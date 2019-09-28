 "Настоящий друг Украины", - Данилюк об отставке Волкера

Об этом Данилюк написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Высоко ценю усилия и компетентность специального представителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям", - написал он.

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.

В РФ уже успели заявить, что отставка Волкера "отсрочит выполнение минских соглашений".

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Согласно оценке бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, отставка Волкера – "первая не политическая, а именно реальная потеря" для Украины.

Напомним, накануне стало известно о том, что секретарь СНБО Александр Данилюк также покидает свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.