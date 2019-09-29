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 Политика Украины, Общество
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Все про:Бабий Яр (80) Зеленский (3037)

 Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу в связи с 78-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт главы государства.

"Всем евреям Киева было приказано утром 29 сентября 1941 года с вещами собраться в определенном месте на Лукьяновке. Дорога, по которой они отправились оттуда, оказалась слишком длинной - дорогой в вечность. Позже в Бабьем Яру были уничтожены ромы и караимы. Также только за то, что, по мнению нацистских извергов, эти этносы не имели права на существование", - отмечается в сообщении.

Урочище Бабий Яр также стало местом массовых казней советских военнопленных, участников украинского освободительного движения, так называемых "нарушителей режима", отмечается в тексте обращения.

Подчеркивается, что в Украине есть сотни скорбящих мест, где в годы Второй мировой войны прошел Холокост и массовые казни. В частности, с. Богдановка в Николаевской области, Винница, Одесса, Житомир, Харьков и Закарпатье.

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"Трагические страницы истории следует помнить не только, чтобы чтить память о погибших, но и для того, чтобы сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем. Память Бабьего Яра, Холокоста - это предупреждение для всего человечества о том, что идеология нетерпимости и насилия может вернуть нас в страшное прошлое, когда самое дорогое - человеческая жизнь - становилась лишь разменной монетой в руках диктаторов.

Убежден, украинский народ всегда будет единым в стремлении никогда не допускать любых проявлений вражды на расовой или национальной почве. Вечная память погибшим в Бабьем Яру и всем жертвам Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Источник: https://censor.net.ua/n3151011
 
   
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Нехай спочатку Кнессет визнає Голодомор
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Кнесет не визнає,бо вони тільки себе вважають багатострждальним народом,а всі інші то не геноцид для них,а якесь юридичне непорозуміння..
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Скільки євреїв, караїмів, українців залишилось в ОРДЛО?
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Так, як ви россварили суспільство видираючись догори невдавалось нікому в ******** Україні. Тому і Бабин Яр все частіше згадуєте
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Суспільство розсварив.. Свиня порошенко... Горіти йому у пеклі
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А як жеш, прямо за рашиськими темніками - папєрєднікі винні
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А не хряк бЄглий со своей сворой подпевали ***** об ущімлЄніі руЗЬГоізичних в Україні? Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 6730
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Погано ви робити висновки............................ І робите ті ж самі помилки. Коли вороги хочуть знищити державу, то до цього вони завжди долучають ворів, корупціонерів та жидів. Це запишіть на віки та знайте завжди.
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Це як петя з залученням гройсмана, ложкіна та ***********?
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Тому і потрібно "поставити у стійло" розперезавшихся продажних ублюдків.
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Где митинг с согнанными Шевченковской райбудкой бюджетниками? Где скорбно-ришуча скорченная пыка и двухчасовая речь о реформах, прохрюканная брынящим металлом голосом? Где хотя бы торжественное открытие реконструированной троллейбусной остановки "Бабий Яр"? Незачот Кловану! Ганьба! Нам нужно сделать выводы из прошлого и не допустить ошибок в будущем, - Зеленский о трагедии в Бабьем Яру - Цензор.НЕТ 3700
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Дык, Зельцман даже бюджетников боится.
Тем более, Мендель прямо сказала, что на всех ее не хватит, личное пространство защитить!
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У ЗЄлєнскава "прохрюканный брынящим металлом голос"?
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блин!.. кто Зеленой Шмаркле такие тупые тексты пишет?!.. наверно, это ипанутая Медель..
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тебе зеленый дебил нужно не допускать ошибок в настоящем - а то будущего у тебя может и не быть
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