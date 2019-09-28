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Все про:Атлантика (9) моряки (934) украинцы (3017) шторм (103) Кирилич Василий (38)

 Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы

С затонувшего после шторма в Атлантическом океане судна "Bourbon Rhode" удалось спасти троих членов экипажа, в том числе – двоих украинцев.

Об этом сообщил в своем Twitter заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"По информации судовладельца, троих членов экипажа спасли. Два из них – граждане Украины. Спасательная операция продолжается", - написал Кирилич.

Исчезнувшее в Атлантике судно с украинцами затонуло, удалось спасти троих человек, двое из них - украинцы 01

Ранее сообщалось, что 26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины. Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination Centrе Fort De France (MRCC).

Читайте на Цензор.НЕТ: Судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане

Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца, отметили в МИД.

Между тем, источники сообщили, что на борту могли быть десять украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3150986
 
 
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даже в 21 веке профессия моряк - опасна для жизни
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Связи не было с ним? Че значит новость сперва - "исчезло"? Может "терпело бедствие"?

Может кто-то заминировал, от Рашки всего мона ждать.
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Был сигнал sos, в трюмы вода пошла. Экипаж покинул судно, но там шторм был, вряд ли всех найдут.
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а, ок. понаписывают всякого. Зникле в Атлантиці судно з українцями затонуло, вдалося врятувати трьох людей, двоє з них - українці - Цензор.НЕТ 7402
я уже подумал что Россиюшка причастна раз мол ВНЕЗАПНО посудина пошла ко дну.
ах да, дай Яхве шоб побольше нашли живых.
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Ну, на спасательных плотах должны быть аварийные передатчики, фонарики и ракетницы. Будем надеяться на лучшее.
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В Україні на дорогах гине +-3000 людей в рік.
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В результате шторма??? ??? ...Не верююю!!!!
На берег острова Боавишта архипелага Кабо-Верде в Атлантическом океане выбросились более 200 дельфинов, многие из которых погибли, сообщает Daily Mail 27 сентября!!!
Местные жители, туристы и работники центра океанографии носили воду животным, пытаясь их спасти. Дельфинов также пытались затянуть обратно в океан, но некоторые из них вернулись.
А теперь пик Луны, т.е.точка максимального излучения именно 28 сентября. И это все пояс экватора.
Понятно, что колбасит дельфинов? Именно гравитационные волны Луны, которые собственно и разогревают нашу планету.
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