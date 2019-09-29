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 Обухов завтра простится с бойцом Нацгвардии Александром Марковым, смертельно раненым на Светлодарской дуге

Завтра, 30 сентября, в городе Обухов Киевской области, в 11:00 на площади перед районным центром культуры и досуга начнется церемония прощания со старшим лейтенантом Александром Марковым (позывной Чумак), который 27 сентября в 17:00 в районе Светлодарской дуги во время обстрела наших позиций получил крайне тяжелое ранение, от чего умер в больнице в 19:30 в тот же день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Александр Марков в 2003 году окончил Академию Государственной налоговой службы в Ирпене (финансовое право), в 2007 году - МАУП (учет и аудит).

Увлекался военной историей, был членом клуба военно-исторической реконструкции "Повстанец" (Киев). Участник Революции Достоинства. С марта 2014 года по февраль 2015 служил в 72-й ОМБр командиром взвода. Участвовал в боевых действиях у Амвросиевки, Зеленополья, Гранитного.

В 2016 прошел отбор в бригаду быстрого реагирования НГУ.

У него остались жена и сын.

Смотрите также: Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3151013
 
 
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Вчора кілька разів просив адміна виправити помилку - українською мовою прізвище - Марків.
Російською має бути - Маркив.
Так і не виправили... Обухов завтра простится с бойцом Нацгвардии Александром Марковым, смертельно раненым на Светлодарской дуге - Цензор.НЕТ 7237
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Да, Маркив это украинская фамилия, а не русская Марков.
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Погибший Александр однофамилец Маркива, которого судят в Италии.

"Российский след: в Итальянском сенате обсудили дело Маркива."

https://censor.net.ua/photo_news/3139753/rossiyiskiyi_sled_v_italyanskom_senate_obsudili_delo_markiva_fotoreportaj
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 Антон Татарніков
День добрый. Фамилия - Марков. Так в реестре и есть подтверждение побратима, с которым служил Олександр, что он Марков. Українською - Марків.
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а як хвамілія оттого главсанврача кацапського?
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Мені останнім часом дорікають відсутністю оптимізму, але я просто констатую факт свідомої призупинки процесу державотворення поколінням **********.
А такі шанси не надаються часто, згадайте - ще на початку року ми на повному серйозі говорили про заявку до ЄС в 2024 і про ПДЧ, а тепер соромимось читати про себе в європейській пресі та спостерігаємо становлення кривого поліцейського режиму.
Як казав хтось з великих бісмарків: "Хто замість ідентичності обирає дешеві тарифи - не отримує ні тарифів, ні ідентичності", тому розплата за нехтування фундаментальними засадами нації неминуча, і добре буде, якщо візьмуть лише грошима.
Оптимізм же полягає в тому, що ми не останні українці в історії, та до ганьби встигли все-таки явити свою гідність, а це лишає шанси нащадкам на справжню державність, без слуґ і ґідрантів.
Ну і ми ще поборемося, звісно, в цьому хаосі зради і збитих орієнтирів, "боги вимагають битися завжди, а йомсвікінги ще живі"
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Царство Небесне загиблому українцю.
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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