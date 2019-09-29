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 Происшествия
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Все про:пожар (3726) Умань (197)

 Спасатели эвакуировали пятерых хасидов из горящего дома в Умани

Спасатели в Умани ликвидировали пожар в доме, где остановились хасиды.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"29 сентября в Умани спасатели ликвидировали пожар в доме, в котором снимали квартиру хасиды", - говорится в сообщении.

Отмечается, что возгорание на чердаке жилого дома в переулке Проездном обнаружили хозяева. После неудачной попытки ликвидировать пожар собственными силами, люди обратились за помощью к спасателям.

"На месте пожара работал личный состав дежурного караула 14-й государственной пожарно-спасательной части. Оперативными и профессиональными действиями специалистам ГСЧС дом удалось спасти, пожар был ликвидирован в 3:41", - добавили в ГСЧС.

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Во время борьбы с огнем спасатели из комнат дома провели эвакуацию в безопасное место 5-ти хасидов.

Как стало известно, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.

Погибших и травмированных в результате пожара нет.

Источник: https://censor.net.ua/n3151021
 
 
 Топ комментарии
 
обычно причиной хасидских пожаров, становится желание пожарить шашлык на балконе или чердаке дома.. а попытка потушить пожар, воспринимается как "антисемитизм"..
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Мангал стоящий посреди комнаты и окурки под кроватью непричем. Во всем виновато короткое замыкание. Пожарники так и сказали еще не успев потушить пожар но увидев хасидов в окнах.
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ой вей, шо за антисемізм? бідним євреям вже і погрітись не можна? )))
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На всякий случай: хасиды в этом не виноваты.
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звичайно невинні - коли їх попередни привселюдно застрелив Петлюру - його теж визнали не винним ... (по їх законам він жеж нічого поганого не зробив )
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но судили-то его и оправдали не нквдешные судьи
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у мене здається вже вушні перепонки перевантажені...то зайшов до халупи.. Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані - Цензор.НЕТ 2024
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они очень тупые в большинстве,так как их вера запрещает им иметь профессию до 40 ка лет..
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Брехня, причем наглая. Я знаю многих хасидов, которые учатся или уже закончили университеты и работают по своей профессии, не связанной с хасидизмом.
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я не о всех хасидах..бывают исключения..В Израиле их не любят,так как считают бюджетной обузой
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они не служат в армии,не строят Израиль,а живут и учатся на халяву и масштабно плодятся(от 10 детей)..Бегают по улицах,создавая вид занятости.
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Я тебе больше скажу,они и Израиль не признают.
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Не всі хасиди такі. Є різні ступені релігіозного фанатизма. Є хасиди - науковці фізики і біохіміки. А є ідіоти.
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Хасиды-все.Есть просто много направлений ортодоксов.Те что едуть в Умань-это самое дно.
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Хм. Як це не визнають ? Адже Ізраїль з його древньою історією, древнішою за хасидизм ...... ?
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Ну они считают ,что земля обетованная не здесь и Моисей ошибся.Это одна из причин,по которой отказываются служить.Не наша земля и все.
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И опять брехня. Израиль не признает лишь т.н. Нетурей Карта (נְטוּרֵי קַרְתָּא) - маргинальное течение, не имеющее никакого отношения к хасидизму.
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Шли хасиды по Умани, смотрят - дом горит. Зашли в него и... спасатели ГСЧС анекдот испортили.
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обычно причиной хасидских пожаров, становится желание пожарить шашлык на балконе или чердаке дома.. а попытка потушить пожар, воспринимается как "антисемитизм"..
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А шашлик роблять звісно з слов'янських немовлят...
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Приезд хасидов в Умань,это осенний "жор" для местного населения.То,сколько хасиды оставят после себя,хватит чтобы построить новую Умань,разве что без уникального парка.Так что не надо заморачиваться такими новостями.Деньги за проживание хозяева всегда берут вперед и с запасом....
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для сотни- другой самых ушлых жор, а для остальных 70 тыс. все, что хотите, но не жор... Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані - Цензор.НЕТ 7288
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ой вей, шо за антисемізм? бідним євреям вже і погрітись не можна? )))
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Мангал стоящий посреди комнаты и окурки под кроватью непричем. Во всем виновато короткое замыкание. Пожарники так и сказали еще не успев потушить пожар но увидев хасидов в окнах.
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Нормально заплатили пожежним і господарям , тому за тристоронньою згодою всі і розгледіли КЗ на горищі .
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Они тут не пгичём, они тут не пгичём. Кушали мацу, игралися с мячом. Спасатели эвакуировали пятерых хасидов из горящего дома в Умани - Цензор.НЕТ 7622
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а презедент побував в Умані...привітав хасидів...
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в Умані треба ставити тимчасові дерев'яні хати, та здавати їх хасидам. Там їм можна жарити шашлики посеред хати, хату також можна буде підпалювати - це має входити в оренду платню. нехай гості відпочинуть, щоби приїжджало не 25 тис, а 50! чи навіть - 100 тис.
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Хасиды только приехали, и уже попытались сжечь дом. Наверно в центре комнаты попытались барбекю организовать. Что за люди такие? Никакого порядка и дисциплины,
полное раздолбайство.
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А чому це новина? Я думаю що вчора по Україні було с десяток таких випадків з участю українців. І погірше було.
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Хасиды нигде не работают, в армии не служат, только активно размножаются.
С чего они живут-непонятно.
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есть спец. фонды, финансируют их, и эти туры финансируют,и переселение, скупку всего тут, проживание, (уже более 2000 тут постоянно)
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не приведи господь, чтобы кто-то сгорел- имели бы войну с израилем,
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имели бы войну с израилем,

- і одразу б їм здалися в полон ! Рятувальники евакуювали п'ятьох хасидів із палаючого будинку в Умані - Цензор.НЕТ 8061
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Спасателям -статус праведников мира!!!
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