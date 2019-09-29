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 Политика Украины
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Материалы по теме:
Все про:Азовское море (1301) Бердянск (167) Крым (21911) Мариуполь (3682) порт (374) Россия (73951) Криклий (18)

 Чтобы получить от РФ компенсации убытков портов Мариуполя и Бердянска, надо признать оккупированный Крым, этого делать никто не будет, - Криклий

Если бы не предприятия, производящие сталь, которые находятся в Мариуполе, то порт был бы не загруженным и очень убыточным.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радiо Свобода рассказал об убытках из-за агрессивных действий России в Керченском проливе, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за того военного положения, которое есть, Мариупольский порт, если бы не предприятия, производящие сталь, корпорация "Метинвест", которые находятся в Мариуполе, то, конечно, Мариупольский порт был бы не загружен, не имел бы того объема, и тогда был бы очень убыточный, возможно, его вообще закрыли бы. По Бердянскому (порту. - Ред.) похожая ситуация", - рассказал Криклий.

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По его словам, Россия на сегодняшний день не выплатила никаких компенсаций Украине за срыв работы портов.

"Компенсаций мы никаких не получили. Потому что, чтобы получить компенсации, вы же понимаете, нам надо ... политическая ситуация, признавать, что Крым аннексирован и все, он под российским флагом. Этого делать никто не будет. Россия тоже считает, что это "воля народа", поэтому, собственно, они не планируют ничего компенсировать и так далее. Поэтому продолжаются такие тяжелые, не быстрые переговоры", - подытожил министр.

По данным пресс-службы Министерства инфраструктуры Украины, с 2014 года потери портов составили 6 млрд. гривен.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151004
 
 
 Топ комментарии
 
Что ты несешь? Чтобы признать что Рашка принесла убытки Украине надо признать украинскую территорию Рашкой? А может нужно начать подавать в суды на Рашку а не торговать с окупантами потому чтос ейчас все выглядит так как Украина уже признала окупированные территории территориями Фашистской Расии
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1. С кем переговоры продолжаются?
2. Есть закон Верховной рады об оккупированных территориях.
3. Есть решение ООН об непризнании "референдума" и нарушении международного права Россией.
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Интересно, что Коломойский и многие олигархи уже выиграли в судах иски о потерях нанесенных Рашкой. А вот государство Украину, почему то водят за нос и находят 100500 причин чтобы не судиться с врагом а торговать.
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Так а в чём проблема ? Крым и так признан аннексированным. Работайте дальше. У этого парня явно проблемы с логикой.
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Что ты несешь? Чтобы признать что Рашка принесла убытки Украине надо признать украинскую территорию Рашкой? А может нужно начать подавать в суды на Рашку а не торговать с окупантами потому чтос ейчас все выглядит так как Украина уже признала окупированные территории территориями Фашистской Расии
 показать весь комментарий
 
 
1. С кем переговоры продолжаются?
2. Есть закон Верховной рады об оккупированных территориях.
3. Есть решение ООН об непризнании "референдума" и нарушении международного права Россией.
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А что не понятно с кем? С врагом он ведет переговоры чтобы ***** положил ему на панамский счет кругленькую сумму с семью нулями и он тогда не будет подымать вопрос о компенсации Рашкой нанесенный ущерб Украине. А убытки как всегда выплатят евробляхеры и платежники комуналки.
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Интересно, что Коломойский и многие олигархи уже выиграли в судах иски о потерях нанесенных Рашкой. А вот государство Украину, почему то водят за нос и находят 100500 причин чтобы не судиться с врагом а торговать.
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Криклій бреше, бо росія не виплатить компенсацію за блокаду в усіх випадках при визнанні чи не визнанні Криму російським.
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Наверно уже пора переставать удивляться всему, что вытворяет *********, так как к власти пришли настоящие враги. Они просто делают свою грязную работу по перманентной сдаче Украины ху#лу. Делают это быстро и по всем направлениям, понимая, что время у них ограничено, а скоммуниздить нужно много, страна ведь большая, а ху#ло долго ждать не будет. Ему нужно все и сейчас.
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А почему бы Богдану не стать адвокатом Украины? Как защищать национальные интересы, так сразу адвокаты перевились? дряни.
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Дегенерат какой-то. Где Зеленский их находит? Нет слов.....
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