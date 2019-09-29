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 Политика Украины
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Все про:дороги (1834) ремонт (939) Донбасс (19478) Криклий (18)

 В восстановлении дорог приоритетны азовский и восточный регионы, - Криклий

Для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса нужны "большие деньги".

Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в интервью Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах. Потому что, например, запорожский мост - это примерно 14-15 миллиардов гривен. А весь дорожный фонд - 74 миллиарда гривен", - сказал Криклий.

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Он добавил, что азовский и восточный регионы приоритетны в восстановлении дорог.

"Собственно, почему и форум экономический в Мариуполе в конце октября проводят с участием премьера и президента. Там, собственно, будет этот вопрос подниматься. И привлекаться инвестиции в обновление инфраструктуры как раз именно этого региона. Луганщины и Донецкого региона", - заявил министр.

По его словам, украинская сторона ведет переговоры с международными партнерами по финансированию инфраструктурных проектов.

"С первых дней мы как раз общаемся с международными организациями очень активно и с посольствами, в частности, относительно наших трансграничных проектов. Словакия, Румыния, Польша. Мы постоянно в общении, разрабатываем другие инфраструктурные проекты. Международные организации готовы помогать очень активно. ЕБРР в этом году рекордно как раз с программами, которые мы будем еще до конца года брать, то рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро. Собственно, двигаемся. И будем только наращивать эти темпы", - сказал Криклий.

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Источник: https://censor.net.ua/n3151000
 
 
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Крыса сепарская. У нас что больше негде дорог ремонтировать как на даунбасе?
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У нас же децентрализация. Вот пускай Мертвечук с Рабиновичем и Ахметовым и ремонтируют дороги в своих избирательных округах
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Кожному сєпару пл кілометру відремонтованої дороги!!!
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Януковощ тоже хотел строить широкополосную дорогу Москва-Харьков-Севастополь. Теперь понятно откуда ветер дует. Сначала облагораживаем пограничные переходы на границе с крымом теперь строим там дороги. Походу пора падаль собирать на Ростов.
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Готовим освобождение своих территорий. Для этого дороги нужны.
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Кто готовит, ни кому ничего не надо, всем все по херу.
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Украина богатая страна, может всем помогать.
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