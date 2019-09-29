 Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung

Издание Главком обратило внимание, что реакция немецкой прессы на заявление Трампа "хуже и опаснее", чем официальная, передает Цензор.НЕТ.
"Общее мнение, которое высказывают сейчас немецкие журналисты (и которое теперь вполне может распространиться в немецком обществе) примерно таково: "Мы вам искренне помогали, чем только могли, а как вы это считаете "ничем" - то можем более и не помогать", - говорится в публикации.
Для иллюстрации этого тезиса Главком опубликовал перевод статьи Süddeutsche Zeitung.
"В том же, обнародованном Белым Домом вечером среды протоколе, есть еще второй эпизод, который оказался особенно чувствительным для Берлина. Речь идет о разговоре об Ангеле Меркель. И он, как говорится, "не без изюминки". Можно даже сказать: дружественный телефонат между Трампом и Зеленским на этом месте выглядит, будто политический удар под дых против Германии и ее политического руководства. В центре внимания оказались некоторые высказывания Дональда Трампа. Согласно протоколу, он 25 июля не только расхвалил своего украинского коллегу до небес, но и одновременно объяснил, что Германия "почти ничего" не делает для Украины. Когда он, Трамп, разговаривает с Меркель, то она "хотя и много говорит, но ничего не делает". США же, наоборот, "очень-очень добрые" к Украине. Ответ Зеленского: "Да, вы совершенно правы. Не просто на сто процентов, а на тысячу процентов", - говорится в статье.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.
Теперь они нарвались на собственные грабли, заботливо разложенные ими же самими. Удивительно.
А вот на Донбассе - всё пошло совершенно иначе.
Ступай с миром, лахта.
Пороху никто руки НЕ выкручивал , он САМ "родил" эти минские соглашения.
Точнее это был его хениальный, мЫролюбный план .
И многим она не нравится .
Они уже помощь подсчитали:
Кредитов дали - на 500 млн. евро.
Фінансування співробітництва в галузі розвитку на суму - €544 млн, (мутная формулировка, вопросы к пепе, куда он это попилил)
110 млн гуманитарки для Донбасса
25 млн. на мониторинг конфликта...... (тоже муть)
Ну честно говоря не густо....
И тихим сапом трубу себе тянут)))
Нахиба пану Коломойскому борьба и победы над коррупцией, Германией и США, включительно и всех, вместе взятых?
России от него тоже толку мало -- Беня всё заморозит -- Но он, каналы, шо под вышку тянут, не тронет..
Он -- невыездной!
Поэтому, будет себе делать рай в Украине. ...а шо ещё надо человеку, шо бы спокойно встретить старость?
Не расслабляйтесь -- "жить будем плохо, но не долго"
Думаю -- лет на 10 эта вся канитель растянется... ...и я ещё -- оптимист.
...одна надежда -- на следующий год -- "мы наш, мы новый мир построим!" ...но, это врядли...
Аминь, короче...
...скажу так: поддых зелёнок не хватит. Мы на своих стоим!
Шо касается Украины -- это просто нейтральная полоса -- с аборигенами -- хто взяв, тот и эмяв.
Можете обижаться -- и предлагать нам в долг свои гривни...
Обидно? ...а шо делать -- это был ваш выбор!
...отакэ...