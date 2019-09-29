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 Наемники РФ вчера 23 раза нарушили перемирие: в ВСУ без потерь

За минувшие сутки враг 23 раза нарушил режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, трижды неподалеку от Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза вблизи Лебединского и Павлополя - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. дважды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем, неподалеку от Новотроицкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Новогнатовки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил. В частности, шесть раз вблизи Новолуганского - из минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, дважды неподалеку от Новгородского - из миномета 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Троицкого - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, неподалеку от Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия, вблизи станции Кондрашевская - из миномета калибра 82 мм, неподалеку от Луганского - из миномета калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Смотрите также: С начала суток враг 17 раз нарушил режим прекращения огня, применяя минометы калибра 120 мм и 82 мм, потерь нет, - пресс-центр ОС. ВИДЕО

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 3 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил неподалеку от Новотроицкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил один обстрел позиций Объединенных сил вблизи Травневого - из миномета калибра 82 мм, а также из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Потерь в украинской армии нет.

Наемники РФ вчера 23 раза нарушили перемирие: в ВСУ без потерь 01
Наемники РФ вчера 23 раза нарушили перемирие: в ВСУ без потерь 02
Наемники РФ вчера 23 раза нарушили перемирие: в ВСУ без потерь 03

Источник: https://censor.net.ua/n3151008
 
 
 Топ комментарии
 
Не верю я Хомчаку и вобще всей зеленой власти.
Не верю.
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Смерть московским империалистам, смерть подхуйловникам!!!
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Не верю я Хомчаку и вобще всей зеленой власти.
Не верю.
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І правильно робите, бо вірити у перемир'я після 23 обстрілів (вчора 24) може хіба Хомчак і зелене цунамі. Обстрілів більше, аніж до "перемир'я" так званого. І загиблих немає тому, що за 5 років гарно окопалися хлопці, створивши потужну фортифікаційну лінію з заліза, бетону, дерева, землі, піску. Тепер уявімо, що їх відвели у поля, де нічого цього немає, а перемир'я продовжується у тому ж дусі? Скільки втрат буде? І не лише від обстрілів, а й від переохолодження і різних хворіб. Бо теперішня лінія фортифікацій обладнана і утеплена. Мантру про перемир'я торочать керівники зеленого цунамі тому, що вони не знають, що робити з війною. Вони, думаю, щиро хочуть її закінчити, бо звикли до війни у смартфонах. І будувати хочуть країну у смартфоні. Там немає проблем і війн. Але проблема в тому, що їхні спроби закінчити війну ведуть до капітуляції - бо противник стріляти не перестає - він не досяг своєї мети. Тому нинішня влада пішла найлегшим шляхом - вона просто "забила" на війну, тішачи себе і своїх зелених виборців мантрами про "перемир'я".
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Смерть московским империалистам, смерть **************!!!
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Смерть расіянсько-масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Россия отдаст Украине Крым и Донбасс тогда когда сама Украина по уровню экономического развития будет на уровне Польши, Германии, Франции и армия Украины будет входить в рейтинг в 5 -ку самых сильных. Вот это реализм. А сейчас Россия не отдаст Крым.
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Даже если войдёт Украина в 5-ку добровольно росия ничего не вернёт по тем же причинам что и Китай имея первую или вторую экономику не возвращает Тайвань, а Южная Корея имея 10 или 11 место не возвращает Северную Корею.
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Для того чтобы добиться возврата Крыма и Донбасса Украина в первую очередь повернуться к России и например для начало заключить газовый договор на транзит газа на 10 лет и на 10 лет договор на покупку газа по скидке -25%. Это для начала. Возврат Донбасса и Крыма должно иметь комплексное решение.
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Ты уже определись или в 5-ку передовых стран или к тому бреду, что написал выше
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А я попереднику не верю. Россия и США свои делает. А радикально настроенное общество Украины хочет воевать до последнего Украинца зная что в военном плане у России не выиграть.
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Почему не выиграть один на один росия ни в одной войне не победила.
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Найманці РФ учора 23 рази порушили перемир'я: в ЗСУ без втрат - Цензор.НЕТ 298

доброго дня, Україно!
храни наших воїнів, Богородице !
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