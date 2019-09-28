 На данный момент невозможно оценить, когда Дания согласует строительство "Северного потока-2", - NDR

Об этом сообщает немецкая радиокомпания NDR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 намного дороже, чем запланировано", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это связано с задержкой процедуры утверждения в Дании. Датское энергетическое агентство, которое отвечает за процесс утверждения, сообщило NDR 1, что заявки рассматриваются. На данный момент невозможно оценить, когда процесс будет завершен.
Представитель Nord Stream 2 назвал действия Дании тактикой остановки. Многомесячная задержка с получением разрешения может привести к дополнительным расходам в "несколько сотен миллионов евро". Трубопровод уже стоит более 9 миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб.
СМИ напоминает, что власти Королевства не одобрили первую заявку на строительство Nord Stream 2 в 2017 году через свои территориальные воды. В результате газотранспортный консорциум был вынужден подать на рассмотрение два альтернативных маршрута. Пришлось осуществлять дальнейшие исследования морского дна и делать новые оценки воздействия на окружающую среду.
Согласно информации компании, оба альтернативных маршрута теперь могут быть утверждены в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве.
Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".
Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.
По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.
Ожидается, что судно-завод, прокладывающий трубы для "Северного потока-2" достигнет вод Дании в октябре.
Напомните, пожалуйста, кто-нибудь российскому МИДу
https://youtu.be/PhVO64rGRU4
приятно видеть как казламордые об маленькую Данию зубы ломают
tZE inform
@tZEinform
·18 мин
Крошечная Дания посреди всей этой лужи.... именуемой Европой, торжественно заявила, что НЕ ЗНАЕТ когда сможет разрешить или не разрешить тянут СП-2.
Главное, не пускать туда Зеленского...
у мене ДАвно є своя пропозиція...
Подробнее: http://oilreview.kiev.ua/2019/09/19/daniya-zakroet-svoe-mestorozhdenie-gaza-i-budet-pokupat-ego-u-germanii/ у вас скил чтения как у поампасяо попочленцев
1)В Суд Європейського Союзу в Люксембурзі подала позов компанія Nord Stream 2 AG з проханням про скасування поправки до Газової директиви (частина Третього енергопакету ЄС). Про це повідомляє ЕП з посиланням на прес-службу компанії, яка базується в Швейцарії.
"Поправки явно розробили і прийняли з метою створити несприятливі і шкідливі для реалізації проекту умови", - вважають у компанії, яка є розробником проекту газопроводу "Північний потік - 2".
У Nord Stream 2 назвали поправки "очевидною дискримінацією окремого комерційного проекту".
Як заявив Маттіас Варніг, виконавчий директор Nord Stream 2 AG, ці заходи також підривають здатність внутрішнього ринку ЄС залучати інвестиції.
2)
Падение цен на газ в Европе сразу ударило по поступлениям в госбюджет России. Доходы от экспорта голубого топлива снизились почти на треть за второй квартал 2019 года по сравнению с апрелем-июнем прошлого года. Такие выводы можно сделать из анализа к отчету «Газпрома» за первое полугодие и второй квартал 2019 года по стандартам МСФО. В деньгах российская казна в апреле-июне недосчиталась $ 643 млн.
Прошлая зима в Европе выдалась на редкость теплой, и в хранилищах стран ЕС остались большие запасы газа. Переизбыток же газа на рынке привел к падению цен до 10-летнего минимума. На самой ликвидной бирже TTF голубым топливом торговали до $ 120 за тысячу кубометров. Подобная динамика не могла не сказаться и на «Газпроме». Экспорт газа за второй квартал снизился всего на 1,5 млрд кубометров по сравнению с прошлым годом - до 57 млрд кубометров.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2019/09/03/spg-udaril-po-dohodam-rossii-ot-eksporta-gaza
Проблеми лише в України-транзит менше 10 млн кубів економічно невигідний.
СТИЛЬ видає.
Землянский отметил, что Кабмин установил предельный размер абонплаты за коммунальные услуги в многоэтажках.
Правительство одобрило проект постановления «Об установлении предельного размера платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента для коммунальных услуг потребителям многоквартирных домов по индивидуальным договорам».
Так, документом предполагается определить предельный размер платы за абонентское обслуживание, который может начисляться исполнителем потребителю соответствующей коммунальной услуги, которая предоставляется в многоэтажке по индивидуальному договору.
28 сентября 2019
В інтерв'ю московській газеті "Коммерсантъ" очільник російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров порівняв майбутній статус окупованих районів Донбасу - статус, який вони повинні отримати в результаті врегулювання конфлікту - зі статусом Придністров'я.
Уважному читачеві це порівняння здасться невиправданим. Адже конфлікт у Молдові досі не врегульовано. Так звана "Придністровська Молдавська республіка" (ПМР) залишається самопроголошеною державою, яка не вважає себе частиною території Республіки Молдова. У цьому регіоні кілька разів проходив референдум про приєднання до Росії і керівники ПМР постійно наголошують, що входження до складу Росії залишається головним політичним завданням "республіки". Втім, такі ж заяви роблять і керівники так званих "народних республік" Донбасу.
Однак Лавров зовсім не обмовився. Він коментував не актуальний статус Придністров'я, а підхід Кремля до врегулювання в Молдові. У Москві пропонували Кишиневу погодитися з планом створення федеративної держави, в якій "Придністровська Молдавська республіка" - формально частина федерації, а фактично - держава в державі зі збереженням всієї своєї маріонеткової інфраструктури. І, звичайно, на території цієї псевдодержави зберігається російська військова присутність. А сама Республіка Молдова при цьому зберігає нейтральний статус. Нейтральний статус при фактичній окупації частини своєї міжнародно визнаної території російськими військами.
До речі, автором і лобістом цього плану був віце-прем'єр Російської Федерації Дмитро Козак, з яким зараз активно контактує помічник президента Володимира Зеленського Андрій Єрмак. Здається, в російському керівництві зараз конкурують два підходи.
Перший, який відстоює помічник президента Росії Владислав Сурков - це збереження "народних республік" як квазі-держав, як важелі тиску на Україну і інструменти заробітку для російської політичної еліти.
І другий, прихильником якого є Дмитро Козак - це інкорпорація "народних республік" до складу України зі збереженням всієї їхньої "державної інфраструктури" і, зрозуміло, російської військової присутності.
Зрозуміло, як інструмент для збагачення російської політичної еліти територію теж буде збережено - тільки заробляти будуть інші угруповання. І зрозуміло, що рано чи пізно однією з вимог до врегулювання стане декларування Україною свого нейтрального статусу і відмова від вступу до НАТО. Не випадково президент Володимир Зеленський постійно говорить про необхідність проведення референдуму щодо євроатлантичної інтеграції України, а представники його команди неодноразово давали зрозуміти, що від євроатлантичної інтеграції можна було б і відмовитися. Це і є підготовка до "тихої капітуляції".
На пріоритетність такого підходу з боку Росії вказують інші тези Лаврова. Зокрема, коли російський міністр, коли коментує проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством, вимовляє цілком зрозумілу фразу: "закон законом, але позицію самопроголошених республік має бути враховано".
У Мінських угодах йдеться виключно про те, що з місцевою владою повинен бути узгоджений порядок проведення виборів за українським законодавством. Порядок, а не їхня позиція щодо самих виборах та про те, за яким законодавством їх проводити. І при цьому Мінські угоди не залишають ніякого простору для збереження "народних республік". Взагалі ніякого. Вибори проводяться в районах Донецької та Луганської областей України, а не в "республіках".
Коли Лавров каже "закон законом", він розкриває головну задачу російської влади - збереження "народних республік" і російських військ на українській землі. Переможе лінія Суркова - і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля. Переможе лінія Козака - і "народні республіки" залишаться маріонетковими "державами" під протекторатом Кремля, але з формальним поверненням до складу України. Ось і вся різниця.
Для того, щоб перемогли не Сурков з Козаком, а Україна, адміністрації Володимира Зеленського слід відмовитися від небезпечних ілюзій щодо самої можливості досягнення домовленостей з Кремлем на російських умовах. Метою Києва має стати відновлення територіальної цілісності країни і реальна реінтеграція Донбасу, а не перетворення цієї території на вічну ракову пухлину на тілі держави і важіль постійного російського політичного і військового тиску на Україну.
Об этом говорится в материале агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".
Экипаж на борту Solitaire ожидает, что войдет в воды Дании в начале следующего месяца. Однако Дания еще не утвердила строительство трубопровода, который по плану должен начать транспортировку природного газа из России в Германию в конце этого года.
"Сейчас мы направляемся к границе Дании, а затем ждем дальнейшего развития проекта от датской границы в Германию", - сказал капитан Кенни Хоубен в комментарии агентству.
Консорциум Северный поток-2, контролируемый российским Газпромом, заявил агентству, что проект реализуется по графику, и что он по-прежнему надеется на разрешение от Дании до того, как Solitaire дойдет до вод Дании.
Любая задержка строительства трубопровода длиной 1230 км создаст неопределенность для компаний-партнеров проекта: немецких Uniper и Wintershall, англо-нидерландской Shell, австрийской OMV и французской Engie. Северный поток-2 также является ключевым фактором будущего договора о транзите газа между Москвой и Киевом.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2019/09/16/7100818/
Неужели украинское лобби в Дании взбунтовалось? *)