EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  1792  79
Материалы по теме:
Все про:Германия (3420) Зеленский (3037) Меркель (1701) СМИ (3229) США (15465) Трамп (2475)

 Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Дональд Трамп обвинил Ангелу Меркель в том, что она во время украинского кризиса "много говорит, но ничего не делает". Зеленский согласился с ним "на 1000 процентов".

Издание Главком обратило внимание, что реакция немецкой прессы на заявление Трампа "хуже и опаснее", чем официальная, передает Цензор.НЕТ.

"Общее мнение, которое высказывают сейчас немецкие журналисты (и которое теперь вполне может распространиться в немецком обществе) примерно таково: "Мы вам искренне помогали, чем только могли, а как вы это считаете "ничем" - то можем более и не помогать", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Для иллюстрации этого тезиса Главком опубликовал перевод статьи Süddeutsche Zeitung.

"В том же, обнародованном Белым Домом вечером среды протоколе, есть еще второй эпизод, который оказался особенно чувствительным для Берлина. Речь идет о разговоре об Ангеле Меркель. И он, как говорится, "не без изюминки". Можно даже сказать: дружественный телефонат между Трампом и Зеленским на этом месте выглядит, будто политический удар под дых против Германии и ее политического руководства. В центре внимания оказались некоторые высказывания Дональда Трампа. Согласно протоколу, он 25 июля не только расхвалил своего украинского коллегу до небес, но и одновременно объяснил, что Германия "почти ничего" не делает для Украины. Когда он, Трамп, разговаривает с Меркель, то она "хотя и много говорит, но ничего не делает". США же, наоборот, "очень-очень добрые" к Украине. Ответ Зеленского: "Да, вы совершенно правы. Не просто на сто процентов, а на тысячу процентов", - говорится в статье.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

Источник: https://censor.net.ua/n3150999
 
 
 Топ комментарии
 
Лично я желаю немцам крепкой "дружбы" с кацапами, они этого достойны. Если бы сейчас проводился референдум о вступлении в ЕС, то я голосовал бы против, потому что на примере "северного потока 2" ясно что их волнуют только их сиюминутные проблемы, и они с радостью заплатят жизнями наших воинов за свою безопасность!
 показать весь комментарий
 
Зеленский получился как лакмус. проявил все гнилье и бесхребетность западных "политиков" с их фальшими наиграными "озабоченностями"
 показать весь комментарий
 
Я не защищаю сейчас Зеленского,но вот это "Мы вам искренне помогали, чем только могли" звучит просто по-скотски.Мы не идиоты беспамятные.Нас в 14-ом уже несколько месяцев убивали на Донбассе.Более или менее весомая реакция последовала только тогда,когда сбили Боинг.До этого им было плевать.Отмазались совершенно декоративными крымскими "санкциями".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а нефиг было подтявкивать рашке с северным потоком-2. сами нарвались ссыкуны-фрицы
 показать весь комментарий
 
 
Під дих означає по яйцях, а в Німеччини їх немає...
 показать весь комментарий
 
 
Это что сейчас говорит ЗЕбил сепар который мост лугандонцам строит, собираеца выплатить пенсии ордловцам, и организует официальные перевозки на админ границе в Крымом?? И чей хозяин Беня уголёк возит прямо с Рашки::
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский получился как лакмус. проявил все гнилье и бесхребетность западных "политиков" с их фальшими наиграными "озабоченностями"
 показать весь комментарий
 
 
Скорее, как плевок в борще. Все скисло.
 показать весь комментарий
 
 
Вместо того чтобы в 2014-м году попросить россиян перестать валять дурака с "народными республиками", и потребовать вывести с территории Донбасса российскую армию, они выкрутили Пороху руки, заставив его подписать Минские соглашения.
Теперь они нарвались на собственные грабли, заботливо разложенные ими же самими. Удивительно. Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5017
 показать весь комментарий
 
 
Ти нічого не забув? Я про окупацію Криму... Про це "просити" не треба було? І це твоє "просити" показує всю твою гнилу суть...
 показать весь комментарий
 
 
Про оккупацию Крыма немцы заикаться не могли, потому что в Крыму 80% ВСУ изменили воинской присяге.
А вот на Донбассе - всё пошло совершенно иначе.
 показать весь комментарий
 
 
Цікаве пояснення шокобота. Я такого ще не зустрічав... "Зрадили" не 80% в Криму, а тодішнє керівництво України, звичайно не без впливу тіє ж Німеччини...
 показать весь комментарий
 
 
Переход на личности - признак отсутствия аргументов.
Ступай с миром, лахта.
 показать весь комментарий
 
 
Ти для мене не "лічность", ти - примітивний шоколадний бот. І не втирай про 80%...
 показать весь комментарий
 
 
Это австралийский бот, на кенгуру постоянно скакает.
 показать весь комментарий
 
А німецьких і латвійських ботів будемо також відокремлювати? Чи то правильні боти?
 показать весь комментарий
 
 
Та оно все пропитанное соей, нашел за кого заступатся.
 показать весь комментарий
 
Немічне, ти устав військовий знаєш? Знаєш, що при проникненні на територію військової частини караульні ПОВИННІ були стріляти на ураження. Що ми иали? Зраду з боку як рядового, так і офіцерського складу. Хоч би вже мовчало.
 показать весь комментарий
 
 
Убогий, хто давав команди цього не робити???
 показать весь комментарий
 
Якої команди? Є устав, який перекриває будь які команди) це як Конституція і якісь місцеві укази. Якщо ти далекий від цього- не пиши нічого. Знаєш взагалі, що таке армія?
 показать весь комментарий
 
 
І шо зробила пані Меркель під час окупації Криму, не нагадаєш？ Нє？
 показать весь комментарий
 
 
ничего что порох сам составлял минские соглашения¿
 показать весь комментарий
 
 
А у него был выбор ? С одной стороны на него давили три самых сильных государства Европы (два из них - ядерные), а с другой у него была лишь поддержка армии, которая только-только восстанавливаться начала с полного нуля.
 показать весь комментарий
 
 
Вибір був - міг разом з награбованим в офшори змитись...
 показать весь комментарий
 
 
Не везёт вам, зеленозадым: Порох никуда не уезжает, а спокойно строит свою партию.
 показать весь комментарий
 
 
Та ж вже була й не одна - і СДПУо, і та що регіонів...Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 5480
 показать весь комментарий
 
Тебе не всё равно ? Живи в своём смартфонном государстве; серьёзные люди без тебя разберутся.
 показать весь комментарий
 
Ну а тобі з твоїми обрізаними кенгуру тут чого треба, що загубив?
 показать весь комментарий
 
У тебе є подруга лала і магдалена, вони також мають явно не українські айпі. Їх також відсилаємо у сад?
 показать весь комментарий
 
Спрятаться за юбку старой фрау рибентроп и подписать кабалу выгодную путину достойный выбор главнокомандующего
 показать весь комментарий
 
 
Жаль тебя там не было. Ты бы погрозил Путину своим голым задом, и его 10 тысяч единиц ядерного оружия страшно испугались бы тебя.
 показать весь комментарий
 
 
Коли було складено Мінські домовленості? Нагадати? Чи ти тоді не в Україні був?
 показать весь комментарий
 
 
Вы живете в друго реальности ..., эффект Манделы ? 🤔
Пороху никто руки НЕ выкручивал , он САМ "родил" эти минские соглашения.
Точнее это был его хениальный, мЫролюбный план .
 показать весь комментарий
 
 
Извините, я не врач-психиатр, и ваш бред комментировать не собираюсь.
 показать весь комментарий
 
 
Это не бред, а ПРАВДА !
И многим она не нравится .
 показать весь комментарий
 
Неужели он думал, что шглюху будут уважать.
 показать весь комментарий
 
 
Зеленський послав на х....й Меркель з її Німеччиною !

 показать весь комментарий
 
 
Чувак, ти за хвилину в спам полетів, знаєш чого, бо ти тупий. Або тролиш дуже сильно.
 показать весь комментарий
 
Значить ти розгорнув комент, або його прибічники відмітили його як 'це не спам'. Я не можу відправити тобі скріншот, бо з телефону.
 показать весь комментарий
 
Він про це не знав. Це як обсирати авторитета за його спиною, а потім авторитету доповіли про це. Тоді вже обсирається той, хто має довгий язик і не знає дипломатичної мови.
 показать весь комментарий
 
 
Я не защищаю сейчас Зеленского,но вот это "Мы вам искренне помогали, чем только могли" звучит просто по-скотски.Мы не идиоты беспамятные.Нас в 14-ом уже несколько месяцев убивали на Донбассе.Более или менее весомая реакция последовала только тогда,когда сбили Боинг.До этого им было плевать.Отмазались совершенно декоративными крымскими "санкциями".
 показать весь комментарий
 
 
Лично я желаю немцам крепкой "дружбы" с кацапами, они этого достойны. Если бы сейчас проводился референдум о вступлении в ЕС, то я голосовал бы против, потому что на примере "северного потока 2" ясно что их волнуют только их сиюминутные проблемы, и они с радостью заплатят жизнями наших воинов за свою безопасность!
 показать весь комментарий
 
 
тю, ты будто только на свет родился. пора уже давно понять, что каждую страну волнуют только свои собственные интересы. и если кто то, даже что то и делает для той же украины, то это все равно в определенных собственных целях
 показать весь комментарий
 
 
Пусть немцы знают правду о себе.. Она неприятная, но правда. Меньше сюсюкаться и угождать ботоксному гэ надо
 показать весь комментарий
 
 
А не фрау Риббентроп всунула медведчука в переговоры. Старая комсомолка.
 показать весь комментарий
 
 
насколько помню то порох ,,всунул" то ли медведчуку то ли медведчука(в переговоры??) оказывается эт таки заслуги меркелихи!!(ни чем кацапам не уступаете!!даже в мелочах не способны определиться!!) Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 8671 Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 6467 Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 862
 показать весь комментарий
 
Немчура всполошилась. В дёсна с кацапами биться матаки.
Они уже помощь подсчитали:
Кредитов дали - на 500 млн. евро.
Фінансування співробітництва в галузі розвитку на суму - €544 млн, (мутная формулировка, вопросы к пепе, куда он это попилил)
110 млн гуманитарки для Донбасса
25 млн. на мониторинг конфликта...... (тоже муть)
Ну честно говоря не густо....
И тихим сапом трубу себе тянут)))
Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 8210
 показать весь комментарий
 
 
Это прекрасная возможность. "обидется" и послать Украину. Доигрался пенис на скрипке, очень музыку любил.
 показать весь комментарий
 
...за шо мне её винить? -- нормальная тётка. Жить с ней можно ...*)
 показать весь комментарий
 
Если тебя устраивает ее политика, как тебя лично, как немца, то я спорить не буду.
 показать весь комментарий
 
Ничего не изменится в отношениях с дойчлянд, так как давно под рашкой они, 1000 %
 показать весь комментарий
 
Ну, давайте глянем в корень!
Нахиба пану Коломойскому борьба и победы над коррупцией, Германией и США, включительно и всех, вместе взятых?
России от него тоже толку мало -- Беня всё заморозит -- Но он, каналы, шо под вышку тянут, не тронет..
Он -- невыездной!
Поэтому, будет себе делать рай в Украине. ...а шо ещё надо человеку, шо бы спокойно встретить старость?
Не расслабляйтесь -- "жить будем плохо, но не долго"
Думаю -- лет на 10 эта вся канитель растянется... ...и я ещё -- оптимист.
...одна надежда -- на следующий год -- "мы наш, мы новый мир построим!" ...но, это врядли...
Аминь, короче...
 показать весь комментарий
 
Зебилы 73% выбрали сепара кремлёвского с явно кремлёвской ЗЕбандой Портновым, Шефиром, КОмарницким всякими дубиниными лигархами Бабломойскими...а виновата Меркель выходит. Вся сепарская шваль откровенно гадит в Украине - Медведчуки, Шуфричи, Бойки и маса других, лень перечислять всю эту шваль козлячую..,а виновата опять Меркель. Судьи всех сепаров отпускают под чесное слово, а виновата Меркель...с корупцией никто не боролся с 91 года с развала совка и сейчас никто не бореца и даже не собираеца, а виновата Меркль..ЗЕбилы депутаты сели в Раду после недельных курсов в трускавце, а виновата Меркель..ЗЕбилятня голосовала за откровенных идиотов типа Юзика фотографов и домохозяек, а виновата Меркель. ЗЕбилы сами строят сепарам мост, но Северный поток 2 осуждают и опять виновата Меркель.. АП вф не офуфели ребятки?? СТранно шо зебилы ещё Петю крайним не сделали
 показать весь комментарий
 
 
Разберутся. Не лезьте в это- вам ещё помощь получать и оттуда и оттуда.
 показать весь комментарий
 
 
Нормандський формат зачиняється? Буде Будапештський?
 показать весь комментарий
 
судя по собравшемуся ЗЕзброду формат будет московский.
 показать весь комментарий
 
 
Коротше кажучи, коаліції проти ********** більше не існує.
 показать весь комментарий
 
Факты против слов. Трамп и Зеленский полностью правы ибо тут констатация очевидных фактов. Немцы полностью на стороне руских и это факт. На словах то они очень даже на стороне Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Лівацька комсомолка меркель лише грає в одні ворота з х..лом, а також руйнує Європу, активно запускаючи сюди кримінальний мусульманський елемент з найпроблемнішіх країн. Цю гадину треба давно прибирати. Сподіваюся, ця телефона розмова змусить задуматись тих виборців Німеччини, що засуджують агресію РФ, чому їх канцлер нічого не робить для допомоги Україні і при цьому лобіює співробітництво з рашею. Соціалісти в Європі - це комуністичні антилюдські мразі, скільки б вони не одягали маску демократичних вівць.
 показать весь комментарий
 
дочитал до "Лівацька комсомолка меркель". дальше читать просто не имеет смысла. про квадратуру круга или сухую воду послушать не желаете? Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1872
 показать весь комментарий
 
 
А взагалі, потрібно дотримуватись настанов зе "у війні не можна виграти перемогою". Це фраза з твору Хемінгуея. Її промовив дезертир...
 показать весь комментарий
 
выглядит, как политический удар под дых против Германии

...скажу так: поддых зелёнок не хватит. Мы на своих стоим!
Шо касается Украины -- это просто нейтральная полоса -- с аборигенами -- хто взяв, тот и эмяв.
Можете обижаться -- и предлагать нам в долг свои гривни...
Обидно? ...а шо делать -- это был ваш выбор!
...отакэ...
 показать весь комментарий
 
Дональд Трамп обвинил Ангелу Меркель в том, что она во время украинского кризиса "много говорит, но ничего не делает". ... да ладно ничего ,она ночь в Минске не спала с кремлёвским Фюрером, когда российские войска оккупировали Дебальцево Источник: https://censor.net.ua/n3150999
 показать весь комментарий
 
Мы выражаем озабоченность и собалезнования Германии.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх