 Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

Об этом сообщил в своем Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

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Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

Между тем, источники сообщили, что на борту могли быть десять украинцев.