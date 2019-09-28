 Мининфраструктуры готовит разделение "Укрзализныци" на три оператора, - Криклий

Об этом в интервью Радіо Свобода заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, информирует Цензор.НЕТ.
Он заявил, что министерство работает вместе с Верховной Радой над законопроектом. Новый закон предусматривает разделение "Укрзализныци" на три оператора: инфраструктурная сеть, пассажирские и грузовые перевозки.
"Разрабатываем совместно с парламентариями законопроект. Один оператор будет отвечать за доступ к инфраструктуре, то есть за всю сеть, электрификацию и тому подобное. Второй оператор будет заниматься пассажирскими операциями, убыточными, проблемными. А третий, прибыльный, который будет генерировать прибыли для государства, - это грузовые перевозки", - сказал Криклий.
дотацию из бюджета на тариф для меня убрали, поскольку у меня есть руки и голова
и заработать на обогрев своего дома я и сам могу
15000*60=900 000 грн.
Дизпаливо: 15000 грн
Зарплата машиністів за рейс (доба): по макс. 15000 грн
900000 грн залізниця заробляє з одного рейсу.
чим закінчиться ця реформа?
Обслуговування американських дизельних локомотивів TE33AC Тризуб - 5000000 грн в місяць.
Вартість постачання першої партії локомотивів - $140 млн. 30% цієї вартості Укрзалізниця заплатить авансом, інші 70% виплатить Укрексімбанк, після чого передасть тепловози у лізинг на 15 років. Крім постачання 30 локомотивів, контракт на $1 млрд передбачає модернізацію 75 українських локомотивів і постачання ще 225 американських локомотивів до 2034 року. Доукомплектація тепловозів буде проводитися на Крюківському вагонобудівному заводі.
не скажеш ,кому зараз підмастити,щоб влаштуватись на "інфраструктуру" ?
\Дубневич.
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Всем нам хорошо известны либертарианские взгляды нового главы правительства Украины (чем меньше государства в экономике страны, тем лучше). Давайте вместе проанализируем предложения премьер-министра по разделению УЗ на несколько операторов."
Регионали, теперь , что не доделал Азіров, доведут до финала новие реформатори
попробую угадать - одна и самая вкусная порция для бени?)
Укрзалізницю туди, Укрзалізницю назад та Укрзалізницю на всяк випадок
1. Управляет ЗЕ.
2. Управляет Богдан.
3. Управляет Разумков.
Надо бабки отбивать зак выборы.
Піджак, пошитий, як на опудало. Розборки: «Вапроси к пуговіцам єсть?, К матєріалу?»
Продать .... забрать бабло ..... а там в кусты
Виноваты не мы. Эти руки ничего не крали.....
Крім збагачення тих, хто "купить" завідомо прибуткові частини підприємства.