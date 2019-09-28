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 Политика Украины, Общество
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Все про:вуз (722) финансирование (1367) Минобразования (1121) реформы (3400) Новосад (12)

 Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад

Министерство образования и науки планирует перейти к финансированию вузов на основе ряда показателей качества.

Об этом на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники" сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим, чтобы средства шли в лучшие университеты. Государственный заказ - это тот рудимент, который нам остался после советской плановой экономики. Мы должны понимать, что мы как государство уже не можем спланировать, сколько через 5 или 6 лет нам необходимо будет экономистов, юристов, других профессий. Поэтому мы хотим перейти к другому финансированию, которое будет основано на принципе так называемых показателей качества. Мы хотим весь тот объем имеющихся средств направить лучшим университетам по определенным критериям. Один из них - трудоустройство выпускников. Мы хотим понять, какие университеты делают так, чтобы их выпускники получили лучшее место и хотим вознаграждать большим количеством денег тех, кто на самом деле на это способен", - сказала Новосад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минобразования изменит критерии финансирования науки в вузах, чтобы средства шли большим коллективам ученых, - Новосад

Кроме того, по ее словам, необходимо пересмотреть систему оплаты труда преподавателей вузов.

"Мы хотим сделать, чтобы лучшие преподаватели получали более высокую заработную плату. Сейчас мы живем по принципу уравниловки, есть тарифная сетка, ряд актов, по которым рассчитывают заработную плату преподавателя, относительно количества студентов, что не дает преподавателю возможности отчислять или ставить плохие оценки неуспешным студентам. Мы хотим сделать так, чтобы университеты, имея свои средства, были автономны в том, как они вознаграждают своих преподавателей, и имели возможность отмечать лучших", - сказала Новосад.

Также будут другие критерии, по которым будет распределяться финансирование среди вузов, добавила она.

Сейчас, как сообщила министр образования и науки, МОН готовит изменения в закон о высшем образовании, о государственном заказе, ряд других законодательных актов и бюджетный кодекс. Разработанные предложения будут представлены до конца этого года.

Также читайте: Новосад знает, как повысить зарплаты учителям: "У меня лично есть несколько вариантов"

Источник: https://censor.net.ua/n3150997
 
 
 Топ комментарии
 
что в переводе означает: и это правительство денег на образование даст меньше.
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Я тут згадав про трускавецький університет, так мені один зебобік порадив прийняти заспокійливе. Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад - Цензор.НЕТ 7902
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Ну чому? Простий приклад - Трускавець. Їм такі самі потрібні.
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Я тут згадав про трускавецький університет, так мені один зебобік порадив прийняти заспокійливе. Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад - Цензор.НЕТ 7902
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что в переводе означает: и это правительство денег на образование даст меньше.
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а схерали вообще давать денег на высшее образование?
США не дает, и нормально живут.
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Да ты шо？В Польше гугль нихт арбайтен？
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Спроси у руководства, между уборкой уборных, есть ли в Польше бесплатное высшее образрвание, болезненый.
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самая нищая страна ЕС - Польша, для тебя круче чем США?
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Эмм, статья вроде бы не о самых нищих странах, а о финансировании универов？По сути заданного вопроса, судя по твоему флажку,- для тебя Польша круче чем США, иначе ты бы писал оттуда.
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lсотни миллионов людей мечтают уехать в США, где нет финансирования университетов.
Но приходится жить в заднице типа Польша, Украина, Турция и т.п.
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Не, ну все таки посмотри о стипендиях и бесплатном образовании в США. Оно есть, но не в таком количестве. Насчет задницы, гм, есть похуже. Я вот лично, хочу уехать в Австралию, забыть, простить и спауками-кенгуру тусить. За сим откланяюсь, спокойной ночи и хороших, добрых сновидений. Это честное пожелание.
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Так и нужно было давно сделать, вузы - коррупционное болото
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принесут кучу фиктивных справок о трудоустройстве. Причем коммерческие вузы принесут гораздо быстрее. Украина перейдет от системы госзаказа к финансированию вузов, основанному на принципе показателей качества, - Новосад - Цензор.НЕТ 8698
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Ох, добъют они образование которое не добил янык
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как то один американец объяснял систему образования в Америке грубо примерно так получается - нужен диплом без знаний платишь много. учишься хорошо практически не платишь. талантлив платят тебе .. а у меня знакомому в своё время хотевшему сдать без взятки препод сказал мне твои знания не нужны мне нужны твои деньги.. Как в других странах рассчитывают на года вперёд сколько и кого нужно выпустит . а эти мы не можем .
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Всі хочуть мати вищу освіту, а де вони працюватимуть.
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все хотят выщу освиту потому что нашару, чего бы не хотеть. А працюватимуть потом на клубнике в Польше, или на рынке в Трускавце. А платим за все это мы - налогоплательщики.
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Ты докуя платишь, налогоплательщик？
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та пускай хоть дворником с верхним образованием . что в этом плохого. другое дело . что в нормальных странах знают сколько и кого им надо через несколько лет и стараются оказать поддержку и выпустить не меньше чем необходимо государству . или будет как в раше дед ушёл на пенсию уже по старости не мог физически работать и у них на несколько месяцев сборка ракеты заглохла
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Недоросли фонвизинские.Инженеров угробят.
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До влади дорвались профани і дилетанти.
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китайцев завезут всего лишь навсего . вот . что и будет как в Африке белый \жёлтый\ barani и местные кули
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а может будет как в Америке - люди будут учиться на инженеров, платить деньги за образование и нормально работать.
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Ещё как Ющенко стал президентом и по сегодняшний день не могу понят , почему Украина не возьмёт пример с Дании по образованию ? Почему не сделает его на 100 % бесплатным , ведь это выгодно как для людей , так и для государства. Я не могу понять этого .
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Денег нет у государства. А теперь вообще нет. Между прочим, инженерные, рабочие профессии у нас в университетах, пока еще бесплатно. Типа сварка, горно-технический, оптика та же, радиотхнический. Конкурс небольшой. Знаю, т.к. знакомые в КПИ еще остались. Правда основная масса студентов, кто выучились, а выучиться нелегко, чего стоит одна физхимия, сваливают после пары лет работы (чтобы опыт был) за границу. Биохимия, кстати, конкурс некислый в этом году был.
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Денег не будет, когда нет бесплатного качественного образования. Это все связано между собой. Почему Дания богатая ? Потому что у неё бесплотное образования.
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А в США нет бесплатного образования, и США - мировой лидер по науке и инновациям, в отличие от Дании.
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