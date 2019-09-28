 Предполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина, подозреваемого в убийстве, отпустили под домашний арест, - прокуратура Житомирщины

Об этом hromadske сообщили в прокуратуре Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение приняла тройка судей Житомирского районного суда Житомирской области: Виктор Мокрецкий, Инна Зубчук и Евгений Грубиян. Последний, к слову, выразил особое мнение - не отправлять Яцишина под домашний арест. Прокуратура уже обжаловала данное решение. Дата рассмотрения жалобы еще неизвестна.

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Напомним, 28 июля 2018 года полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин.

Яцишин ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь своему знакомому и члену группировки Руслану Лисанову, которого арестовали по статьям 263 и 115 (незаконное обращение с оружием и покушение на убийство). Не справившись с управлением, подозреваемый попал в ДТП. В машине во время обыска нашли оружие, наркотики и деньги, и объявили ему о подозрении по ст. 263. 31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

После этого Яцишин прекратил являться в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем и предоставляя справки от врачей. В конце января 2019 года сторона обвинения заявила ходатайство о применении к подозреваемому Яцишину привод из-за отсутствия достаточных оснований полагать, что он действительно находится в больнице. 1 февраля Яцишина должны были доставить в зал суда принудительно, но, выехав в Никополь, работники полиции не нашли его ни в больнице, ни дома. Полиция объявила мужчину в розыск. Утром 24 мая в Днепре полиция задержала подозреваемого. Через месяц Королевский райсуд Житомира взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.