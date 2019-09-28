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Все про:Дания (207) Россия (73951) Северный поток (499)

 На данный момент невозможно оценить, когда Дания согласует строительство "Северного потока-2", - NDR

Строительство газопровода "Северный поток - 2" не только затягивается, но и становится все дороже.

Об этом сообщает немецкая радиокомпания NDR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 намного дороже, чем запланировано", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пристайко обсудил с главой МИД Дании "Северный поток-2"

Отмечается, что это связано с задержкой процедуры утверждения в Дании. Датское энергетическое агентство, которое отвечает за процесс утверждения, сообщило NDR 1, что заявки рассматриваются. На данный момент невозможно оценить, когда процесс будет завершен.

Представитель Nord Stream 2 назвал действия Дании тактикой остановки. Многомесячная задержка с получением разрешения может привести к дополнительным расходам в "несколько сотен миллионов евро". Трубопровод уже стоит более 9 миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб.

СМИ напоминает, что власти Королевства не одобрили первую заявку на строительство Nord Stream 2 в 2017 году через свои территориальные воды. В результате газотранспортный консорциум был вынужден подать на рассмотрение два альтернативных маршрута. Пришлось осуществлять дальнейшие исследования морского дна и делать новые оценки воздействия на окружающую среду.

Также читайте: Польша и Литва считают "Северный поток-2" угрозой энергетической безопасности, - Моравецкий

Согласно информации компании, оба альтернативных маршрута теперь могут быть утверждены в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

Читайте: После решения суда ЕС по OPAL объемы транспортировки газа по "Северному потоку" уменьшатся на 12 млрд куб. м в год, - PGNiG

Ожидается, что судно-завод, прокладывающий трубы для "Северного потока-2" достигнет вод Дании в октябре.

Источник: https://censor.net.ua/n3150989
 
   
 Топ комментарии
 
У меня создается впечатление, что страны, через территорию которых мокши тянут свою пердачную трубочку, тянули тайный жребий, кто из них впендрючит мокшей. Победила Дания...
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ну он таки всё сделал . что мог \ пока\ помог кацапам с Морским Трибуналом и конвенцией ООН по морскому праву . всё для победы северного потока .
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тоже не знаю но Лаврова сразу узнал
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Зебилы , не может Ху и ло купить разрешения на строительство трубопровода у маленькой Дании? И нагнуть не получатся маленькую Данию ? Не , то , что вашу Монику зеленски ? Хахаха
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Прогнило, что-то в датском королевстве...
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Не писяй в штаны и не будут они тебе вонять
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Це все звіздьож,що шось там прогнило в датському королівстві.Там все ОК!
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Читаю, ДЕТВОРА. ПОТОКУ - 2 БЫТЬ. Все этим сказано. А теперь в ЭКСТАЗ. ****** .......... ки.
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по любому будет теплая струя в мордовский порток и 2 и 3. Иди накати ыркуцкой боярки за это.
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В Тюмени горит исправительная колония №4. Причина пожара пока неизвестна. -- красиво горит, мне нравится
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вообщето не тюмень, а по ихнему, по корякскому , на их исконном изиге это поселение называется туемен. православно так сказать, по славянски.
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28 сентября 1939 г. в Москве был подписан т.н. "Договор о дружбе и границе" между двумя союзными тоталитарными режимами, который окончательно закреплял полную ликвидацию Польского государства.

Напомните, пожалуйста, кто-нибудь российскому МИДу
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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма! Хахаха
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Порохоботы, для вас печальная новость - импичмент для Трампа отменяется. Ничего незаконного в разговоре Зеленского с Трампом не было. Заключение Криминального отдела министерства юстиции США. Зато скандальная с история с Бурисмой, Байденом, с его заявлениями, Шокиным и, конечно, порошенко с луценко, - в самом разгаре. Жрите, не обляпайтесь. И это только начало и урок для всех: не связывайтесь впредь с коричневой братвой секты порошенко - очень токсично!
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пока суть да дело в южной Корее бахнул наливник с кацапской командой Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 6622
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Российский танкер сегодня эпично взорвался в порту Южной Кореи.

Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 4263
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день прошел не напрасно. Гуд Ньюс. Вери гуд ньюс.
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по кацапТВ наверно опять скажут что произошел хлопок
Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 4916
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" Однако " тенденция ... Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 7915. Видно , пора якутскому скульптору реальных персонажей ваять ...
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Перекур российских матросов на танкере несколько затянулся...
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вывсёврёти , это фотошоп от хохлов ,не может мацковский танкер взорваться , потому что не может никогда
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пишет что судно под флагом Кайманських островов, от такая инфа что рассеискии, ошибка ведь не специально сделана надеюсь.
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Петя сказал что СП-2 не будет. Так что не волнуйтесь. Петя не брехун.
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" швед" сам себе отвечает , как это тупо , ленинградец
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Петя всемогущий? Это он пожары в Бразилии остановил?
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нет , это карлик Луну осваивает , почитай лунную программу касапов лучше
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главное что петя не кацап.Кацап стоит ниже параши.Очень гнусное созданье
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может и будет, но на 50% в самом лучшем для мацковии исходе , то есть это экономически бессмысленное мероприятие , с чем мацковию и поздравляем
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У порохоботов все просто: Дания не пускает строительство, благодаря стараниям Порошенко. А когда пустит - это из-за неуменияЗеленского вести переговоры.
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Знову займаєтесь читанням думок? Не варто. Розберіться тарганами в своїй голові
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а я их в твоем котелке дырявом мародерском нашел )))
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В вашому дирявому котелке, я й шукати не буду, бо їх там немає
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вообще то по приколу могут дать разрешение, ведь это будет прикольно - прикольный ответ голосованию по приколу ......
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могут конечно, но пока же не дают?
приятно видеть как казламордые об маленькую Данию зубы ломают
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Датчани помнят как было жити под комунистами после войны, есть фильм о этом периоде, правда в интернете не нашёл но если не ошибаюсь называется - когда мы были красные
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Не могу понять, которая из этих двух - Мария Захарова: та, что с флагом, или та, что без: Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 4077 Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 980
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Захарова у Лаврова между ног телепается
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впереди сестра , ей флаг по рангу не положен , ну чем не Щорс , а , хохлики ? Завидуйте , на лаврове не каждому дано проехать в цирке
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tZE inform

@tZEinform

·18 мин

Крошечная Дания посреди всей этой лужи.... именуемой Европой, торжественно заявила, что НЕ ЗНАЕТ когда сможет разрешить или не разрешить тянут СП-2.
Главное, не пускать туда Зеленского...
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Соя ну при чем здесь Зеленский, как будто не при Пете активно началось строительство СП-2.
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Естественно, предотвратить строительство намного проще чем остановить когда уже почти закончено.
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Не такая она и крошечная. Дания это родина викингов. Такая же как и Норскэ.
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ничего не имею против Дании и викингов... Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 7493
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Дания торгуется и выторговывает для себя самые выгодные условия . Как только определятся , - пойдёт как по маслу .
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шо то долго не определяются и ето вызывает уважение.
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Ты Дания???Как по маслу Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 7511.Крым чей???Путин )(уйло??
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вова, если датчани выторгует всё что хочет и они этого добьётся на все 100, то иван опять останется голой попкой, в принципе кому не выгоден этот газопровод, это рускии иван, он за всё заплатит и до пенсии не дотянет
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Данія ТУПО створила фірму по "дослідженню морського дна" з розцінками "для Газпрому" і тепер всі креативщики фірми зосередились у відділі пошуку нових маршрутів для газопроводу..

у мене ДАвно є своя пропозиція...
Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 8450
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пойдёт , пойдёт , главное - мечтать , ленинградец
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Кыргызстан планирует отказаться от кириллицы -- хахаха, все бежать от говна , только Моника Зеленски и зебилы бежать в говно .
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взаимосвязь? порошенко переводил нас на латиницу, а Зеленский остановил процесс?
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Казахи уже отказались от кириллицы , как в анекдоте : " Динамо" бежит ? - Все бегут ( от мацковии )
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Дания уже долго не продержится, тем более сейчас она прекратила добычу своего газа.
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да ты шо не я знаю что дан марк отказывается от бензиновых и дизелей на суше с 2020 го Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 6699 а про добычу газа это тебе солвьиный помёт поведал и сру аналитеги у которых сланцевая революция оф Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 6699
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Как сообщает Датское радио, на время ремонта объектов Копенгаген будет закупать топливо у других стран,
Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2019/09/19/daniya-zakroet-svoe-mestorozhdenie-gaza-i-budet-pokupat-ego-u-germanii/ у вас скил чтения как у поампасяо попочленцев Зараз неможливо оцінити, коли Данія погодить будівництво "Північного потоку-2", - NDR - Цензор.НЕТ 7924
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и что с того, газа у нас то хватает, но датчани хотят даром отгрузить от рашки, угадай кто будет в проигрыше.
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боже , что же делать датчанам ? Пропадут они без касапского газа , несчастные
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позовите овоща.пусть собьет эти страшные шапки....с головами
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Після того як в нас в цьому році прийшла до влади червона наволоч, то Данія тепер все зробить як треба для х..йла.
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Не трынди, изначально говорилось что Дания сможет Задержать но не остановить СП-2, они и так тянут время как могут.
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Да что им обьяснять, постройка СП-2 неизбежна, хоть это и выйдет дольше и дороже чем планировалось, но виноватый уже назначен.
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в любом случае мацковии сможет использовать СП - 2 максимум на 50% , а это означает , что проект не окупится никогда , не привыкать касапам - программа " Буран" обошлась в 25 млрд.долларов , аж два полёта удалось сделать беспилотному кораблю.
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Вже проблеми з прибутковістю "проекту"...
1)В Суд Європейського Союзу в Люксембурзі подала позов компанія Nord Stream 2 AG з проханням про скасування поправки до Газової директиви (частина Третього енергопакету ЄС). Про це повідомляє ЕП з посиланням на прес-службу компанії, яка базується в Швейцарії.
"Поправки явно розробили і прийняли з метою створити несприятливі і шкідливі для реалізації проекту умови", - вважають у компанії, яка є розробником проекту газопроводу "Північний потік - 2".
У Nord Stream 2 назвали поправки "очевидною дискримінацією окремого комерційного проекту".
Як заявив Маттіас Варніг, виконавчий директор Nord Stream 2 AG, ці заходи також підривають здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції.


2)
Падение цен на газ в Европе сразу ударило по поступлениям в госбюджет России. Доходы от экспорта голубого топлива снизились почти на треть за второй квартал 2019 года по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Такие выводы можно сделать из анализа к отчету «Газпрома» за первое полугодие и второй квартал 2019 года по стандартам МСФО. В деньгах российская казна в апреле-июне недосчиталась $ 643 млн.
Прошлая зима в Европе выдалась на редкость теплой, и в хранилищах стран ЕС остались большие запасы газа. Переизбыток же газа на рынке привел к падению цен до 10-летнего минимума. На самой ликвидной бирже TTF голубым топливом торговали до $ 120 за тысячу кубометров. Подобная динамика не могла не сказаться и на «Газпроме». Экспорт газа за второй квартал снизился всего на 1,5 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом - до 57 млрд кубометров.

Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/09/03/spg-udaril-po-dohodam-rossii-ot-eksporta-gaza

Проблеми лише в України-транзит менше 10 млн кубів економічно невигідний.
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Каким боком социалисты и питерская гопота друзяки ?
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Это датские нацисты выступали против Украины и за снятие санкций с России . И слава Богу , они выборы проиграли
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Зебил , а чем тебе нравится сини с нацистами ?
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Нацист це ти, невиглас кацапськомовний. І не видавай з себе данця, бо ти нещодавно тут ганьбився, розказуючи як до Мальмьо будують метро. Занадто складно для тебе, хлопчисько, розібратися в политиці такої країни, як Данія.
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ну.. я це зрозумів,що це ольгінська **** під датським прапорцем відразу.
СТИЛЬ видає.
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Это что - та гейРопа которая афигеть как помогает Украине в борьбе с х.йлом и в чьей нев.епенительной помощи усомнился Зеленский?
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Зелю просто неправильно поняли, речь шла именно о деньгах на военные нужды которые дает США, ЕС же в военном плане ничего не дает.
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с моей стороны был сарказм относительно гейРопы с ихними продажными и брехливыми Риббентропшами и жабоедами.
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Эксперт по энергетическим вопросам Валентин Землянский сообщил, что в Украине с 1 декабря 2019 года тарифы на ряд коммунальных услуг существенно возрастут. Эксперт предупредил, что «Нафтогаз» планирует к началу отопительного сезона резко повысить цены на газ для населения до 9,7 гривни за куб. Это означает, что стоимость коммуналки вырастет почти на 2 тысячи гривен.
Землянский отметил, что Кабмин установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках.
Правительство одобрило проект постановления «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам».
Так, документом предполагается определить предельный размер платы за абонентское обслуживание, который может начисляться исполнителем потребителю соответствующей коммунальной услуги, которая предоставляется в многоэтажке по индивидуальному договору.
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Небезпечні ілюзії Зеленського: за крок до "тихої капітуляції"
28 сентября 2019



В інтерв'ю московській газеті "Коммерсантъ" очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу - статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту - зі статусом Придністров'я.
Уважному читачеві це порівняння здасться невиправданим. Адже конфлікт у Молдові досі не врегульовано. Так звана "Придністровська Молдавська республіка" (ПМР) залишається самопроголошеною державою, яка не вважає себе частиною території Республіки Молдова. У цьому регіоні кілька разів проходив референдум про приєднання до Росії і керівники ПМР постійно наголошують, що входження до складу Росії залишається головним політичним завданням "республіки". Втім, такі ж заяви роблять і керівники так званих "народних республік" Донбасу.

Однак Лавров зовсім не обмовився. Він коментував не актуальний статус Придністров'я, а підхід Кремля до врегулювання в Молдові. У Москві пропонували Кишиневу погодитися з планом створення федеративної держави, в якій "Придністровська Молдавська республіка" - формально частина федерації, а фактично - держава в державі зі збереженням всієї своєї маріонеткової інфраструктури. І, звичайно, на території цієї псевдодержави зберігається російська військова присутність. А сама Республіка Молдова при цьому зберігає нейтральний статус. Нейтральний статус при фактичній окупації частини своєї міжнародно визнаної території російськими військами.
До речі, автором і лобістом цього плану був віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак, з яким зараз активно контактує помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Здається, в російському керівництві зараз конкурують два підходи.
Перший, який відстоює помічник президента Росії Владислав Сурков - це збереження "народних республік" як квазі-держав, як важелі тиску на Україну і інструменти заробітку для російської політичної еліти.
І другий, прихильником якого є Дмитро Козак - це інкорпорація "народних республік" до складу України зі збереженням всієї їхньої "державної інфраструктури" і, зрозуміло, російської військової присутності.
Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено - тільки заробляти будуть інші угруповання. І зрозуміло, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу до НАТО. Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до "тихої капітуляції".
На пріоритетність такого підходу з боку Росії вказують інші тези Лаврова. Зокрема, коли російський міністр, коли коментує проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством, вимовляє цілком зрозумілу фразу: "закон законом, але позицію самопроголошених республік має бути враховано".
У Мінських угодах йдеться виключно про те, що з місцевою владою повинен бути узгоджений порядок проведення виборів за українським законодавством. Порядок, а не їхня позиція щодо самих виборах та про те, за яким законодавством їх проводити. І при цьому Мінські угоди не залишають ніякого простору для збереження "народних республік". Взагалі ніякого. Вибори проводяться в районах Донецької та Луганської областей України, а не в "республіках".
Коли Лавров каже "закон законом", він розкриває головну задачу російської влади - збереження "народних республік" і російських військ на українській землі. Переможе лінія Суркова - і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля. Переможе лінія Козака - і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля, але з формальним поверненням до складу України. Ось і вся різниця.
Для того, щоб перемогли не Сурков з Козаком, а Україна, адміністрації Володимира Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій щодо самої можливості досягнення домовленостей з Кремлем на російських умовах. Метою Києва має стати відновлення територіальної цілісності країни і реальна реінтеграція Донбасу, а не перетворення цієї території на вічну ракову пухлину на тілі держави і важіль постійного російського політичного і військового тиску на Україну.
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Судно Solitaire, которое прокладывает трубы Северного потока-2 по дну Балтийского моря, приближается к границе с Данией, которая является единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение на прокладку газопровода.

Об этом говорится в материале агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".


Экипаж на борту Solitaire ожидает, что войдет в воды Дании в начале следующего месяца. Однако Дания еще не утвердила строительство трубопровода, который по плану должен начать транспортировку природного газа из России в Германию в конце этого года.

"Сейчас мы направляемся к границе Дании, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы в Германию", - сказал капитан Кенни Хоубен в комментарии агентству.
Консорциум Северный поток-2, контролируемый российским Газпромом, заявил агентству, что проект реализуется по графику, и что он по-прежнему надеется на разрешение от Дании до того, как Solitaire дойдет до вод Дании.

Любая задержка строительства трубопровода длиной 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie. Северный поток-2 также является ключевым фактором будущего договора о транзите газа между Москвой и Киевом.

https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/09/16/7100818/
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Чого вони весь час скиглять? Їм ніхто не пояснив, що спочатку дозвіл, а потім будівля?
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ХЗ? -- чего Дания дёргается... ...Газпром всё по Закону кладёт и ложит.
Неужели украинское лобби в Дании взбунтовалось? *)
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