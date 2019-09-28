 Поезд насмерть сбил трех человек в Запорожской области, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены тела женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд.
На месте сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянский: два человека 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения.
По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины
Тут вся страна под катком зебилизма загинается!
... позавчера им дали 200 мульёнов инсольвенса и юбербрюкунгса -- это безвозвратные кредиты от Государства (сам такие получал) -- сказали, шо, пока бабки на счёт не пришли -- не летаем!
Вчера, другие авиакомпании вывозили дойче-туристов -- со всех дыр... ...ещё 200 000 осталосью
Томас Кук до середины октября не летает!
...кого там поезд сбил? -- оч. интересно...
Нє?
Перший потяг-маняк?