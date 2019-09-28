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Все про:Житомирщина (757) заказное убийство (66) ОПГ (209) прокуратура (3669) суд (22573) домашний арест (51)

 Предполагаемого лидера ОПГ "Белое братство" Яцишина, подозреваемого в убийстве, отпустили под домашний арест, - прокуратура Житомирщины

В Житомирской области суд изменил меру пресечения подозреваемому в заказном убийстве Яну Яцишину.

Об этом hromadske сообщили в прокуратуре Житомирской области, передает Цензор.НЕТ.

Такое решение приняла тройка судей Житомирского районного суда Житомирской области: Виктор Мокрецкий, Инна Зубчук и Евгений Грубиян. Последний, к слову, выразил особое мнение - не отправлять Яцишина под домашний арест. Прокуратура уже обжаловала данное решение. Дата рассмотрения жалобы еще неизвестна.

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Напомним, 28 июля 2018 года полиция сообщила о задержании лидера и члена одной из крупнейших преступных организаций в Украине. Ими оказались Руслан Лисанов и Ян Яцишин.

Яцишин ехал по трассе Киев-Чоп в Житомир, якобы на помощь своему знакомому и члену группировки Руслану Лисанову, которого арестовали по статьям 263 и 115 (незаконное обращение с оружием и покушение на убийство). Не справившись с управлением, подозреваемый попал в ДТП. В машине во время обыска нашли оружие, наркотики и деньги, и объявили ему о подозрении по ст. 263. 31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

После этого Яцишин прекратил являться в суд, ссылаясь на проблемы со здоровьем и предоставляя справки от врачей. В конце января 2019 года сторона обвинения заявила ходатайство о применении к подозреваемому Яцишину привод из-за отсутствия достаточных оснований полагать, что он действительно находится в больнице. 1 февраля Яцишина должны были доставить в зал суда принудительно, но, выехав в Никополь, работники полиции не нашли его ни в больнице, ни дома. Полиция объявила мужчину в розыск. Утром 24 мая в Днепре полиция задержала подозреваемого. Через месяц Королевский райсуд Житомира взял его под стражу на два месяца без возможности внесения залога.

Источник: https://censor.net.ua/n3150996
 
 
 Топ комментарии
 
если с судей снята неприкосновенность то пора им начинать садится вместо преступников
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И чем эти судьи отличаются от убийц? Полиция ловит, а эти тридваразы отпускают.
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Банды Зеленского/Коломойского/Авакова захватили страну
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ну зачем вы так?
Это наш новый Рейган...
Помните перед выборами этот тренд?... Ймовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина, підозрюваного у вбивстві, відпустили під домашній арешт, - прокуратура Житомирщини - Цензор.НЕТ 3366
Ймовірного лідера ОЗУ "Біле братство" Яцишина, підозрюваного у вбивстві, відпустили під домашній арешт, - прокуратура Житомирщини - Цензор.НЕТ 8846
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Других там нет. Берешь каждого судью и стреляешь ему в затылок и не ошибешься и уходишь с чистой совестью что сделал мир чище.
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если с судей снята неприкосновенность то пора им начинать садится вместо преступников
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И чем эти судьи отличаются от убийц? Полиция ловит, а эти тридваразы отпускают.
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Скажемо за це спасибі Портнову. Це ж він виписав такий "гуманний" кримінально-процесуальний кодекс, який дозволяє випускати убивць під домашній арешт!
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Это еще после рехфоры распрекраснейшего Пятра Алексееча такой бардак в прокуратуре творится.
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Так, при попередньому президенті не внесли правки в КПК Портнова, але першопричиною є все ж Портнов... Бо до того, як він написав цей КПК, у нас взагалі не було домашнього арешту, як такого!
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Судебная рехворма от Портнова и ЗЕкоманды в действии...
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ТО есть твой ЗЕбобик за 4 месяца так ничего и не реформировал.
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Ети судьи еще из 90-х работают. Просто при каждой власти они перекрашиваются под власть. Их не реформировать нужно а расстреливать.
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Может для начала продажных судьей разогнать, а потом начинать бороться с коррупцией??
А то как то по кругу ходим-ловим, судим, отпускают, опять ловим!!! Да скоко ж можно!!!!
Почему коррупционеры досих пор не сидят в тюрьмах?
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наш "самый гуманный в мiре суд" скоро "возстановiт януковiча в должностi" преза...
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Суд начал отпускать всех убийц подряд, а не только государственных преступников./КСУ отменил норму, согласно которой подозреваемые в госизмене и терроризме должны обязательно находиться под арестом/"Я финансирую сепаратистов и говорю об этом открыто", - выпущенный из СИЗО Ефремов/Суд освободил из-под стражи подозреваемого в госизмене экс-военного Ракушина. / Апелляционный суд отпустил Цемаха под личное обязательство / Суд оправдал харьковскую сепаратистку Сиренко/Соучастник убийства 29 украинцев, предатель Кирсанов вышел на свободу.
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Судьи работают в паре с прокурворами так что не вешайте лапшу типо прокуратура подает апеляцию.
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Эту ******* Зе нужно сбрасывать..
Начнется майдан, первый поеду вешать эту гниду...
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Чукча читать не умеет? Чукча умеет только гавкать?
31 июля 2018 года суд отправил Яцишина под арест с возможностью выйти под залог. В декабре он вышел на свободу, уплатив залог в полмиллиона гривен.

Ето ЗЕ в 2018 году тоже Пеце мешал садить преступников?
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