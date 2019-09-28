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 Поезд насмерть сбил трех человек в Запорожской области, - полиция

В Вольнянском районе Запорожья в результате ДТП на железнодорожном пути три человека погибли. Обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники полиции и ГСЧС.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Запорожской области, 27 сентября около 21:10 в Вольнянское отделение полиции поступило сообщение о том, что на железнодорожном пути по улице Соборной обнаружены тела женщины и двух мужчин. Предварительно установлено, что их сбил поезд.

На месте сотрудники полиции установили личности погибших. Это жители Вольнянский: два человека 1977 и 1972 рождения и женщина 1994 года рождения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один из пострадавших в ДТП в Черкасской области скончался в больнице, - полиция

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины

Источник: https://censor.net.ua/n3150991
 
 
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Скока можно одних людей сбивать!
Тут вся страна под катком зебилизма загинается!
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Ага. Которую тот самый "Цензор" еще утром выкладывал...
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Скока можно одних людей сбивать!
Тут вся страна под катком зебилизма загинается!
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Могу добавить свежины: Томас Кук, шо пассажиров на самолётах возит, на прошлой неделе обанкротился... -- за бугром осталось 600 000 пассажиров!
... позавчера им дали 200 мульёнов инсольвенса и юбербрюкунгса -- это безвозвратные кредиты от Государства (сам такие получал) -- сказали, шо, пока бабки на счёт не пришли -- не летаем!
Вчера, другие авиакомпании вывозили дойче-туристов -- со всех дыр... ...ещё 200 000 осталосью
Томас Кук до середины октября не летает!
...кого там поезд сбил? -- оч. интересно...
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...не скажи... ...там куча народу заторчало -- все на полном пансионе остались... Государство гарантирует! Немецкое Государство -- уточняю...*)
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Бежали навстречу поезду с криком "Задавлю!"
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Шо ето за поїзд, що він токо по трьох людей вбиває?
Перший потяг-маняк?
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