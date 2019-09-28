 На данный момент невозможно оценить, когда Дания согласует строительство "Северного потока-2", - NDR

Об этом сообщает немецкая радиокомпания NDR, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Строительство трубопровода через Балтийское море будет для предприятия Nord Stream 2 намного дороже, чем запланировано", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это связано с задержкой процедуры утверждения в Дании. Датское энергетическое агентство, которое отвечает за процесс утверждения, сообщило NDR 1, что заявки рассматриваются. На данный момент невозможно оценить, когда процесс будет завершен.

Представитель Nord Stream 2 назвал действия Дании тактикой остановки. Многомесячная задержка с получением разрешения может привести к дополнительным расходам в "несколько сотен миллионов евро". Трубопровод уже стоит более 9 миллиардов евро. В настоящее время проложено более 2000 километров труб.

СМИ напоминает, что власти Королевства не одобрили первую заявку на строительство Nord Stream 2 в 2017 году через свои территориальные воды. В результате газотранспортный консорциум был вынужден подать на рассмотрение два альтернативных маршрута. Пришлось осуществлять дальнейшие исследования морского дна и делать новые оценки воздействия на окружающую среду.

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Согласно информации компании, оба альтернативных маршрута теперь могут быть утверждены в соответствии с Конвенцией ООН о морском праве.

Напомним, проект "Северный поток-2" предусматривает строительство новой нитки газопровода от побережья РФ через Балтийское море в Германию в дополнение к уже действующему "Северному потоку".

Частная компания Nord Stream 2, которая строит "Северный поток-2" и намерена эксплуатировать его после запуска, принадлежит российской компании "Газпром". Соглашения о финансировании проекта газопровода "Северный поток-2" подписаны с компаниями ENGIE (Франция), OMV (Австрия), Royal Dutch Shell (Великобритания-Нидерланды), Uniper и Wintershall (обе - Германия). При запуске проекта планировалось его завершить до конца 2019 года.

По состоянию на сентябрь 2019 года "Северный поток-2", который предусматривает поставки газа в обход Украины, закончен на 75%, и Москва утверждает, что завершит проект к концу 2019 года.

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Ожидается, что судно-завод, прокладывающий трубы для "Северного потока-2" достигнет вод Дании в октябре.