EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  14388  338
Материалы по теме:
Все про:Германия (3420) Зеленский (3037) Меркель (1701) СМИ (3229) США (15470) Трамп (2480)

 Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых Германии, - Süddeutsche Zeitung

В телефонном разговоре с Владимиром Зеленским Дональд Трамп обвинил Ангелу Меркель в том, что она во время украинского кризиса "много говорит, но ничего не делает". Зеленский согласился с ним "на 1000 процентов".

Издание Главком обратило внимание, что реакция немецкой прессы на заявление Трампа "хуже и опаснее", чем официальная, передает Цензор.НЕТ.

"Общее мнение, которое высказывают сейчас немецкие журналисты (и которое теперь вполне может распространиться в немецком обществе) примерно таково: "Мы вам искренне помогали, чем только могли, а как вы это считаете "ничем" - то можем более и не помогать", - говорится в публикации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Думаю, что Россия приложила к этому руку, - спикер Палаты представителей Пелоси о скандале с телефонным разговором Трампа и Зеленского

Для иллюстрации этого тезиса Главком опубликовал перевод статьи Süddeutsche Zeitung.

"В том же, обнародованном Белым Домом вечером среды протоколе, есть еще второй эпизод, который оказался особенно чувствительным для Берлина. Речь идет о разговоре об Ангеле Меркель. И он, как говорится, "не без изюминки". Можно даже сказать: дружественный телефонат между Трампом и Зеленским на этом месте выглядит, будто политический удар под дых против Германии и ее политического руководства. В центре внимания оказались некоторые высказывания Дональда Трампа. Согласно протоколу, он 25 июля не только расхвалил своего украинского коллегу до небес, но и одновременно объяснил, что Германия "почти ничего" не делает для Украины. Когда он, Трамп, разговаривает с Меркель, то она "хотя и много говорит, но ничего не делает". США же, наоборот, "очень-очень добрые" к Украине. Ответ Зеленского: "Да, вы совершенно правы. Не просто на сто процентов, а на тысячу процентов", - говорится в статье.

Напомним, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля.

Представитель канцлера ФРГ Ангелы Меркель Штеффен Зайберт заявил, что не комментирует высказывания президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа во время их телефонного разговора, в котором они критиковали канцлера, но говорит, что отношение Берлина к Киеву не изменится.

Источник: https://censor.net.ua/n3150999
 
 
 Топ комментарии
 
Это что сейчас говорит ЗЕбил сепар который мост лугандонцам строит, собираеца выплатить пенсии ордловцам, и организует официальные перевозки на админ границе в Крымом?? И чей хозяин Беня уголёк возит прямо с Рашки::
 показать весь комментарий
 
а нефиг было подтявкивать рашке с северным потоком-2. сами нарвались ссыкуны-фрицы
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
 
Союзники як друзі - вони через такі речі не пропадають.
 показать весь комментарий
 
Как говорил клоун-классик, зе-президент как актриса фильмов для взрослых, берёт и даёт всем в любой позе и количестве.
 показать весь комментарий
 
 
Та хто ж знав тоді, що коли цей "клоун-классик" розхвалював перед Макроном брендових чувіх, то він мав на увазі себе родімую - "Готова принять в любое время во все дирки (Моника Зеленски)

А ця його дивна фраза - " Мать моя порноактриса из немецких фильмов для взрослих..
 показать весь комментарий
 
 
Кто не знает мудрьій анекдот про ребе , которьій всем сторонам спора наедине говорит:"Тьі прав (права)" . А в конце говорит :"И я тоже прав!"
И в чем "неправ" президент!? Разве , что в опубликовании стенограммьі , впервьіе в истории дипломатии...
 показать весь комментарий
 
 
Обсуждаете всякую фигню!
На самом деле интересно - а какой протокол имеют такие "телефонные переговоры"?
Ведётся запись? Присутствуют иные лица? Как стенограмма попала "агенту ЦРУ" - они все переговоры изучают? Ну и пр. ......
 показать весь комментарий
 
 
от сильных и развитых стран помощь нужна не только искреняя но и сильная и развитая.
я могу прийти к соседке и искренне помочь ей в горе 10 гривнами или дружеским сексом

можно это рассматривать как помощь ? нет ? почему ? я же был искренним !

это также как взгляд
беспрецендентная (ЕС) и недостаточная(Украина) помощь.

12тысяч копий с медным наконечником от германии это беспрецендентная или недостаточная помощь ?
 показать весь комментарий
 
 
прав?

может США безвиз дала? Открыла рынки?
 показать весь комментарий
 
а сценарий неплохой: настроить против Украины сначала европейцев, поиздевавших над ними с Цемахом, потом с американцами, а плохо будет сними в любом случае за Трумпа или за других выскажется, потом посорить с немцами которые уже сегодня требуют снятия санкций с рашки- прямой путь обратно к братьям в обьятия
 показать весь комментарий
 
 
Пусть в Германии раскроют текст переговоров меркель с путиным насчёт украины...Вот где будет "изюминка" ..даже на 10 000 процентов...
 показать весь комментарий
 
 
Разговор Трампа и Зеленского выглядит, как политический удар под дых против Германии / Продюсер-Верховная Рада-должен определить убытки или прибыль от гастролей 95-го квартала в США.В минус отнести расходы на немалую компанию гастролёров, в плюс-улучшение показателей Украины после выступлений солиста Зеленского и его массовки.
 показать весь комментарий
 
Логика поклонников Зе:
- Европа мало сделала! Всё правильно сказал! Результат - Европа перестает делать хоть что-то.
- Порошенко мало сделал! Результат - пророссийских мудаков отпускают, Барышевский и Печерский суды строчат решения в пользу Коломойского, Financial Times на весь мир говорит "Зеленский должен определиться, быть слугой народа или слугой олигархов".

Так у меня вопрос к Зе-избирателям. Европа вам сделала мало, Порошенко сделал мало, а вы сами-то сколько сделали?
 показать весь комментарий
 
 
"Хоть что-то", млять? А до тебя не допирает, что это "хоть что-то"- нахрен никому не надо??? Напомню, что после Оранжевой Украина просилась в ЕС и, кстати, в НАТО. Ей ОТКАЗАЛИ! Если бы не отказали- не было бы у нас сейчас войны! Зато сейчас "дали" 15 лярдов, 13 из которых- КРЕДИТЫ! И это при том, что строят СП-2 и в целом ведут себя так, как будто ничего не происходит! Одна формулировка "украинский конфликт" чего стоит! И мы должны молиться на это "хоть что-то"?
Правду им слушать "неприятно"? Обиделись? У нас причин для "обид" поболее будет!
 показать весь комментарий
 
 
Значит возвращение РФ в ПАСЕ ( после того как она не прекратило не одно из действий приведших к ее исключению) которую так активно лоббировали Германия и Франция это не удар под дых Украине. Постройка второй линии "Северный поток 2" РФ - Германия, что фактически лишает Украину транзита и делает возможным открытие полномасштабной войны на ее территории, это не удар под дых. Формулы "швондеров - шмайсеров" ( немецкого происхождения), это не удар Украине под дых.. Продолжать или хватит. Вы о чем это дорогие немцы. Нашли повод ( который можно найти при желании всегда), что бы напрямую кинуться в объятия "дорогого и любимого Владимира Владимировича" и слиться в поцелуе "аля Брежнев- Хонеккер" ( Кстати Украина поднялась на Майдан и получила оккупацию, аннексию, войну ,после того как Янукович не подписал соглашение с ЕС, который так настойчиво ему предлагала сделать Меркель ) Так что не нужно господа, не нужно "лезть в бутылку", "обиделись" видите ли они.
 показать весь комментарий
 
 
Бредятина. Подкуйловникам сказали правду, а они "обиделись". Будто нет СП-2, возврата раши в ПАСЕ и далее по списку. Таких "ударов под дых" Мерхель получает почти каждый день- от Польши, от стран Балтии, от Британии, которые пусть более мягко и дипломатично, постоянно как бэ намекают об "особых" отношениях Мерхель с Пуйлом. Да и немцы сами просто "обожают" Мерхель- до такой степени, что рейтинг её скатился под плинтус.
И плевать ей на то, что у нас каждый день гибнут люди, как и на наши "обиды".
Вы сделали для Украины "всё что могли"? А СП-2, к примеру, вас под дулом автомата строить заставляют??? Брехливые мрази!
 показать весь комментарий
 
 
Чимось Меркель нагадує Садового і Порошенко.
З кожним роком у владі "скурвлюється" чим більше..


Для цього є вибори..і що 4 роки куди краще,ніж що 5-ть..

У Порошенко Цей процес зайняв 5 років
У мЕркель більше..
У садового -12..
 показать весь комментарий
 
Германия больше помогает России "сохранить лицо" в гибридной войне.
 показать весь комментарий
 
 
Вот как раз в этом вопросе Зеленский сказал правду.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Да, надо признать, что Зеленский обосрался. Быть президентом-это не на сцене "Квартала 95" паясничать. И вид у Вована на встрече с Трампом был удручённый.
 показать весь комментарий
 
 
Не только на встрече с Трампом. У него вообще в последнее время вид панический и словно щас разрыдается.
 показать весь комментарий
 
чо хатітє классіка
іх прієхало 3 млн а тєперя срут немцам на голову
еще 50 лет і канцлер Германіі буде Абрамовіч
і то шо щас Німеччина буде насєлене понятно кем
 показать весь комментарий
 
Блазень та його міжнародна політика... Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 9999

Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1783

 показать весь комментарий
 
Розмова Трампа та Зеленського має вигляд політичного удару під дих Німеччині, - Süddeutsche Zeitung

і це правильно.
ДАВНО ПОРА.



Немецкие дипломаты возглавили непубличную кампанию.
Диполомати Германии активно проталкивают в Совете Европы идею снятия санкционного давления с Российской Федерации и планируют достичь этого на текущей сессии ПАСЕ.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на независимых друг от друга западных дипломатов.
Издание убеждает, что представители Германии не скрывают, что отдают предпочтение "диалогу" с РФ, даже если для этого придется пожертвовать давлением на нее. Но теперь уже речь идет о скоординированной кампании, которая приобрела значительные масштабы в преддверии весенней сессии ПАСЕ.

https://tsn.ua/ru/svit/germaniya-vystupila-za-snyatie-sankciy-s-rf-v-sovete-evropy-smi-1325283.html
 показать весь комментарий
 
ну дурак, можно было на этот вопрос ничего не отвечать, а клоун еще подыграл 1000% еще добавил отморозок, очень хотел понравится Трампу-недаром есть полсловица "промолчал бы сошел за умного бы"
 показать весь комментарий
 
самое печальное что коломойский и ко не против охлаждения с ЕС.
Им гораздо важнее их коррупционная независимость.
 показать весь комментарий
Страница 4 из 4
<<<1 2 3 4
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх