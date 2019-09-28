 Судно с украинцами исчезло в Атлантическом океане

Об этом изданию "Украинская правда" заявил заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич, информирует Цензор.НЕТ.

"26 сентября в Атлантическом океане на расстоянии около 1200 морских миль от Мартиники (заморский департамент Франции) в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины", - сказал он.

Поисковую операцию проводит Maritime Rescue and Coordination CENTR Fort De France (MRCC).

Департамент консульской службы поддерживает оперативную связь с представителем судовладельца и региональным центром MRCC. Консул Украины во Франции установил связь с офисом компании судовладельца.

Также на Цензор.НЕТ: Шесть человек погибли в оккупированном Крыму в результате шторма

Консульская служба контактирует с профсоюзом морских работников Украины, который в свою очередь общается с такой же организацией во Франции.

По данным источников "Украинской правды", на судне находилось около десятка украинцев.