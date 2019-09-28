 Поезд насмерть сбил трех человек в Запорожской области, - полиция

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены тела женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд.

На месте сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянский: два человека 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения.

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По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины