 ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Реализации соответствующих проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа, предполагающая остановку части цехов ДМЗ. Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода.

"На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду", - подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

Нынешний режим работы ДМЗ предполагает остановку части основных цехов.