 "Настоящий друг Украины", - Данилюк об отставке Волкера

Об этом Данилюк написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.
"Высоко ценю усилия и компетентность специального представителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям", - написал он.
Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.
В РФ уже успели заявить, что отставка Волкера "отсрочит выполнение минских соглашений".
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Согласно оценке бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, отставка Волкера – "первая не политическая, а именно реальная потеря" для Украины.
Напомним, накануне стало известно о том, что секретарь СНБО Александр Данилюк также покидает свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.
И почему, такие как ты, хронически не замечают "бруд" своих же адептов?
Единственный достойный друг Украини, способный дать кацапам по хлебальнику - Маккейн
Он бы эту вшивую продажную, трамповскую бл#доту на пушечный выстрел не подпустил
Велика втрата для України.
Шкода, що він не зміг співпрацювати з новою владою, в якої свої шури-мури з москальнею.
Певно відчув себе третім зайвим.
Вы, Ксения, навкрное по привычке и детям врете - молоко прокисло потому, что Зеленский...
Сходили бы ,Ксения, за свежим.
не бачу і натяку, окрім досить вірогідного братання з москалями.
хіба в країні станеться ніч довгих ножів і дійсно почистять.
Олигархат ,как был так остался,реформ никаких,только на словах