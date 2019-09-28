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 Политика Украины
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Все про:Укрзализныця (1706) реформы (3400) Мининфраструктуры (631) Криклий (18)

 Мининфраструктуры готовит разделение "Укрзализныци" на три оператора, - Криклий

Министерство инфраструктуры Украины готовит разделение АО "Укрзализныця" на три части.

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.

Он заявил, что министерство работает вместе с Верховной Радой над законопроектом. Новый закон предусматривает разделение "Укрзализныци" на три оператора: инфраструктурная сеть, пассажирские и грузовые перевозки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзализныця" передала правоохранителям информацию о миллионных убытках, нанесенных Дубневичами, - Кравцов

"Разрабатываем совместно с парламентариями законопроект. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, то есть за всю сеть, электрификацию и тому подобное. Второй оператор будет заниматься пассажирскими операциями, убыточными, проблемными. А третий, прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства, - это грузовые перевозки", - сказал Криклий.

Источник: https://censor.net.ua/n3150988
 
 
 Топ комментарии
 
Воровать будут в три раза больше?
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Значить так, вантажопотоки - прибуткові. Будуть приносити прибуток. Спочатку - державі, потім приватизують. Пасажирські перевезення - збиткові. На шию державі, тобто б'юджету. На деякий час. Потім будуть виводити на прибуток - збільшувати ціну. Інфраструктура - ні те, ні се. Залежить від власника. Можна приміром поповнення води зробити платним. Або стоянки платні. Придумати можна, що хочеш. Тут питання, чи територію віддадуть привокзальну. Там - парковки, МАФи, гуляй-душа! Коли це все було в одній структурі, то дешеві квитки покривалися за рахунок прибутків від інфраструктури і особливо - вантажних перевезень. Одним словом, всього на всіх вошьдів не вистачає. Тому будуть дрібнити. Але зебілам від того нічого доброго не буде. Навіть електрички для пенсіонерів і купи халявщиків стануть платними. Можливо, добрим буде те, що циганські табори і бомжі будуть рухатися пішки.
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Ахха. Тариф для тебя увеличится раза в 3. Правда, это хорошо? ))
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тариф для меня не увеличился.

дотацию из бюджета на тариф для меня убрали, поскольку у меня есть руки и голова
и заработать на обогрев своего дома я и сам могу
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... всё по теории шарикова..** Чего там думать....взять и поделить!!!**))))
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Приклад. Оренда вагона з ст Королево (Закарпаття) до одеси становить 15 000 грн. Кількість вагонів в ешелоні 60 шт.:
15000*60=900 000 грн.
Дизпаливо: 15000 грн
Зарплата машиністів за рейс (доба): по макс. 15000 грн
900000 грн залізниця заробляє з одного рейсу.
чим закінчиться ця реформа?

Обслуговування американських дизельних локомотивів TE33AC Тризуб - 5000000 грн в місяць.
Вартість постачання першої партії локомотивів - $140 млн. 30% цієї вартості Укрзалізниця заплатить авансом, інші 70% виплатить Укрексімбанк, після чого передасть тепловози у лізинг на 15 років. Крім постачання 30 локомотивів, контракт на $1 млрд передбачає модернізацію 75 українських локомотивів і постачання ще 225 американських локомотивів до 2034 року. Доукомплектація тепловозів буде проводитися на Крюківському вагонобудівному заводі.
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"Дзвінок Другу".
не скажеш ,кому зараз підмастити,щоб влаштуватись на "інфраструктуру" ?
\Дубневич.
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так кому там кум юзика щебень отгружать будет Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій - Цензор.НЕТ 3245
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прибыльным, которые перевезут его убыточным, накапливающим долги лет 5
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Перемога, мабуть. З державної власності в приватну. "Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Кабинета министров разработать и предоставить план реструктуризации Укрзалізниці (УЗ). Срок - до декабря 2019 года. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук высказался по этому вопросу более детально: он предлагает разделить госкомпанию на три оператора (ж/д инфраструктуры; пассажирские перевозки; грузовые перевозки) и провести либерализацию локомотивной тяги, что ликвидирует монополию УЗ. Также предлагается провести большую приватизацию УЗ и оставить в собственности государства только железнодорожную инфраструктуру.
Всем нам хорошо известны либертарианские взгляды нового главы правительства Украины (чем меньше государства в экономике страны, тем лучше). Давайте вместе проанализируем предложения премьер-министра по разделению УЗ на несколько операторов."
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Разчленение Укрзалізниці винашивали еще
Регионали, теперь , что не доделал Азіров, доведут до финала новие реформатори
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З"явиться купа нових теплих місць. Посади, портфелі, зарплати тощо. Ще не весь квартал при дєлє.
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Ну Жеке точно инХВрастуктурный ****** Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій - Цензор.НЕТ 7048 Или все таки прибыльный грузоперевозочный? Мінінфраструктури готує поділ "Укрзалізниці" на три оператори, - Криклій - Цензор.НЕТ 3633
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и во всех трех операторах будет свое управление, свой куратор и своя политика. сокращаем расходы на чиновников. красота то какая! лепота!
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Значить так, вантажопотоки - прибуткові. Будуть приносити прибуток. Спочатку - державі, потім приватизують. Пасажирські перевезення - збиткові. На шию державі, тобто б'юджету. На деякий час. Потім будуть виводити на прибуток - збільшувати ціну. Інфраструктура - ні те, ні се. Залежить від власника. Можна приміром поповнення води зробити платним. Або стоянки платні. Придумати можна, що хочеш. Тут питання, чи територію віддадуть привокзальну. Там - парковки, МАФи, гуляй-душа! Коли це все було в одній структурі, то дешеві квитки покривалися за рахунок прибутків від інфраструктури і особливо - вантажних перевезень. Одним словом, всього на всіх вошьдів не вистачає. Тому будуть дрібнити. Але зебілам від того нічого доброго не буде. Навіть електрички для пенсіонерів і купи халявщиків стануть платними. Можливо, добрим буде те, що циганські табори і бомжі будуть рухатися пішки.
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інфраструктуру ... що продадуть що на лом пустять
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три машиниста на один паровоз . и ни одного кочегара...
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Мининфраструктуры готовит разделение "Укрзализныци" на три оператора, - Криклий
попробую угадать - одна и самая вкусная порция для бени?)
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Отсекли пассажирские перевозки, а теперь за счет чего будут покрывать дырки. Похоже нас ждет жд колапс, ведь то что не рентабельно умирает и оно умрет, а это уже антисоциальная политика, прежде всего по отношению к самым бедным слоям населения, которые и пользуются этим транспортом.
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Я тоже против.Соя гипербул обещала,ну не могли такие честные люди обмануть.
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Укрзалізницю розділять на 3 структури:
Укрзалізницю туди, Укрзалізницю назад та Укрзалізницю на всяк випадок
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Усе вірно. Інфраструктура має залишитись у держвласності, а рухомий склад приватній.
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Нормально.
1. Управляет ЗЕ.
2. Управляет Богдан.
3. Управляет Разумков.
Надо бабки отбивать зак выборы.
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Це як у Райкіна: Типа, за матерію відповідає один, за пошиття дугий, за гудзики третій...
Піджак, пошитий, як на опудало. Розборки: «Вапроси к пуговіцам єсть?, К матєріалу?»
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чтобы украсть чтото большое нужно его сначала назделить на несколько частей, и тогда этими частями его мыролюбно реформировать.
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боїться відразу вдавитися краденим у народу ?
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"Мининфраструктуры готовит разделение "Укрзализныци" на три оператора, - Криклий" - всю сразу Коломойскму нельзя отдать, решили отдать по частям. После будут говорить - посмотрите, как эта часть у Коломойского хорошо работает, давайте ему ещё одну часть отдадим, чтобы народу было хорошо. И две части хорошо у Коломойского работают !!! Чтобы украинцам было совсем хорошо, давайте Коломойскому и третью часть отдадим. И отдадут, ведь всё для блага украинцев.
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інфраструктуру "інвестору" (якій небуть соресоподібній тварі) вантажні перевезення коломойському ...(як компенсація за п"ять років у вигнанні)...ну а "пассажирські" як самі "прибуткові" залишаться "державі" ...ні ?
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Зебобики готовятся усиленно пилить бюджет 2020-го года
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Відкриваються чудові перспективи ! Грузоперевезення та інфраструктура швиденько віддаються ефективному Ігарювалєр'євічу,а пасажирські-на шию державі.
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одні пригрібають вокзали, другі - вагони з локомотивами а третім продадуть шпали з рельсами
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Бредовая идея.
Продать .... забрать бабло ..... а там в кусты
Виноваты не мы. Эти руки ничего не крали.....
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Молоді лиця не знають, мабуть, що досвід такого поділу в Великобританії визнано невдалим, бо різко зросла кількість аварій. У Польщі результати поділу залізниці на різні компанії теж протягом довгого часу були сумнівні, у пасажирському руху панував справжній хаос. Ніяких очевидних плюсів ні поділ, ні приватизація державних залізниць ще ніде не дали.
Крім збагачення тих, хто "купить" завідомо прибуткові частини підприємства.
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