 О восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма речь не идет, - министр инфраструктуры Криклий

Об этом Криклий написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Я конечно понимаю, что все, что не некролог - реклама, но чтобы настолько извратить добрые дела и сделать из меня сепаратиста - надо точно иметь конкретную цель и заказчика. Даже родная мать разволновалась, и с самого утра в слезах спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок в Крым", - утверждает он.
Министр пояснил, что сейчас по поручению президента завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".
"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он.
Читайте на Цензор.НЕТ: Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий
Криклий настаивает, что "речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине".
"Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет", - добавил он.
Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил, что от КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом будут организованы пассажирские перевозки.
Эта информация вызвала в сетях шквал возмущения. Комментаторы утверждали, что таким образом Украина будто бы признает оккупацию Крыма, и следующим шагом станет подача на захваченный полуостров воды.
Также на Цензор.НЕТ: Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий
а раньше там чистое поле было? небыло КПВВ?
и еще - когда вы перестанете вначале языком чушь молоть а потом оправдываться? не умеете говорить - наймите спичрайтеров. или вообще не говорите. вон вазелин не умеет - так до сих пор общается исключительно через фейсбук и видеоролики.
29.09.2019 10:38
Но по моим данным 85% крымчан имеют украинские паспорта и расстаются с ними оччень неохотно. Будет в Украине пенсия на 100 баксов больше чем в России и 90% крымчан дружно голоснут за воссоединение с Крымом.
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воссоєдінєнія с сознанійєм нє ожідайєца
(Документы)
"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине"
Ну ведь понятно что оккупированный Крым исключен для разрешений по перевозкам .
линию фронтаграницу? Может Крикливому уже пора готовиться на Ростов?
Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий утверждает, что его слова об организации автобусных перевозок от административной границы с оккупированным Крымом были неверно поняты. Источник: https://censor.net.ua/n3151020
"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он
Тоесть ты официально подтвердил, что Крым - уже не Украина
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намєкає шо Крим - не Україна, або ж автобуси підуть до Ялти, Сєвастополя та Кєрчі
Мешков отправился в Небесную Недоросию.
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таки вставив вопіющій "глас нарота"
Щоб мишебратья могли отримати український загран. І пункт видачі пенсій.
Ато заставляють ото до бандерівців кататися...
К тому же, организовывая официальные рейсы в Крым, властям Украины нужно будет вступать в деловые отношения с марионетками оккупанта, то есть признать их законной властью на полуострове.
Нормальный расклад?
Ни с кем ни во что вступать не нужно, чтобы пустить автобус до Симферополя.
Регулярные перевозки по территории, которую россия считает своей, можно совершать без разрешений, оформленных бумаг тамошних властей?
Вы имеете такой опыт, перевозку людей автобусами, маршрутками в Крым?
Для майбутньої посади не завадить знати, що без офіційних бумаг не обійтись будь-якому перевізнику, а державному - й подавно, і в них повинно бути зазначено:
1. У квітках зазначається початковий і кінцевий пункт маршруту. І що запишуть м.Херсон - м.Феодосія (без жодного згадування статусу?) То чи дозволить це Масквабад?. 2. У кожного водія - подорожній лист. В ньому зазначається маршрут, у т.ч. всі проміжні пункти зупинок. На кожній стоянці водій повинен буде відмічатися у диспетчера. І що напишут мокшанці? місто Джанкой АР Крим чи просто Крим РФ?!(((( 3. У кінцевому пункті маршрута - також відповідні відмітки. 4. Квитки на зворотній маршрут будуть продавати у Феодосії. І шо в цих квитках буде записано? Крим РФія!
Если туда нех...й шастать?
крикливый указатели такие поставил, многие не в курсе.
Работа Никиты Титова.
Крым российским признали только россия и пару недоразумений.
Сотрудничество Украины с Крымом первый шаг по признанию его российским, а Гоблина законной властью.
Резюмирую двумя пунктами:
1) бей своих, чтоб чужие боялись
2) Вы или трусы наденьте или крестик снимите.