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 Два человека погибли, два - попали в больницу в результате столкновения Fiat и ВАЗ в Запорожье, - полиция

В Запорожском районе Запорожья в результате аварии два человека погибли, еще двое пострадавших доставлены в больницу.

28 сентября в Запорожское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о ДТП на автодороге Днепропетровск-Мариуполь, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу управления.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Fiat Ducato 1995 года рождения выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 2102. В результате аварии две пассажирки ВАЗа 1958 и 1951 годов рождения погибли на месте. Водитель этого легкового автомобиля 1974 года рождения и пассажирка Fiat 1998 года рождения доставлены в больницу с телесными повреждениями.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из пострадавших в ДТП в Черкасской области скончался в больнице, - полиция

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3150998
 
 
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Як би всі їздили на лісапетах, як Голобородько, то цього не було б.
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че то много информации в СМИ о ДТП и людских жертвах. буд то раньше такого не было. предполагаю что слуги готовят почву для того что бы ввести какую нить гадость в ПДД или что то в этом роде..
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это подготовка народа к возвращению гаишных мусоров на дороги для грабежа водителей
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Як би всі їздили на лісапетах, як Голобородько, то цього не було б.
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че то много информации в СМИ о ДТП и людских жертвах. буд то раньше такого не было. предполагаю что слуги готовят почву для того что бы ввести какую нить гадость в ПДД или что то в этом роде..
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будет как на сингапурщине - лицензия на право владения авто.
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это подготовка народа к возвращению гаишных мусоров на дороги для грабежа водителей
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...время позднее -- щас Америка подключится -- начнут рассуждать про ВАЗ и Запорожье...*)
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-- я, по А9, А6 -- 500 км. в ночь.
По А3 -- в районе Вюрцбурга, в оба конца -- там камикдзе и самоубийцы ездиют!
Реально гиблое место -- Штаумельдер спроси...
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Я уже чутку маю -- когда на смену собираюсь... -- щас осень -- вообще жопа - ...по правой обочине обгоняют -- как в Украине!
Прорвёмся, громадяны! *)
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