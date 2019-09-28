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 Общество
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Все про:вуз (722) наука (565) финансирование (1367) Новосад (12)

 Минобразования изменит критерии финансирования науки в вузах, чтобы средства шли большим коллективам ученых, - Новосад

Министерство образования и науки собирается изменить систему финансирования научных исследований в университетах.

Об этом на открытии научно-популярной инициативы "Научные пикники" сказала министр образования и науки Анна Новосад, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы хотим изменить критерии того, как распределяется финансирование, чтобы оно действительно шло большим лучшим коллективам, а не распылялось по огромному количеству университетов, где не всегда есть качественная наука. Также при помощи отдельных инструментов хотим поддержать молодых ученых и, собственно, им предоставлять возможности иметь гранты на свои стажировки, командировки за границу, на участие в конференциях и так далее", - сказала Новосад.

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Она подчеркнула, что сейчас МОН финансирует научные исследования в университетах по определенным критериям путем конкурсов. В то же время средства таким образом получают 130 высших учебных заведений, что, по мнению руководителя МОН, не улучшает ситуацию с финансированием научных исследований. По ее словам, оптимальным было бы финансировать большие коллективы ученых, а также вкладывать средства в научную инфраструктуру, лаборатории.

Источник: https://censor.net.ua/n3150992
 
 
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Реформи + покращення. 20 лярдів? - легко!)
Наприклад, можна забрати з охорони здоров"я, чи з інфраструктури, чи ще щогось - і це не жарт, це пояснення профільного міністра.
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Остальные закрыть,студентов и учёныхъ разогнать.Няхай дворниками работають.
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Не-а, большая группа вчених - Квартал, лига смеха и офис президента.
Вчені, аж страшно!©
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Ну. А то то як формули якісь видумувати навчились, а от спректувати зручний для сцяння сміттєпровод, ні.

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А може то не сцикун, а майбутній президент вистукує причинним місцем на сміттєпроводі нехитру мелодію. Просто на рояль не назбирав. Як виявилось, інших талантів, щоб причарувати 73% виборців не потрібно. Ну, може ще погано прихована українофобія та гнусавий голос.
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А маленькі колективи вчених, тих, яка не мають референтів із Кабміну, аспірантів із ОПи, заручників із інших державних структур - у Польщу на яблука.
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завтра юзик идёт покупать диплом доктора наук)
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А Юзик, давно дохтур, слідкує за боссом. і на руцях носить, коли треба, бо добрий.)
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Вітаю Андрія!
Здоров'я, творчой наснагі, хай більше тролить вату!
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Объявлят мне дикторша новости,
Про успехи в космической области.
И, как только пропел Эскамилио,
Тут свою я услышал фамилию... (с)
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Шо я могу сказать за "партию" Голос? -- это тоже самое, шо Разумкова переимовать в Непоняткина, всех голосовиков оставить в СН, ...а денег не дать!
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Милиция повязала группу мошенников, продающих дипломы в метро. "Нам пришлось их отпустить", - заявил доктор экономических наук сержант Иванов.
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