EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Происшествия
  108  3
Материалы по теме:
Все про:взрыв (4362) граната (697) дети (3708) Луганщина (4188)

 5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области

В селе Черногоровка Перевальского района Луганской области от взрыва боевой гранаты пострадали 5 детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Об этом заявили члены незаконного вооруженного формирования "народная милиция ЛНР", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новости Донбасса".

Сообщается, что инцидент произошел 28 сентября - недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами.

"Играя, дети случайно взорвали одну из найденных гранат, в результате чего все пятеро получили ранения различной степени тяжести", – сказано в сообщении.

Утверждается, что дети находятся в лечебных учреждениях.

Смотрите также: "Витек, апокалипсис, бл#дь! Вы куда, бл#дь, уезжаете, педики, нах#й?" - жители частного дома в Донецке наблюдают взрывы на складе боеприпасов российских оккупантов. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3151015
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А могли бавитись машинками в пісочниці на неокупованих територіях держави 5 детей пострадали при взрыве гранаты на оккупированной части Луганской области - Цензор.НЕТ 2539
 показать весь комментарий
 
 
Это ответственность России и лично ху и ла !
 показать весь комментарий
 
Жду офигительных новостей с ********** и ОРДЛОТВ о укроДыРыГы на мусоровозах, которые обстреливали детей из приваренных на борт МСТА-Б.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх