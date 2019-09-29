 Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.
"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - утверждал дипломат в комментарии изданию Der Spiegel.
Как пишет издание, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть "для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы".
"Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже во время холодной войны", - указал Рёттген.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В нем Трамп обвинил Ангелу Меркель в том, что она во время украинского кризиса "много говорит, но ничего не делает". Зеленский согласился с ним "на 1000 процентов".
Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины и США, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.
Плюс Россию оттаскивают за хвост. Вы хотите- чтобы они на всё это плюнули? Россия им это уже миллионы раз говорила- что от вас толку всё равно не будет.
Козломордое за Зюзю, - это уже тренд сезона.
Что до ворованных турбин- то они уже вышли России боком.
Аж тут он воно як.
Нехай висловить німцям стурбованість та занепокоєнність. Може чергувати між ними кожен день.
По парним дням стурбованість, по непарним - занепокоєнність. По вихідним з прситавкой «глубока».
І так шість років з посмішкою на обличчі
Перший ранок після одруження.
- Галя, ну ти мені до весілля говорила, що ти незаймана...
- Що? Я? Таке казала? Не може бути такого...
- Ти мена казала, що в тебе нікого до мене не було...
- Боже, як невдобно сталося...
важное в политике - следовать своей цели: средства ничего не значат. - Наполеон