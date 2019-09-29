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 Общество
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Все про:Крым (21915) перевозки (347) Мининфраструктуры (632) Криклий (18)

 О восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма речь не идет, - министр инфраструктуры Криклий

Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий утверждает, что его слова об организации автобусных перевозок от административной границы с оккупированным Крымом были неверно поняты.

Об этом Криклий написал в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Я конечно понимаю, что все, что не некролог - реклама, но чтобы настолько извратить добрые дела и сделать из меня сепаратиста - надо точно иметь конкретную цель и заказчика. Даже родная мать разволновалась, и с самого утра в слезах спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок в Крым", - утверждает он.

Министр пояснил, что сейчас по поручению президента завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий

Криклий настаивает, что "речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма. Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине".

"Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет", - добавил он.

О восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма речь не идет, - министр инфраструктуры Криклий 01

Напомним, ранее министр инфраструктуры заявил, что от КПВВ на административной границе с оккупированным Крымом будут организованы пассажирские перевозки.

Эта информация вызвала в сетях шквал возмущения. Комментаторы утверждали, что таким образом Украина будто бы признает оккупацию Крыма, и следующим шагом станет подача на захваченный полуостров воды.

Также на Цензор.НЕТ: Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий

Источник: https://censor.net.ua/n3151020
 
 
 Топ комментарии
 
А мені здається, що спеціально язиком ляпають. Прощупують народ на вшивість. Дивляться на реакцію. Далі будуть діяти.
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"сейчас по поручению президента завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". "
а раньше там чистое поле было? небыло КПВВ?

и еще - когда вы перестанете вначале языком чушь молоть а потом оправдываться? не умеете говорить - наймите спичрайтеров. или вообще не говорите. вон вазелин не умеет - так до сих пор общается исключительно через фейсбук и видеоролики.
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З осені 2013 року в Крим не їздив і їздити не збираюся. Може краще зусилля і гроші витратити на щось більш корисне саме для українців?
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то само собой. Но тем не менее зрада таки накрылась
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"сейчас по поручению президента завершается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". "
а раньше там чистое поле было? небыло КПВВ?

и еще - когда вы перестанете вначале языком чушь молоть а потом оправдываться? не умеете говорить - наймите спичрайтеров. или вообще не говорите. вон вазелин не умеет - так до сих пор общается исключительно через фейсбук и видеоролики.
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Брехливое животное, как там "Крымский титан" Фирташа поживает, трассу ЛЭП с Украины к нему идущую более никто не взрывает, работает она исправно?
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Так еще и заказчиком стала "Укрзализниця". Почему она?!
29.09.2019 10:38
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Останнє речення другого абзацу "На сегодняшний день через административную границу с Крымом не ходит ни один государственный транспорт." То чи не означає це, що державний транспорт може піти через адмінкордон? Друге питання - Чому Крим, а не АР Крим? Третє - припущення: Укрзалізниця - це державне підприємство, то може і з'ясовують реакцію на відновлення сполучення саме залізницею з окупованою АРК. А стосовно обладнання ПП "Чонгар" та "Каланчак" - для повноцінної митної та прикордонної перевірки пасажирів Укрзалізниці на адмінкордоні. Про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму не йдеться, - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 196
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А мені здається, що спеціально язиком ляпають. Прощупують народ на вшивість. Дивляться на реакцію. Далі будуть діяти.
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З осені 2013 року в Крим не їздив і їздити не збираюся. Може краще зусилля і гроші витратити на щось більш корисне саме для українців?
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у меня двоякое мнение. С одной стороны те "турысты" должны сьрадать и пешком ходить. С другой, ведь те козлы будут деньги в бюджет Украины платить...
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Не згоден.. За воду в руслі Північно-Кримського каналу біля Джанкою - ще більше грошей буде.. Але чи варте воно того? Як на мене, однозначно - ні..
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Вода категорически нет, это стратегическое. А вот перевозки, то такое, тем более, что они есть и сыньоносый их узаконил
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Тема с туризмом украинцев в Крым должна быть закрыта как бессмысленная - только последний идиот будет рисковать в Крыму своей свободой и здоровьем.

Но по моим данным 85% крымчан имеют украинские паспорта и расстаются с ними оччень неохотно. Будет в Украине пенсия на 100 баксов больше чем в России и 90% крымчан дружно голоснут за воссоединение с Крымом.




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90% крымчан дружно голоснут за воссоединение с Крымом.
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воссоєдінєнія с сознанійєм нє ожідайєца
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мозги и руки при голосовании "ЗА" работают автономно - спроси у ЗЕлебилов Про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму не йдеться, - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 2391
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кто ж им теперь разрешит голосовать за воссоединение?напоролись за что боролись
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Украинцы же не бунтуют и ничего не требуют и оружия в них нету. Зачем для них что то делать? А рашисты и боевики могут и стрельнуть если им не заплатить и пенсии с дорогами не сделать.
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Я влітку 2013 востаннє була. І тепер туди ніяким пиріжком не заманять. Нехай насолоджуються "ещенесезонами".
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ну тогда уже и Северо-Крымский канал с электричеством для продажных крысчан пусть запускают............
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а разве из вчерашней новости не было ясно что ДО админ границы перевозки будут. А соевые полночи плакали в платок о зраде.
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Теперь надолго будут разгонять зраду, ведь оправдания министра не все прочитают
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Там не оправдание. там полнейшая зрада. По его словам Крым - уже не Украина

"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине"
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Ну кому нужно домыслить, тот может придумать что хочешь .
Ну ведь понятно что оккупированный Крым исключен для разрешений по перевозкам .
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так і нада говоріть - ісключітєльно подконтрольнийє тєріторії, а "ісключітєльно по Україні" ісключайєт Крим із України
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Там не виправдання. Там сьогоднішній міністр Криклій звинуватив вчорашнього міністра Криклія у брехні. Ото і все.
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Ну да, ну да... Сначала в комнате "напердел", а потом стал ладошкой помахивать, чтобы "бздо" развеялось... Ну, прямо, как "**********" - сначала обосрал Меркель и Макрона, а потом погнал посла Украины, в Германии, ему "задницу отмывать"... "Яка хата - такий тин, який батько - такий син...".
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Интересно работают ребята. Два шага вперед- шажок назад.
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нас неверно поняли! Мы не восстанавливаем пассажирское сообщение с Крымом! Мы, лишь восстанавливаем пассажирское сообщение с Крымом!
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Кроме оборонительных сооружений и платцдарма для атаки ,все строительства бессмысленные.
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Зато - сколько можно по карманам натырить.
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может ликвидируешь, те что есть?...из каждого ************ маршрутки бегают,...
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Вкинули. Посмотрели реакцию. Обосрались. Откатили.
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Тоесть прямые рейсы из Киева на пляжи крыма побаивается пустить но очень хочет? Но сделать ето хочет незаметно, шаг за шагом. Сепаров отдыхающих в окупированном крыму будут сначала только от границы забирать? Потом соглашует маршруты чтобы время совпадало с кацапскими маршрутками. А потом начнет потихоньку пускать маршрутки и через линию фронта границу? Может Крикливому уже пора готовиться на Ростов?
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Да кому это нужно, еще понимать. О восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма речь не идет, - министр инфраструктуры Криклий - Цензор.НЕТ 9722 Сразу написал что разгоняют зраду

Глава министерства инфраструктуры Владислав Криклий утверждает, что его слова об организации автобусных перевозок от административной границы с оккупированным Крымом были неверно поняты. Источник: https://censor.net.ua/n3151020
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Криклий. ты обосрался еще больше

"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он



Тоесть ты официально подтвердил, что Крым - уже не Украина
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А куда украинские перевозчики должны перевозить пассажиров?
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"Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине", - написал он. Источник: https://censor.net.ua/n3151020
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намєкає шо Крим - не Україна, або ж автобуси підуть до Ялти, Сєвастополя та Кєрчі
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родная мать разволновалась, и с самого утра в слезах спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок в Крым Источник: https://censor.net.ua/n3151020
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таки вставив вопіющій "глас нарота"
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сєпаратюга, син сєпаратора і сєпараторкі
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То мама мабуть від радости розхвилювалась.А взагалі якісь дивні у нас міністри,Ніхто їх не розуміє "правильно"
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Та ставте там вже і паспортні столи.
Щоб мишебратья могли отримати український загран. І пункт видачі пенсій.
Ато заставляють ото до бандерівців кататися...
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А в чём собственно крамола сделать регулярные рейсы до Симферополя?
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сосєд забрал у тібя пологорода, сад, трахнул твою жену і дочь, убіл сина і дєлаєт від, шо так і нада. А ти такой ідьош к нєму в гості і тоже тіпа всьо норм
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К соседу как раз ходит ежедневный поезд из Киева. Почему "трахнутым жене и дочери" нельзя съездить?
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так оттто! а має бути рів з кракаділамі і колючка под напряженієм
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Зачем? Чтобы ватникам было легче туда добираться, заполнять пляжи Крыма и отдавать деньги в бюджет оккупанта?
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Въезд в Крым не запрещён. Почему нужно создавать трудности людям, которые ничего не нарушают?
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Не вижу смысла облегчать жизнь ватникам, не признающим оккупацию Крыма.
К тому же, организовывая официальные рейсы в Крым, властям Украины нужно будет вступать в деловые отношения с марионетками оккупанта, то есть признать их законной властью на полуострове.
Нормальный расклад?
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Какая-то монгольская логика - запрещать не будем, но пусть помучаются.
Ни с кем ни во что вступать не нужно, чтобы пустить автобус до Симферополя.
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Да Вы что?
Регулярные перевозки по территории, которую россия считает своей, можно совершать без разрешений, оформленных бумаг тамошних властей?
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Я очень сомневаюсь, что это соответствут действительности.
Вы имеете такой опыт, перевозку людей автобусами, маршрутками в Крым?
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Не имею, но организовал бы. Люди же проезжают, что мешает проехать автобусу?
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Людей будут высаживать не в чистом поле, а на станциях, в случае аварий и судебных разборок представителям государственного предприятия, занимающемуся официальными перевозками ( от водителя до юристов ), придется вступать в отношения, в том числе и юридические, с оккупационной полицией и судами, то есть признавать их законными.
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Маршрутчики все организуют "по уму". Стыковочные рейсы, билеты по интернету, оповещение.
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Ну то бути Олегу Шевчуку, щонайменше, заступником міністра транспорту у команді Зе....!))))
Для майбутньої посади не завадить знати, що без офіційних бумаг не обійтись будь-якому перевізнику, а державному - й подавно, і в них повинно бути зазначено:
1. У квітках зазначається початковий і кінцевий пункт маршруту. І що запишуть м.Херсон - м.Феодосія (без жодного згадування статусу?) То чи дозволить це Масквабад?. 2. У кожного водія - подорожній лист. В ньому зазначається маршрут, у т.ч. всі проміжні пункти зупинок. На кожній стоянці водій повинен буде відмічатися у диспетчера. І що напишут мокшанці? місто Джанкой АР Крим чи просто Крим РФ?!(((( 3. У кінцевому пункті маршрута - також відповідні відмітки. 4. Квитки на зворотній маршрут будуть продавати у Феодосії. І шо в цих квитках буде записано? Крим РФія!
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ятрить в грудях той щем печалі за втраченим майном. А люди і їх переконання лиш є лайном. Про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму не йдеться, - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 3
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Что бы они лучше осознавали меру своей ответственности
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Я из первичного текста как-раз и понял, что будут возить в/из в Крым. По ходу зрада. Оправдания не принимаются.
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Всі так зрозуміли,бо так воно і було.Але трохи дав задню,поки хвиля спаде.
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Плять, зачем это всё?
Если туда нех...й шастать?
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Если только по территории Украины, как следует из новости, то рейсы будут до Севастополя через Симферополь! Почему зрада запылала у некоторых?
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Я смотрю многие не определились Крымнаш\ненаш
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Лучше бы
крикливый указатели такие поставил, многие не в курсе.

Работа Никиты Титова.

Про відновлення жодних рейсів до/з окупованого Криму не йдеться, - міністр інфраструктури Криклій - Цензор.НЕТ 6009
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Міністрів фейс , життєрадісного зєбіла говорить про те що роботи в цьому напрямку ідуть повним ходом . А в годину "Х" лишиться перерізати стрічку , бо все інше буде вже готове до відновлення залізничного сполучення . Аналогічно буде і з водою . Крим вже ремонтує канал в очікуванні води , яку пустять під мелодію "Таманашарадня, таманашилюди , миадиннарот , токаізвєргі водунєдают " . Поспішає бєня реалізуючи план путєна щоб до Нового року здати Україну .
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Алле, болезный, а ничего что поезд Киев- Москва ходит и ходил стабильно, даже во времена шоколадного хряка?
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россия признана всеми странами мира, какой бы она ни была.
Крым российским признали только россия и пару недоразумений.
Сотрудничество Украины с Крымом первый шаг по признанию его российским, а Гоблина законной властью.
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Моё мнение - надо либо воевать, либо налаживать нормальную жизнь. Нельзя просто сидеть и чего-то ждать. Воевать судя по всему никто не будет. Значит нужно пускать поезда, самолёты, налаживать торговлю.
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мне лично кажется, что будет аналог тайваньского прецендента
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ну то есть , то что к оккупанту-агрессору спокойно ездят поезда это нормально? и то что торговля с оккупантом-агрессором - это тоже нормально? А вот то что создадут условия, чтобы люди с оккупированных территорий (территорий Украины между прочем!), и наоборот, приезжали спокойно без нервотрепки - это низзя!!! не пущать!!!!
Резюмирую двумя пунктами:
1) бей своих, чтоб чужие боялись
2) Вы или трусы наденьте или крестик снимите.
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