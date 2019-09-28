 Польша перечислила ООН более $1 млн для помощи жителям оккупированных территорий Донбасса

Об этом представительство Польши при ООН в Женеве сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего было передано свыше $1 млн для гуманитарной помощи жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью.

В заявлении ООН сказано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.

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