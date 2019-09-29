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 Политика Украины, За рубежом
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 Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заверил, что президент Украины Владимир Зеленский ценит вклад канцлера Германии Ангелы Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Сегодня.

"Президент Зеленский высоко ценит огромный личный вклад канцлера", - утверждал дипломат в комментарии изданию Der Spiegel.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung

Как пишет издание, несмотря на недовольство Зеленским, в Берлине считают, что ответственность за скандал лежит на Вашингтоне. Председатель комитета Бундестага по внешней политике Норберт Рёттген заявил, что стенограмма разговора показывает, как Трамп использует свою власть "для продвижения личных интересов, предвыборных интересов, а также против Германии и Европы".

"Европейцы предоставили Украине средства в двузначном миллиардном размере и приняли санкционную программу против России, чего не было даже во время холодной войны", - указал Рёттген.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. В нем Трамп обвинил Ангелу Меркель в том, что она во время украинского кризиса "много говорит, но ничего не делает". Зеленский согласился с ним "на 1000 процентов".

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины и США, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

Также читайте: Германия с начала войны на Донбассе предоставила Украине помощь в размере €1,4 млрд, - DPA

Источник: https://censor.net.ua/n3151003
 
 
 Топ комментарии
 
ЗЕбил ты хоть успеваешь за своем ЗЕбобиком переобуваца, ато он говорит взаимоисключающие противоположные вещи))))
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Что то я не помню, какой она вклад сделала по Донбассу.
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Что то я не помню, какой она вклад сделала по Донбассу.
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Дипломатія. Зе потихеньку опановує її. Хоча після того, як Трамп розвів його на одкровення- відмитись буде важко.
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По ходу он сказал ПРАВДУ. То, что думают и говорят украинцы уже не первый год. И говорил он, кстати, не о "двузначных миллиардных" цифрах (которые наши соевые воры разложили по карманам), а О САНКЦИЯХ. О СП-2, который, несмотря ни на что, продолжает строится. О возвращении раши в ПАСЕ без каких-либо условий и т.д.... Иногда такой "холодный душ" очень полезен. Пусть знает, что Украина очень обижена на ЕС. На Меркель и Макрона, в частности. Хватит реверансов. У нас другой менталитет. Близкий к американскому.
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Зе потихоньку обосрался. Это посол сказал, что не стоит обращать внимания на слова президента страны, он имел ввиду совсем другое, а ляпнул ерунду от большого ума.
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ПРАВДА может быть "ерундой" только в голове имбацила. Возможно, сказал он и не дипломатично. Потому что общался не с Мерхель, а с Трампом. Хотя уверен, что он обязательно сказал бы об этом Мерхель в глаза. Пусть и в более мягкой форме. Хотя нельзя сказать, что и Трампу он сказал чересчур жестко. Почитай украинские форумы, что о ней люди пишут! Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6729
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Картинку малевал тот, кто ожидал от Зеленского выступления в роли "разобрачителя"/"обвинителя" Трампа. Или "свидетеля", на крайний случай. Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1364 Но нет! Не получилось. Вовчик выстоял и не повелся, не втянул Украину в халепу. Так что пусть малюют "картиночки". Может даже по заказу *******. А ты по этому же заказу их распространяешь на украинском форуме... Ответ на вопрос, кто ты есть, очевиден. Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 1364
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А шо тут обьяснять, с точки зрения прокремлёвского малоросса ЗЕленского отсутствие вклада по Донбасу это и есть её вклад в развитие русского мира. Именно это ЗЕленский и отметил и высоко ценит.
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ну что за бред.. лишь бы Зеленского приплести.
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Атака кремлеботов на украинского президента- до чего же всё тупо. Многие по инерции ещё и Порошенко долбят до кучи- им новую методичку выдали в дополнение к старой.
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Вроде как заставила европейских п***ров типо Италии, Венгрии и еще нескольких прокацапленых стран ввести санкции против Растиковой Федораски
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а на який "вклад" ти очікував? Щоб в рота тобі щось поклали?
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Не. Рашен может выпускать только леденцы под названием "Лолита".
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Ну, "шаленый" у барыги вряд ли получицца, учитывая всенародную "любовь" и подплинтусовый рейтинг. Разве что такой маленький "пуТчок". В пределах одной колонии. Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 6819
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Вам же сказали. Десятки миллиардов долларов переданы Украине, плюс коллективные антироссийские санкции- это тоже им влетело в копейку. В то время как вы сами бессовестно торговали с Россией, и выводили своими носителями российские военные спутники на высокую орбиту!

Плюс Россию оттаскивают за хвост. Вы хотите- чтобы они на всё это плюнули? Россия им это уже миллионы раз говорила- что от вас толку всё равно не будет.
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А в чем санкции Германии? Фирменные магазины Adidas есть в Крыму, так же, как и турбины Siemens, да и все остальное. Ах да, есть запрет на въезд, для некоторых бандитов лднр - огромные санкции, прямо надорвут Россию!
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А что Адидас производится в ЕС? И вроде как Петя Потрошенко сделал крым Зоной Свободной Торговли. Чего вы тогда хотите от Европы?
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Россию - да ещё и с заглавной буквы!
Козломордое за Зюзю, - это уже тренд сезона.
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Так він і є проросійським. Колись йому треба було проводитися😁
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Алі, ну писати «Россия» на українському сайті, це ж яким треба бути дурним. А може це в них нові інструкції по поверненню нас в «рускій мір». Бо дуже часто останнім часом вони нам нагадують, що треба говорити: Путін; Россия; Донбасс. Хитрі, падлюки.
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И чем же плохи магазины Adidas в Крыму?

Что до ворованных турбин- то они уже вышли России боком.
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ЗЕбил ты хоть успеваешь за своем ЗЕбобиком переобуваца, ато он говорит взаимоисключающие противоположные вещи))))
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Ну так Пеця же 5 лет Мерхель облизывал. Рассказывал, как она нас "поддерживает". Даже не в обиде был на неё за то, что они с Оландом заставили его подписать ганебный Минск, а потом еще требовали его "выполнения" Украиной! Всё представлялось нам, как "перемога соевой дипломатии". А тут- упс! И СП-2, и возврат раши в ПАСЕ... На сименосвские турбины в Крыму и помощь раше по Керченскому мосту вообще внимания не обращал! А тут Зеленский взял и назвал вещи своими именами! Хотя бы в разговоре с Трампом. Ой беда-то какая!
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Очень хотелось бы чтобы новая власть рассекретила документы по которым Парашенко продавал електроенергию в окупированный крым. Говорят что в тех документах Парашенко признал крым разейским.
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Очень хотелось бы чтоб у тебя был мозг, но тут тебе уже ничего не поможет.
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Щойно в темі о ображених німцях Зебіли ррзпиналися що так їм і треба і Меркель взагалі проросійська.
Аж тут он воно як.
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Не фанат Зеленського, але в цій ситуації підтримую його, як президента країни.

Нехай висловить німцям стурбованість та занепокоєнність. Може чергувати між ними кожен день.

По парним дням стурбованість, по непарним - занепокоєнність. По вихідним з прситавкой «глубока».

І так шість років з посмішкою на обличчі Зеленский высоко ценит огромный личный вклад Меркель в урегулирование ситуации на Донбассе, - посол Мельник - Цензор.НЕТ 4724
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Угу своей обеспокоенностью она очень сильно помогла Украине. Серверный поток они тоже строят обеспокоенно.
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Меркель это такая же балаболка как наша Юля только старей.
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Вспомнился анекдот.
Перший ранок після одруження.
- Галя, ну ти мені до весілля говорила, що ти незаймана...
- Що? Я? Таке казала? Не може бути такого...
- Ти мена казала, що в тебе нікого до мене не було...
- Боже, як невдобно сталося...
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Самое
важное в политике - следовать своей цели: средства ничего не значат. - Наполеон
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Тепер можна довго відмазувати Зе, але слово не горобець. Почули Зе не тільки в Німеччині, а тому щезло бажання допомагати у всьому ЄС.
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Если "щезло" от ПРАВДЫ, значит так он "було". Это барыга нам 5 лет лапшал про "перемоги соевой дипломатии". А на деле оказался ПШИК.
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Послал ее в сад. Меркель единственная осталась из тех, кто был при власти во Франции, США и Германии -- осталась Меркель. Обамы нет, Оланда нет, Меркель теперь за крайнюю.
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