Новотроицкого, с 3-х ночи - из стрелкового оружия вблизи Павлополя.

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Кроме того, в период с 10.35 до 10.55 враг со стороны Ужовки вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим защитникам Водяного.

С начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, украинские подразделения контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавил Праута.