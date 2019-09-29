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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:вето (305) Россия (73951) Словения (69) Совбез ООН (731)

 Словения призвала Совбез ООН ограничить использование вето, "когда речь идет о массовых преступлениях"

Словения призывает членов Совета безопасности ООН не использовать право вето в отношении массовых преступлений.

Об этом на Генеральной ассамблее ООН заявил премьер-министр Словении Миро Церар, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Серьезные нарушения прав человека обычно являются ранними индикаторами зарождения конфликтов. Поэтому быстрая жесткая реакция на массовые нарушения прав человека необходима для недопущения перерастания кризиса в полномасштабный конфликт. Учитывая это, я призываю членов Совбеза ООН воздержаться от использования вето, когда речь идет о массовых преступлениях", - сказал Церар.

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Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подчеркнул необходимость реформы Совета безопасности, который, по его мнению, отражает политическую картину мира после Второй мировой войны, а не современное состояние мировой политики. В частности, постоянные члены СБ ООН в качестве инструмента слишком часто используют право вето, полагает Гутерриш.

Киев и Тбилиси предлагают ограничить применение права вето в Совбезе ООН в случае, если один из его постоянных членов является стороной конфликта. Украина неноднократно заявляла, что главной задачей делегации Российской Федерации в Совете безопасности ООН является использование этой авторитетной международной площадки для ведения дезинформационной кампании.

Источник: https://censor.net.ua/n3151002
 
   
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***** №1, кто замешан в массовых преступлениях.
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***** это мордовский педофильный пигмей?
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Это вообще идиотизм,когда в голосовании принимает участие страна,которая является участником конфликта.
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