 Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будет определенный концессионер, у которого будут инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал. Мы тогда точно поставим в условиях и эскалаторы ко всем платформ", - отметил Криклий.

Также министр добавил, что у него есть идея построить подвижную платформу на втором этаже вокзала, чтобы "поставить багаж и поехать 500-700 метров".

По словам Криклия, в прошлом году несмотря на трафик Киевский вокзал понес убытки на 36 млн гривен.

"При их трафике они за прошлый год получили 36 млн гривен убытков! И сравнить с любым торговым центром в Киеве. Там невероятные прибыли. (Причины убытков. - Ред.) коррупция, нерациональное использование, сотрудничество с ФГИУ, где сдаются эти арендные площади странным образом, не самостоятельно", - добавил министр.

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По его словам, концессия коснется не только вокзала, но и дорог, портов и других сфер, где не справляется государство. Первые концессионные проекты планируют анонсировать уже в этом году.

"Мы на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то точно что-то надо менять. И концессия - это, наверное, лучший вариант", — подчеркнул министр.