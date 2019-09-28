EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  97  7
Все про:ООН (2851) Польша (4929) гуманитарная помощь (843)

 Польша перечислила ООН более $1 млн для помощи жителям оккупированных территорий Донбасса

Польша перевела в Управление по координации гуманитарных вопросов ООН средства на помощь нуждающимся на оккупированных территориях Донбасса.

Об этом представительство Польши при ООН в Женеве сообщило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, всего было передано свыше $1 млн для гуманитарной помощи жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Необходимая помощь будет оказана наиболее нуждающимся, в том числе пожилым людям и людям с инвалидностью.

В заявлении ООН сказано, что на востоке Украины около 5,2 миллиона человек будут вынуждены пережить шестую зиму вооруженного конфликта.

Также на Цензор.НЕТ: Красный крест направил для жителей ОРДЛО 55,6 тонн стройматериалов, - Госпогранслужба

Польша перечислила ООН более $1 млн для помощи жителям оккупированных территорий Донбасса 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150987
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
это тем которые - мы не хотим кормить нахлебников из Евросоюза - ?
 показать весь комментарий
 
 
Пушилин очень вам благодарен за деньги и за квартиру в Маскве. Пришлите еще, ему нужно ее хорошо умеблировать и сделать ремонт.
 показать весь комментарий
 
 
Ну что сепары гум помощь пустят на лево за кешь Польща перерахувала ООН понад $1 млн для допомоги жителям окупованих територій Донбасу - Цензор.НЕТ 3633
 показать весь комментарий
 
Пля - ну эти то, надеюсь, пойдут на помощь переселенцам?
Или, пля, передадут "повстанцам" для распределения?
 показать весь комментарий
 
Спасибо братьям-полякам, от лугандонцев! Тему Львова обсудим после победы!
 показать весь комментарий
 
Позвали до себе в домівку війну,дали себе пограбувати,а тепер ще й допомогу отримають ...
 показать весь комментарий
 
 
Дебіли, пля!
-----------------------------
хутін - ПУЙЛО!
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх