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 Общество, За рубежом
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Все про:боевик (16484) мэр (1360) Россия (73956)

 "Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города. ФОТО

Одного из ближайших соратников ликвидированного главаря "ДНР" Захарченко Дмитрия Трапезникова в России назначили мэром Элисты, что вызвало негодование у местных жителей.

Об этом пишет журналист Денис Казанский, информирует Цензор.НЕТ.

"Внезапно, столицу Калмыкии будет возглавлять жулик и бандит из Донецка, ответственный за грабежи, убийства, похищения людей и т.д... Теперь жители РФ смогут на собственном опыте познакомиться с прекрасными кризис-менеджерами из ДНР, которую они так радостно поддерживали", - сообщил он.

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При этом Казанский опубликовал комментарии "довольных" жителей Элисты под постом о назначении на странице в инстаграме у главы Калмыкии Бату Хасикова.

Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 01
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 02
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 03
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 04
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 05

Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 06
Какого хрена он вообще в России? - жители Элисты недовольны назначением террориста ДНР Трапезникова мэром их города 07

Источник: https://censor.net.ua/n3151009
 
   
 Топ комментарии
 
Нормас! Каждому терористу по росийскому городу!
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А от Богдана калмики сприйняли б за свого.

"Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города - Цензор.НЕТ 4520
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Ласия!!! Ласия!!!
ДэНэРЭ эта расея!!!!
Одиннарот....

З.Ы. Желаю такого же в Элисте, как у нас на Донбассе.
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Нормас! Каждому терористу по росийскому городу!
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Ласия!!! Ласия!!!
ДэНэРЭ эта расея!!!!
Одиннарот....

З.Ы. Желаю такого же в Элисте, как у нас на Донбассе.
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Для города с десятком человек населения, комментарии которых приведены Казанским, любой мэр сгодится. Мы же понимаем, что людей с другим мнением в Элисте нет, все население процитировано. Занудная тупая пропаганда, все время одно и то же - выискиваем 0,001%несогласных и по ним судим о всех, все, как в СССР было, совки долбаные....
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ДНР-"кузня кадрів" )))))))))
для російської "глибинки"..

все правильно..Кремлю треба якось зацікавити терористів,щоб в Москву не перлись )))
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Емм, а чому ж людям не дали самим вибрати собі мера? От би і узнали, за кого вони...
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Это другой вопрос, где то выбирают, где то назначают, так бывает и в образцовых для нас странах. Для меня в данной заметке нет ничего интересного, кроме методики пропагандиста Казанского, точно повторяющей методику совковых агитаторов столетней давности.
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В СССР в годы войны во Вьетнаме как то написали, что американцы придумали агитационное многослойное мыло, в котором были написаны всякие антикоммунистические лозунги, типа верхний слой "Коммунисты ужасны!", немного смылил, проявляется "Коммунисты опасны!", еще смылил - "Бойся коммунистов!". Наша патриотическая пропаганда такая умная, как то мыло.
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Ещё американцы занимались тролпингом вьетнамцев. Сбрасывали на парашютах "посылки" в которых были презервативы больших размеров
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ааа...так вот аткуда паявілісь в савєцкам саюзє плащі балоньї...
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А от Богдана калмики сприйняли б за свого.

"Какого хрена он вообще в России?" - жители Элисты недовольны назначением террориста "ДНР" Трапезникова мэром их города - Цензор.НЕТ 4520
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Да уж пора спички в глаза вставлять , ну это у него от жира морда расплывлась
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Чего это шило на мыло...того хоть расстрелять можно...всё ж потеха... а на содержание этого песдоглазого расходы в бюджет заложены... улавливаешь?
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мені пох наскільки коштовне утримання .. аби не крав як попередники на "схематозах"... ((
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а есть гарантии??? Ты раздвинь ему щелочки да в глаз загляни...такой же воришка, что и Моника
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а есть гарантии??? Ты раздвинь ему щелочки да в глаз загляни...такой же воришка, что и Моника
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Вони потроха в ліпецьку приймають за свого.
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Самое циничное, что кацапы сами, не хотят пускать к себе это всё кодло,которое скопилось в ордло, и которое будет драпать в росию, в случае выполнения минских соглашений не по формуле штайнмаера.
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Наверно х**лопец как-то отличился в дыныре, возможно помог своему шефу взлететь по службе?!
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задача решается просто. нада построить в элисте кафе "сепар" и шоб братан захера приехал его торжественно открыть.
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обычный рабочий процесс,проверка,так сказать,на дозревание общества
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Теперь Элиста ,город трапезникова. А вы, раз под ним - затрапезники ))
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На паРаше любое начальство не выбирается, а назначается, ибо сие скрепно. Нех крепостным негодовать.
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у кожного укропа по два раби.
у кожного ДНР-івця по 2 калмика...))))
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А у кацапги, что, меров назначают не выбирают? "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста - Цензор.НЕТ 6037
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Похож на Юрку Ткача с 95 квартала.Думал зеленский договорился с путиным и туда своих всунул
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Пусть кацапы захавают эту гадость и поймут как захватывать чужие территории
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Мер це вибірна посада, як його "назначили"?
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Там тоже вьіборная должность, только вьібирает , кого поставить, старший брат, а не рабьі
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Так эти конченые в Элисте до сих пор верят, что у них есть выборы.
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У нас от в Києві теж хочуть назначити. Геть, як у москалів... То виходить, Зе-команда переймає кацапські методи??
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Ну и правильно что назначили, нужно чтоб его посредством штанов Майера в Раду вьібрали , вьі єтого хотите ?
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Гены пальцем не раздавишь и с морды ни мылом, ни шампунями не смоешь. "Якого дідька він взагалі в Росії?" - жителі Елісти незадоволені призначенням терориста "ДНР" Трапезнікова мером їхнього міста - Цензор.НЕТ 641
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так им и надо...а они как думали подсели массово на псевдопатриотизм вылизывая анус кремлевскому уроду ... да включили пофигизм это нас не касается что там путинские бараны у соседей делают... пишут.. не довольны... а палкой через всю спину до самой ж... нацгвардейцам только фас сказать они это кацапское быдло кровью умоют и все по закону
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З собою віз він бізнес-план:
--- Метал-болгарка-ресторан.
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Мало!!! Пусть лугандон прийдёт в ваш дом полностью и заиграет всеми своими красками! Тогда (возможно),мы будем квиты.
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