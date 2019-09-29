 Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung

Издание Главком обратило внимание, что реакция немецкой прессы на заявление Трампа "хуже и опаснее", чем официальная, передает Цензор.НЕТ.
"Общее мнение, которое высказывают сейчас немецкие журналисты (и которое теперь вполне может распространиться в немецком обществе) примерно таково: "Мы вам искренне помогали, чем только могли, а как вы это считаете "ничем" - то можем более и не помогать", - говорится в публикации.
Для иллюстрации этого тезиса Главком опубликовал перевод статьи Süddeutsche Zeitung.
"В том же, обнародованном Белым Домом вечером среды протоколе, есть еще второй эпизод, который оказался особенно чувствительным для Берлина. Речь идет о разговоре об Ангеле Меркель. И он, как говорится, "не без изюминки". Можно даже сказать: дружественный телефонат между Трампом и Зеленским на этом месте выглядит, будто политический удар под дых против Германии и ее политического руководства. В центре внимания оказались некоторые высказывания Дональда Трампа. Согласно протоколу, он 25 июля не только расхвалил своего украинского коллегу до небес, но и одновременно объяснил, что Германия "почти ничего" не делает для Украины. Когда он, Трамп, разговаривает с Меркель, то она "хотя и много говорит, но ничего не делает". США же, наоборот, "очень-очень добрые" к Украине. Ответ Зеленского: "Да, вы совершенно правы. Не просто на сто процентов, а на тысячу процентов", - говорится в статье.
Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.
Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.
А ця його дивна фраза - " Мать моя порноактриса из немецких фильмов для взрослих..
И в чем "неправ" президент!? Разве , что в опубликовании стенограммьі , впервьіе в истории дипломатии...
На самом деле интересно - а какой протокол имеют такие "телефонные переговоры"?
Ведётся запись? Присутствуют иные лица? Как стенограмма попала "агенту ЦРУ" - они все переговоры изучают? Ну и пр. ......
я могу прийти к соседке и искренне помочь ей в горе 10 гривнами или дружеским сексом
можно это рассматривать как помощь ? нет ? почему ? я же был искренним !
это также как взгляд
беспрецендентная (ЕС) и недостаточная(Украина) помощь.
12тысяч копий с медным наконечником от германии это беспрецендентная или недостаточная помощь ?
может США безвиз дала? Открыла рынки?
- Европа мало сделала! Всё правильно сказал! Результат - Европа перестает делать хоть что-то.
- Порошенко мало сделал! Результат - пророссийских мудаков отпускают, Барышевский и Печерский суды строчат решения в пользу Коломойского, Financial Times на весь мир говорит "Зеленский должен определиться, быть слугой народа или слугой олигархов".
Так у меня вопрос к Зе-избирателям. Европа вам сделала мало, Порошенко сделал мало, а вы сами-то сколько сделали?
Правду им слушать "неприятно"? Обиделись? У нас причин для "обид" поболее будет!
И плевать ей на то, что у нас каждый день гибнут люди, как и на наши "обиды".
Вы сделали для Украины "всё что могли"? А СП-2, к примеру, вас под дулом автомата строить заставляют??? Брехливые мрази!
З кожним роком у владі "скурвлюється" чим більше..
Для цього є вибори..і що 4 роки куди краще,ніж що 5-ть..
У Порошенко Цей процес зайняв 5 років
У мЕркель більше..
У садового -12..
іх прієхало 3 млн а тєперя срут немцам на голову
еще 50 лет і канцлер Германіі буде Абрамовіч
і то шо щас Німеччина буде насєлене понятно кем
і це правильно.
ДАВНО ПОРА.
Немецкие дипломаты возглавили непубличную кампанию.
Диполомати Германии активно проталкивают в Совете Европы идею снятия санкционного давления с Российской Федерации и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на независимых друг от друга западных дипломатов.
Издание убеждает, что представители Германии не скрывают, что отдают предпочтение "диалогу" с РФ, даже если для этого придется пожертвовать давлением на нее. Но теперь уже речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.
https://tsn.ua/ru/svit/germaniya-vystupila-za-snyatie-sankciy-s-rf-v-sovete-evropy-smi-1325283.html
Им гораздо важнее их коррупционная независимость.