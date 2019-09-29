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 Общество
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 ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства

Днепровский металлургический завод (ДМЗ) с 5 октября 2019-го изменит режим работы. Часть основных цехов остановят в связи с проведением масштабных работ по модернизации производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось ранее, инвестиционная программа DCH по развитию ГМК-дивизиона DCH Steel (ДМЗ и рудника "Сухая Балка" в Кривом Роге) предусматривает капиталовложения в размере $300 млн в течение ближайших 5 лет.

Реализации соответствующих проектов будет предшествовать масштабная исследовательская и ремонтная работа, предполагающая остановку части цехов ДМЗ. Период времени для ее проведения выбран, в том числе, с учетом низкой текущей конъюнктуры рынков сбыта продукции завода.

"На Днепровском металлургическом заводе запланирован ряд крупных инвестиционных проектов. Мы капитально ремонтируем и модернизируем производство для стабильной работы оборудования и снижения нагрузки на окружающую среду", - подчеркнул Виталий Баш, генеральный директор DCH Steel и ДМЗ.

Нынешний режим работы ДМЗ предполагает остановку части основных цехов.

ДМЗ изменит режим работы в связи с модернизацией производства 01

Источник: https://censor.net.ua/n3151014
 
 
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Завод модернизирует цеха, а в чем новость, это во многих заводах такое происходит.
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