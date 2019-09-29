 Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ.
"Будет определенный концессионер, у которого будут инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал. Мы тогда точно поставим в условиях и эскалаторы ко всем платформ", - отметил Криклий.
Также министр добавил, что у него есть идея построить подвижную платформу на втором этаже вокзала, чтобы "поставить багаж и поехать 500-700 метров".
По словам Криклия, в прошлом году несмотря на трафик Киевский вокзал понес убытки на 36 млн гривен.
"При их трафике они за прошлый год получили 36 млн гривен убытков! И сравнить с любым торговым центром в Киеве. Там невероятные прибыли. (Причины убытков. - Ред.) коррупция, нерациональное использование, сотрудничество с ФГИУ, где сдаются эти арендные площади странным образом, не самостоятельно", - добавил министр.
По его словам, концессия коснется не только вокзала, но и дорог, портов и других сфер, где не справляется государство. Первые концессионные проекты планируют анонсировать уже в этом году.
"Мы на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то точно что-то надо менять. И концессия - это, наверное, лучший вариант", — подчеркнул министр.
Отдать на разграбление, это сейчас называется передать в концессию)))
З бомжами теж якось би попрацювати. Хай платять і вони.
Потвори роблять кроки по створенню підгрунтя для зняття санкцій з РФ. Річ не в аморальності навіть. Це відверта гра на Кремль і здача національних інтересів. Ніхто на Заході не буде продовжувати санкції коли Україна сама відкриває сполучення. Мерзота і зрадники прийшли до влади.
в концессиюна разграбление - так правильнее...
Теперь Лох буде платить вообще за все.....
Каждая лавочка будет платной, каждый писсуар это машина для печатания денег..
И все будут платить, и жаловаться ни кто не будет - потому что люд проезжий..
В светлом будущем бабка пенсионерка, с пост-революционной пенсией 1600 Гвн, чтоб попасть в бесплатную для нее электричку, заплатит200 Гвн концессионерам за право подойти к поезду по роскошной ковровой дорожке.
--- Циган продав вокзал, як лот.
ИМХО, намного практичней было бы предусмотреть на лестницах к платформам плавные съезды для тележек на колесах и колясок (не помню, как эти съезды правильно называются). Это не должно быть слишком дорого, чтобы сделать, и не требует отдельного обслуживания.