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 Премьера Великобритании Джонсона подозревают в злоупотреблении властью на посту мэра Лондона

Власть интересуют контакты премьера Великобритании и предпринимательницы из США в период, когда Джонсон был мэром Лондона. По данным СМИ, связанные с женщиной фирмы могли получить большие субсидии из бюджета.

Администрация Лондона в субботу, 28 сентября, передала в правоохранительные органы информацию о возможном злоупотреблении властью со стороны нынешнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Власть интересуют контакты Джонсона с американской предпринимательницей Дженнифер Аркур. Ранее издание The Sunday Times сообщило, что фирмы, связанные с ней, вероятно, получили субсидии в размере более 125 тысяч фунтов стерлингов (140 тысяч евро) из бюджета Лондона. По данным издания, Аркур входила в состав нескольких британских делегаций о торговле. Джонсон, будучи мэром Лондона, неоднократно посещал в британской столице квартиру предпринимательницы, которая называла его "одним из своих лучших друзей", утверждают журналисты.

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Лондонские власти хотят выяснить эту ситуацию, поскольку в результате дружбы Джонсон, как подозревают, "позволил госпоже Аркур участвовать в торговых миссиях и получать спонсорские средства при обстоятельствах, когда она и ее компании не могли ожидать получения такой пользы", сообщило агентство AP.

К изучению ситуации привлекли независимое бюро по надзору за деятельностью полиции, поскольку Джонсон, находясь на посту мэра, также был главой ведомства по контролю за деятельностью службы столичной полиции. Теперь бюро предстоит выяснить, есть ли основания для полномасштабного расследования.

Представитель Бориса Джонсона подчеркнул, что его действия как мэра Лондона были правильными, передает агентство Reuters. Американская предпринимательница не ответила на запросы СМИ.

Источник: https://censor.net.ua/n3151001
 
 
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Случайно он не разговаривал с Зеленским по телефону?
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