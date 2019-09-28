 Минобразования изменит критерии финансирования науки в вузах, чтобы средства шли большим коллективам ученых, - Новосад

Об этом на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники" сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим изменить критерии того, как распределяется финансирование, чтобы оно действительно шло большим лучшим коллективам, а не распылялось по огромному количеству университетов, где не всегда есть качественная наука. Также при помощи отдельных инструментов хотим поддержать молодых ученых и, собственно, им предоставлять возможности иметь гранты на свои стажировки, командировки за границу, на участие в конференциях и так далее", - сказала Новосад.

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Она подчеркнула, что сейчас МОН финансирует научные исследования в университетах по определенным критериям путем конкурсов. В то же время средства таким образом получают 130 высших учебных заведений, что, по мнению руководителя МОН, не улучшает ситуацию с финансированием научных исследований. По ее словам, оптимальным было бы финансировать большие коллективы ученых, а также вкладывать средства в научную инфраструктуру, лаборатории.