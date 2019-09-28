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Все про:отставка (2464) Данилюк Александр (405) Волкер Курт (508)

 "Настоящий друг Украины", - Данилюк об отставке Волкера

Секретарь СНБО Александр Данилюк прокомментировал отставку уполномоченного Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера.

Об этом Данилюк написал в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Высоко ценю усилия и компетентность специального представителя по вопросам Украины - настоящего друга Украины. Благодарен за приверженность принципам и преданную службу украинско-американским отношениям", - написал он.

Настоящий друг Украины, - Данилюк об отставке Волкера 01

Как сообщили американские СМИ, спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку.

В РФ уже успели заявить, что отставка Волкера "отсрочит выполнение минских соглашений".

Читайте на Цензор.НЕТ: С Куртом мы все в Украине чувствовали себя увереннее, - Порошенко об ушедшем в отставку Волкере

Согласно оценке бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, отставка Волкера – "первая не политическая, а именно реальная потеря" для Украины.

Напомним, накануне стало известно о том, что секретарь СНБО Александр Данилюк также покидает свой пост. Он подтвердил, что написал заявление об отставке. Издание "Новое время" со ссылкой на источники сообщило, что Данилюк уходит из-за обострившихся отношений с Богданом и Коломойским.

Источник: https://censor.net.ua/n3150984
 
 
 Топ комментарии
 
Да. Волкер дійсно за нас вболівав.
Велика втрата для України.
Шкода, що він не зміг співпрацювати з новою владою, в якої свої шури-мури з москальнею.
Певно відчув себе третім зайвим.
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Дурак ты , как и твоя Моника Зеленски
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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма! Хахаха
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Совет форумчанПравила форума
 
то воно таке падло шо його із свеї банди вигнали
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Нет, это не так..Данилюк слил амерам разговор Зели с Трампом, за что Зе вычеркнул его из списка тех, кто должен был с ним лететь в США, после чего Данилюк написал заяву на увольнение и Зе его уже подписал.
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У тебе є докази, чи це знову чергова брехня?
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А почему знову? У тебя есть доказы что Ческа хоть раз соврала? Ну неси "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 313
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зебил зебилку полюбил такой зебильною любовью ))))))))
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Відповім легше раз. Те, що вона стверджує потребує доказів. Далі з тобою не буде розмови, бо ти провокатор
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Доказив нема, що це чергова брехня? Значит брехун "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 6793 П.С. "Відповім легше раз" "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 3544 Та ще й філолах
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бред полный по запросу конгресса дали полный текст разговора моники зеленски и трампа "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 980 а не по сливу какого то Данилюка "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 980
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и вот такое сейчас в тренде - без телефона с гуглом, знаний даже общих - 0 - один мне сказал прямо - а зачем ,я за 2 клика все смогу прочитать - и глазам такие ,как у олененька бемби)))))
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По Данилиюку ему тут штабные смету вывалили по отводу сил и по оборудованию позиций сдулся как воздушный шарик "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 8450 да ешё и высказывали как водится через мля мля "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 8450
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инфузория туфелька - "острая" фото видишь? если не знаешь, то на фото республиканцы,да,да однопартийцы Трампа - какие вы зебильные - и вот такие, как ты, сейчас управляют моей страной - маты.............
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Болван, причем тут "острая" "неострая" у тебя вместо мозгов каша? я отвечала на предположение одного из комментаторов, ты к этому каким боком? Ты контролируешь, о чем идет речь или просто потрындеть зашел? Эту инфу я узнала еще вчера, на фейсе , автор Евгений Прокопишин, могу дать ссыль, но это только по желанию.
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Який у вас бруд замість аргументів😒
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В чем "бруд", дурик? Аби гавкнуть, даже не разобравшись в теме.. Тебе нужны были доказательства,хотя я не с тобой говорила, ну так жри их, только не обляпайся.
И почему, такие как ты, хронически не замечают "бруд" своих же адептов?
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медам зачем человеку зе сливать суть разговора моники зеленской с Трмпом чтобы потом получить а что получить за это
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не это уже логика - она у них отсутствует от слова - вообще
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В статье все сказано, я её тут постить не буду. Я в кратце описала суть проблемы, не вдаваясь в подробности.
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конспирология самая простая "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 7359 уровня сру сми или Станко с её секретными тюрьмами "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 7359
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вы только постить чужое научились - а думать самим не ваше - маты - еще раз - такие как ты,не имеющие своих мыслей и управляют сейчас моей страной - шо меня просто возмущает
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Что я чужое напостила? По существу есть что сказать? Твой бред уже достал. Иди лесом, неадекват.
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Вместо мозгов у него соя,а ссыль у него ещё пэтина осталась,дебатная.
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данилюк раньше волкера ушел...поэтому может так говорить...все равно волкер о нем такого не скажет
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Дрім-тім-тім, дрім-тім-тім, дрім-тім-тім-тім.😊
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данілюк - врах України. Статістік хєров!
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В політиці нема друзів, в політиці є тільки інтерес.
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Дурак ты , как и твоя Моника Зеленски
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Это не он дурак. Это сэр Уинстон Черчилль сказал. Вот так то адепт Лолиты Мальдивской "Справжній друг України", - Данилюк про відставку Волкера - Цензор.НЕТ 509
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" У нас немає ні постійних ворогів, ні постійних друзів. У нас є постійні національні інтереси". Вінстон Черчілль
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Тем не менее, птичко, ты поставила лайк тому, кто назвал дураком эту мысль написавшего. Да да, без слов "постийных". Это ужасно прынцыпово! Ужасно
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А кАнеШнА. Вільне трактування виразу Черчілля, змінює сенс сказаного ним
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У всех политиков свои интересы и сша не исключение из правил
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А как это зечмо потеряло настоящего друга Украины ?
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Еслиб пе-лядь с кумом меньше срали где не побадя,,то он бы и не ушёл.
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Чемберлен и Деладье нервно курят в сторонке
Единственный достойный друг Украини, способный дать кацапам по хлебальнику - Маккейн
Он бы эту вшивую продажную, трамповскую бл#доту на пушечный выстрел не подпустил
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Курт Волкер - доверенное лицо и соратник сенатора Маккейна.
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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма! Хахаха
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точно, вот прилетает ответка а виноват во всём посол Америки, не дай он зебилу рекомендацию - лсти и хвали рыжика при разговоре, то может амператор не ляпнул много лишнего.
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Вы, порохоботня, хоть на свою многотиражку ссылку дайте. А то все мировые СМИ ограничиваются стенгазетой "Кондибобер" карамельного цеха фабрики Карла Маркса
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Курт Волкер-це Людина з великої літери! А таким,як данилюк- п"ятак ціна в базарний день... І то ще поторгуватись треба,може,хто дешевше дасть...
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ка-то на Прямом Пономарев (российский украинец) оценил затребовноость Богдана не как человека Коломойского а как того, талантом которого пользовались все политические силы от патриотов до янычар. Данилюком тоже все пользовались - ОЩУЩАЕМ РАЗНИЦУ?
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Первый - любимый сынок президентского ПАПИКА , а второй- самодостаточная личность
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Сказал настоящий друг Украины, после того как сам уволился.
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Да. Волкер дійсно за нас вболівав.
Велика втрата для України.
Шкода, що він не зміг співпрацювати з новою владою, в якої свої шури-мури з москальнею.
Певно відчув себе третім зайвим.
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після ***** ще довго будемо гівно розгрібати
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Вот вы писать научились, а думать нет.
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по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку на следующий день после публикации доклада сотрудника спецслужб США, в котором говорится о сокрытии Белым домом звонка между президентом Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским.Источник: https://censor.net.ua/n3150941
Вы, Ксения, навкрное по привычке и детям врете - молоко прокисло потому, что Зеленский...
Сходили бы ,Ксения, за свежим.
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Я бы не стал называть другом того,кто не достиг результатов.Пусть даже у него были самые лучшие намерения. Это не соответсвует истине положения дел. Нужно прикончить в себе славянскую эмоцианальность и судить по реально достигнутым делам.
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вот ты, к примеру, достиг приведения зелёной сопли к власти
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Зеленский, прогресс. Хотя и небольшой. Очищается место для еще лучшего.
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в чому прогрес ?
не бачу і натяку, окрім досить вірогідного братання з москалями.
хіба в країні станеться ніч довгих ножів і дійсно почистять.
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Прогресс в том,что разрушается система,которая строилась больше двадцати лет. Для воровства.Олигархи теряют безраздельную власть и в конечном итоге под давлением США будут вынуждены сдать друг друга для суда.
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Нету никакого прогресса...одна иммитация
Олигархат ,как был так остался,реформ никаких,только на словах
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Я это вижу. Но и не все уже так гладко у них (олигархата)
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Да гладко ,гладко им нужна Украина,чтобы выкачивать из нее все ,что можно...и зе под колпаком и ничего он не изменит Украину к лучшему со своим богданом,от котрого нужно избаввиться
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О достижениях : с приходом Волкера изменилась даже атмосфера переговоров , в лучшую сторону. И представитель Кремля Сурков бьіл сразу помножен на ноль.
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Волкер был против подписания Минских соглашений. И был прав. Их нельзя было ни подписывать, ни тем более выполнять.
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И я был против. И шо с того ? Но кто я. И кто Волкер.
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Погана новина . Мабуть найх...євіша за весь вересень для України .
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Сколько грязи в своих цаповых СМИ льют на Волкера, Порошенка . И так как то скромно на зе... Почему?
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Потому что ПЕРВЫЕ ДВА на твердой дороге убеждений , а второе - на шпагате в междудорожье без убеждений абсолютно , у Кремля есть шанс его поиметь
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Если останется сам , то могут и поиметь в виде Донбасса ( лично я против возвращения колаборантов с их территорией куда-либо , тем более , разграбленной ) , но надеемся , всё таки на здравый рассудок и ЕС , к которым мы ближе ( ментально ) , и США , - политически и не только ... . ))
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Волкер, наследующий верность дружбе с Украиной ныне покойного Маккейна - и вот уже нет рядом с Украиной двух настоящих друзей Америки
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Сегодня помогать Украине трудно, что бы не испачкаться, это уже героизм. Пострадала репутация Байдена, Волкера, Иовович...
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Среди перечисленных были партийно-преданные своему делу а был и настоящий друг
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Петро якийсь забуханий, мабуть разом з Леркою в казино відтягувався )
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Волкер, справжній друг України, пішов, а зє шмаркля, справжній ворог, залишається...
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Ну если друг, значит его надо пнуть. Да, зебилы? Это ваша логика? Кстати, а кем есть Данилюк для Украины, друг или не очень? Относительно Волкера по каким-то причинам сомнений нет. А вот относительно Данилюка и остальной своры гиеновидных у власти...тут есть сомнения нешуточные. Странно, правда?
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Все не просто, але у інших нема сили визнати свою професійну нікчемність.
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Спасибо мародеру. Именно он заварил всю кашу с компроматом.
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Волкер вболівав за Україну. Данилюк виявився людиною, яка має честь. Далі ми бачимо брехунів, які захоплюють владу.
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...доречі , захоплюючи владу маніпуляціями, закликають карати за маніпуляції журналістів ...
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Навіть є факт нападу Мендель на журналіста!
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Для представителей средств массовой информации должно быть предусмотрено наказание за манипуляции. Об этом в интервью "BBC Україна", которое вышло 27 сентября, сказал министр молодежи, культуры и спорта Владимир Бородянский. - єпоха небідності має наплаву владу чесних неманіпуляторів
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Якби Україна дотримувалася демократичних правил захисту прав людини, то були би відповідні закони щодо захисту журналістів. Але тепер ми маємо відкат у бік совка, де люди не є цінністю.
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в них Мендель - це секретар ПЕНДЕЛЬ-ПРЕСУ на ЗМІ
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фу кака какая...теперь ты шимпанЗЕ про друзей гутаришь?? с понедельника будешь сказки рассказывать как ты с маааладой ********** ошибся???
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