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 С начала суток - 6 обстрелов, потерь среди защитников Украины нет, - Минобороны

Российско-оккупационные войска с начала суток 6 раз нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил. Они обстреливают военнослужащих ВСУ из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Министерства обороны полковник Максим Праута, информирует Цензор.НЕТ.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.30 российско-оккупационные войска осуществили уже 6 обстрелов. Характер действий оккупантов не меняется", - сказал Праута.

На Луганском направлении противник дважды, после полуночи и после 6 утра, со стороны оккупированного Доломитного обстреливал из минометов, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия опорные пункты подразделений Объединенных сил неподалеку от Майского.

4 обстрела враг совершил на Донецком направлении - ночью и утром по украинским позициям в районе Новотроицкого, с 3-х ночи - из стрелкового оружия вблизи Павлополя.

Также на Цензор.НЕТ: 5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области

Кроме того, в период с 10.35 до 10.55 враг со стороны Ужовки вел огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия по нашим защитникам Водяного.

С начала текущих суток в Объединенных силах потерь нет, украинские подразделения контролируют ситуацию на линии соприкосновения, добавил Праута.

Источник: https://censor.net.ua/n3151022
 
 
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"из минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия"
Прямо як Надя хотела С начала суток - 6 обстрелов, потерь среди защитников Украины нет, - Минобороны - Цензор.НЕТ 7030
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Порошенко, не может же Монико Зеленски наживаться на войне .
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Подох мешков - первый крымский сепар. Теперь кабзону зад вылизывает, или наоборот, какая разница...
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добре - коли нема поранених і... (не дай Бог)
тихої вам днини, наші захисники
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Der Spiegel: Владимир Зеленский оскорбил правительство Германии -- хахаха, голосуем по приколу ! А что потом? Да , по и ху
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********* дала наказ МО постійно, за будь яких обставин, якомога більше разів, з якомога більше джерел повторювати й повторювати "потерь среди защитников Украины нет".
Потвори.
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