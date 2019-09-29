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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Зеленский (3037) Трамп (2480)

 Слова Зеленского об отсутствии давления на него должны прекратить "охоту на ведьм", - Трамп

Cделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление, в котором идет речь об отсутствии давления на него со стороны американского лидера в телефонном разговоре 25 июля, должно раз и навсегда положить конец "охоте на ведьм".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп у себя в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям" в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам по себе положить конец последней "охоте на ведьм". Остальные уже превратились в прах", - отметил Трамп.

Слова Зеленского об отсутствии давления на него должны прекратить охоту на ведьм, - Трамп 01

По его словам, жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

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Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.

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The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.

Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.

Также на Цензор.НЕТ: Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/n3151012
 
   
 Топ комментарии
 
Лахтинцям вже час мінями запліснявілу "просрочку" про лоліту та вальцмана. По суті "здобутків" "величайшего", є що сказати?
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Похоже что «лучшему в мире лидеру» английский преподавали в Трускавце 🤦🏼‍♂️
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Что за лолита, бабка твоя что-ли, зебиленыш?
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у тебя граждане в Крым ездят? ездят. Повторяю вопрос - и чО?
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Якийсь постановочний скандал і на користь майбутньому президенту США Клінтон, та що Хілорі Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп - Цензор.НЕТ 357
Був чорний гомік Обама зі своїм Майклом, агент єзуїтів і Кремля Трамп, для повного щастя буде ще жінка президентом США Америка - куди ти котишься?
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От і всьо бобіки. New York Times публікує статтю під красномовним заголовком:
Two Blows Are Dealt to Ukrainian Leader's Clean-Government Image

Подвійний удар по "кришталево чесному" іміджу уряду Зеленського.

Стаття про корумповане оточення зюзі ілюстрована оцим фото. Навіть овочу для того щоб опустити власну репутацію на Заході знадобилось зо два роки...
Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп - Цензор.НЕТ 5142
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А постраджала вся Україна із за цього клоуна, хоча що ще чекати від коміка на посту президента України Слова Зеленського про відсутність тиску на нього мають покласти край "полюванню на відьом", - Трамп - Цензор.НЕТ 2554
Сумненько
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ти навіть не прочитав цю замітку. а там сказано, що делегація МВФ покинула Україну не домовившись, тому що виник скандал з приводу тиску Трампа на Зеленського, щоб той провів розслідування з приводу сина Байдена
автор Andrew E. Kramer кацап, пише для іносмі.сру
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Я то якраз прочитав) Це ти видно читав в перекладі іносмі.ру, бобік. Там є і про відставку данилюка, і про розквіт бізнесу вашого хазяїна коломойського.
І фотку з ним просто так причепили)
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Ну не всі вони,звісно,такі,але половина - точно.
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Педро безбожно крав - така у нього робота )
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При разговоре с Зеленским, Трамп показал рисунок-тест, когда на приеме у психоаналитека, порохобота попросили нарисовать рыбку, плывущую по волнам


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Если бы речь шла о нормальном человеке, может слова Трампа и имели бы смысл. Но когда речь заходит о Гнусавом, тут все становится намного сложнее и запутаннее. Не так просто теперь убедить кого-то в в чем-то после того, что нагородил Скоморох. Если вообще возможно...
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Чего там не понятного. Зелёнский сказал, что в Европе гавнюки, а он - Трамп молодец. А Трамп ответил, что Зеленский прекрасный парень, но денег не даст.
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Зеля под Трамповским гипнозом. Скажет что угодно
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