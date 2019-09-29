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 Экономика, Киевские новости
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Все про:вокзал (181) Киев (17954) концессия (28) Криклий (18)

 Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий

Министерство инфраструктуры вместе с "Укрзализныцей" планируют передать в концессию железнодорожный вокзал Киева.

Об этом сказал в интервью "Радио Свобода" министр инфраструктуры Владислав Криклий, сообщает Цензор.НЕТ.

"Будет определенный концессионер, у которого будут инвестиционные обязательства. Он вынужден будет вкладывать в этот вокзал. Мы тогда точно поставим в условиях и эскалаторы ко всем платформ", - отметил Криклий.

Также министр добавил, что у него есть идея построить подвижную платформу на втором этаже вокзала, чтобы "поставить багаж и поехать 500-700 метров".

По словам Криклия, в прошлом году несмотря на трафик Киевский вокзал понес убытки на 36 млн гривен.

"При их трафике они за прошлый год получили 36 млн гривен убытков! И сравнить с любым торговым центром в Киеве. Там невероятные прибыли. (Причины убытков. - Ред.) коррупция, нерациональное использование, сотрудничество с ФГИУ, где сдаются эти арендные площади странным образом, не самостоятельно", - добавил министр.

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По его словам, концессия коснется не только вокзала, но и дорог, портов и других сфер, где не справляется государство. Первые концессионные проекты планируют анонсировать уже в этом году.

"Мы на это будем смотреть не только в контексте какой-то сферы, а комплексно, потому что государство не всегда лучший управленец. И те вопросы, в которых не может справиться, не имеет достаточных результатов финансовых, а демонстрирует убытки, то точно что-то надо менять. И концессия - это, наверное, лучший вариант", — подчеркнул министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3151010
 
 
 Топ комментарии
 
В концессию Коломойскому или цыганам? Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 7790
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АААА, я понял!!!
Отдать на разграбление, это сейчас называется передать в концессию)))
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Внутри Коломойскому, а снаружи цыганам)
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предлагаю пол перетянуть резиной. на вашей долбаной плитке стока народа и телефонов убилось Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 3099
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В концессию Коломойскому или цыганам? Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 7790
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да покуй. скоро все власть - Советам, фабрики - рабочим, землю - крестьянам, капиталистам - шибениця Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 7892
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Цікаво, чи погодився б Криклій віддати в концесію свою дружину?
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Так дружину він віддав у концесію, а тепер його зебільні рученята тягнуться до вокзалу.
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чоловікам - по бабі, бабі - по мужику Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3160
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теперь весь переход с южного до старого будет превращен в торговый центр? ну чтобы прибыль приносить.
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Плохого в этом ничего нет. Вопрос, кто это все прихватит.
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Каких олигархов обогащать будем и отмывать от суда ?
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Бєню, якого зебіли привели до влади.
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Я не против. А прежнии олигархи были нормальными ?
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Нормальних олігархів не буває, али ти не проти Бєні. Тому ти взагалі за олігархів.
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Очередной бред от Криклия.... он случайно вчера не "злоупотреблял" нахождением в параллельной реальности?
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АААА, я понял!!!
Отдать на разграбление, это сейчас называется передать в концессию)))
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збитки 36 лимонів? зробіть вхід безплатний а вихід платний )))
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Порохоботам вхід платний, а зебілам будуть давати гроші за вхід. Епоха бідності закінчилася.
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Это показалась, что человек не на своем месте... Им бы все кому-то передать, так как у самих мозгов нет, чтобы предприятие приносило прибыль. Может воровать нужно меньше и работать больше?
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Може він, "Той Що Передає" - Передаст Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 3503
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Таксистів як слід потрусити - і поменшає збитків.
З бомжами теж якось би попрацювати. Хай платять і вони.
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Мирослав Гай43 хв. ·
Потвори роблять кроки по створенню підгрунтя для зняття санкцій з РФ. Річ не в аморальності навіть. Це відверта гра на Кремль і здача національних інтересів. Ніхто на Заході не буде продовжувати санкції коли Україна сама відкриває сполучення. Мерзота і зрадники прийшли до влади.
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в голопупенске вокзал в концессию не хотят, а вот грабить в Киеве-всегда пожалуйста)
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Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию на разграбление - так правильнее...

Теперь Лох буде платить вообще за все.....
Каждая лавочка будет платной, каждый писсуар это машина для печатания денег..
И все будут платить, и жаловаться ни кто не будет - потому что люд проезжий..
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«Чего не сделаешь для блага концессии!»(с)
Киевский железнодорожный вокзал будет передан в концессию, - Криклий - Цензор.НЕТ 3069
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а чого так ...з циганів прибутки упали ? ...ти серлій продавай те що сам будував ...можеш батьківську "хатинку" продати ...а не те до чого твої серливі ручки не мають выдношення ...
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Zelezno vogzali dolzny byt gosudarstvenaja kompanija.Jesly ministr dumajet po drugomu jego nado uvolit
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Пропоную пофарбувати вокзал в зелений колір, а в самому вокзалі вимагати клятву на вірність Коломойському.
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Ти вже запіздав, Димитрику. Тепер крадуть зебіли, яких ти обрав.
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Це ти себе запитай чому сидиш на пляшці Коломойського.
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Закупи собі наперед партретиків ***** для художньої мастурбації. )))
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Мені таке не потрібно. А тобі раджу розбити лоба, коли будеш молитися на путіна.
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Якщо проти Пороха - значить за путена? Звичайна риторика пороходрочера.
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І на кожному кутку ...*рошенкі . ..рошенкі * ! Ото ПРибуток
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Если государственные служащие не хотят работать для государства, нужно просто их заменить, а кто ворует - посадить. Почему в огромных корпорациях ничего такого не происходит? А они по большому счету ничем не отличаются от государства. Даже есть такое выражение - государство - в государстве. Зеленский, на шо ты набрал этих дебилов? Київський залізничний вокзал передадуть у концесію, - Криклій - Цензор.НЕТ 2436
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для того щоб ЗЕМЛЮ у КАЗЛОВ вкрасти ...а "вокзал" їм найух не потрібен ...хіба що рельси щоб хліб з України вивозити "баєру-монсанті" спідручніше було ...а ви що думали ...вони для вас "стараються" ?
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слава *********** ніяк спокою не дає ...голожопе "ворьё"
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Давно пора развалить/разрушить эти колхозы - БЕЗхозы, в которых только воруют.
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А может давно пора пересажать коррупционеров?
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Сделать платным вход(и выход). Тогда прибыль будет.
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І з іноземців брати плату доларами та євро, аз бєлорусів за вхід мішок бульби.
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Вокзал отдадут частникам, от которых потребуют огромных инвестиций в благоустройство, при этом государство ничего не будет вкладывать, т.к. инвесторы потом все свои улучшения засчитают в стоимость обслуживания пассажиров, которое сейчас бесплатное.
В светлом будущем бабка пенсионерка, с пост-революционной пенсией 1600 Гвн, чтоб попасть в бесплатную для нее электричку, заплатит200 Гвн концессионерам за право подойти к поезду по роскошной ковровой дорожке.
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Вместо того, чтобы побороть коррупцию и пересажать коррупционеров зе-придурки при власти распродают страну.
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Тобто розпродаж зебілами ви чекали від потрошиной гніди. Чудово! Звертайтеся тепер до лікаря.
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Збувся столітній анекдот:
--- Циган продав вокзал, як лот.
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Эскалаторы ко всем платформам - это, конечно, очень круто, но вряд-ли реально, ибо очень дорого. Кроме того, это дорого не только из-за установки, но и из-за обслуживания (расход электричества, ремонт, профилактика) ; если же эскалатор останавливается (или его останавливают из-за поломки или с целью сэкономить), то он превращается в худший вариант лестницы.
ИМХО, намного практичней было бы предусмотреть на лестницах к платформам плавные съезды для тележек на колесах и колясок (не помню, как эти съезды правильно называются). Это не должно быть слишком дорого, чтобы сделать, и не требует отдельного обслуживания.
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