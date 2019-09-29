 Слова Зеленского об отсутствии давления на него должны прекратить "охоту на ведьм", - Трамп

Об этом заявил президент США Дональд Трамп у себя в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям" в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам по себе положить конец последней "охоте на ведьм". Остальные уже превратились в прах", - отметил Трамп.
По его словам, жалоба сотрудника ЦРУ на телефонный разговор его с Зеленским "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".
Напомним, ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.
В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Перед этим во вторник, 24 сентября, в Палате представителей США объявили о введении формальной процедуры импичмента Дональда Трампа. Шесть комитетов нижней палаты Конгресса начнут собственные расследования относительно нарушения законов президентом США и его командой.
Читайте также: "Больной" конгрессмен Шифф полностью исказил мой разговор с Зеленским, - Трамп
The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило, что во время телефонного разговора президентов США и Украины в июле этого года Трамп по крайней мере восемь раз возвращался к фамилии Байдена в контексте необходимости инициировать в Украине расследование против его сына.
Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель, Адам Шифф и Элайджа Каммингс (все – от Демократической партии) объявили о начале расследования сообщений о попытках Трампа, его адвоката Руди Джулиани и других лиц оказать давление на правительство Украины с целью улучшить свои позиции накануне президентской кампании 2020 года. Они отмечают, что администрация Трампа, вынуждая Киев "провести два политически мотивированных расследования, замаскированных под антикоррупционную деятельность", угрожала отказать Украине в военной помощи.
Также на Цензор.НЕТ: Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского
Сам Трамп признал, что во время беседы с Зеленским вспоминал о Байдена, но уверяет, что не давил на президента Украины.
Глава МИД Украины Вадим Пристайко, который утверждает, что слышал оба телефонных разговора лидеров США и Украины, заверил, что Трамп не давил на Зеленского.
Був чорний гомік Обама зі своїм Майклом, агент єзуїтів і Кремля Трамп, для повного щастя буде ще жінка президентом США Америка - куди ти котишься?
Two Blows Are Dealt to Ukrainian Leader's Clean-Government Image
Подвійний удар по "кришталево чесному" іміджу уряду Зеленського.
Стаття про корумповане оточення зюзі ілюстрована оцим фото. Навіть овочу для того щоб опустити власну репутацію на Заході знадобилось зо два роки...
Сумненько
автор Andrew E. Kramer кацап, пише для іносмі.сру
І фотку з ним просто так причепили)
ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1178197147793199104