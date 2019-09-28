 Зеленский основал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.
Согласно документу, Зеленский внес изменения в указ президента от 6 ноября 2018 года №357 "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".
Так, глава государства учредил Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.
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Этот Фонд будет оказывать поддержку для:
- продолжения обучения молодежи по программам подготовки магистров, докторов философии и докторов наук в ведущих отечественных заведениях высшего образования и научных учреждениях и за рубежом;
- стажировки молодежи в ведущих иностранных заведениях высшего образования и научных учреждениях;
- участия молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;
- привлечения научно-педагогических и научных работников иностранных высших учебных заведений и научных учреждений, известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в заведениях высшего образования, научных учреждениях Украины;
- поощрение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности; реализации проектов в области образования, науки и спорта.
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Кабинету министров президент поручил обеспечить средства на финансирование фонда.
Указ вступает в силу со дня опубликования.
Только петя из него ни копейки не потратил
Ты все проспал.
Фонд прихватил, война идет - заробатывает на торговле с россией, блокирующих российский уголь разгоняют.
А ты все бухаешь.
А ЗЕЛЕНСКОГО ТАК НАЗВАЛИ В ТВОЕЙ МЕТОДИЧКЕ.
ГДЕ ССЫЛКИ!!!
ГДЕ ССЫЛКИ!!!
было б такое - уже было б кучу расследований а не козюли в носу искали
А ТЕПЕРЬ ВОТ ЕЩЕ ДОБАВИТСЯ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ КОРРУПЦИИ СЫНА БАЙДЕНА В УКРАИНЕ
И КАНЕШНА БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕЗИКДЕНТА ПАРАШЕНКО ТУТ НЕ ОБОШЛОСЬ
ШОКИН УЖЕ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ В АВСТРИИ О ДАВЛЕНИИ НА НЕГО ПАРАШЕНКО, А ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ ЛЕГКО ДОКАЗАТЬ
УЖЕ ПРОИЗОШЛО ШИРОМАСШТАБНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В ВЕДУЩИХ СМИ ВСЕГО МИРА
ПАРАШЕНКО БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!!!
А ТЕПЕРЬ ВОТ ЕЩЕ ДОБАВИТСЯ В СВЯЗИ С РАССЛЕДОВАНИЕМ КОРРУПЦИИ СЫНА БАЙДЕНА В УКРАИНЕ
И КАНЕШНА БЕЗ УЧАСТИЯ ПРЕЗИКДЕНТА ЗЕЛЕНСКОГО ТУТ НЕ ОБОЙДЁТСЯ
ТРАМП УЖЕ ДАЛ ПОКАЗАНИЯ В АМЕРИКЕ О ДЕЙСТВИЯХ ЗЕЛЕНСКОГО, А ЭТО УЖЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ КОТОРОЕ БУДЕТ ЛЕГКО ДОКАЗАТЬ
УЖЕ ПРОИЗОШЛО ШИРОМАСШТАБНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ЭТОЙ ТЕМЫ В ВЕДУЩИХ СМИ ВСЕГО МИРА
ЗЕЛЕНСКИЙ БУДЕТ НЕСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СВОИ ДЕЙСТВИЯ ПО ЗАКОНУ!!!
тебе квартал шутки пишет или масляков с петросяном ?
Виталий Портников
"В интервью московской газете «Коммерсантъ» глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров сравнил будущий статус оккупированных районов Донбасса - статус, который они должны получить в результате урегулирования конфликта - со статусом Приднестровья.
Внимательному читателю это сравнение покажется неоправданным. Ведь конфликт в Молдове до сих пор не урегулирован.
Однако Лавров вовсе не оговорился. Он комментировал не актуальный статус Приднестровья, а подход Кремля к урегулированию в Молдове. В Москве предлагали Кишиневу согласиться с планом создания федеративного государства, в котором «ПМР» фактически - государство в государстве с сохранением всей своей инфраструктуры. И, конечно, сохраняется российское военное присутствие. А сама Республика Молдова при этом сохраняет нейтральный статус. Нейтральный статус при фактической оккупации части своей международно признанной территории российскими войсками.
Кстати, автором и лоббистом этого плана был вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак, с которым сейчас активно контактирует помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. По сути, в российском руководстве сейчас конкурируют два подхода. Первый, который отстаивает помощник президента России Владислав Сурков - это сохранение «народных республик» как квази-государств, как рычага давления на Украину и инструмента заработка для российской политической элиты. И второй, сторонником которого является Дмитрий Козак - это инкорпорация «народных республик» в состав Украины с сохранением всей их «государственной инфраструктуры» и, разумеется, российского военного присутствия. Разумеется, как инструмент для обогащения российской политической элиты территория тоже будет сохранена - только зарабатывать будут другие группировки. И понятно, что рано или поздно одним из требований к урегулированию станет декларирование Украиной своего нейтрального статуса и отказ от вступления в НАТО. Не случайно президент Владимир Зеленский постоянно говорит о необходимости проведения референдума о евроатлантической интеграции Украины, а представители его команды неоднократно давали понять, что от евроатлантической интеграции можно было бы и отказаться. Это и есть подготовка к «тихой капитуляции».
На приоритетность такого подхода со стороны России указывают другие тезисы Лаврова. В частности, когда российский министр, когда комментирует проведение местных выборов на Донбассе по украинскому законодательству, произносит вполне понятную фразу: «закон законом, но мнение самопровозглашенных республик должно быть учтено».
В Минских соглашениях говорится исключительно о том, что с местными властями должен быть согласован порядок проведения выборов по украинскому законодательству. Порядок, а не их мнение о самих выборах и о том, по какому законодательству их проводить. И при этом Минские соглашения не оставляют никакого пространства для сохранения «народных республик». Вообще никакого. Выборы проводятся в районах Донецкой и Луганской областей Украины, а не в «республиках».
Когда Лавров говорит «закон законом», он раскрывает главную задачу российских властей - сохранение «народных республик» и российских войск на украинской земле. Победит линия Суркова - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля. Победит линия Козака - и «народные республики» останутся марионеточными «государствами» под протекторатом Кремля, но с формальным возвращением в состав Украины. Вот и вся разница.
Для того, чтобы победили не Сурков с Козаком, а Украина, администрации Владимира Зеленского следует отказаться от опасных иллюзий относительно самой возможности достижения договоренностей с Кремлём на российских условиях. Целью Киева должно стать восстановление территориальной целостности страны и реальная реинтеграция Донбасса, а не превращение этой территории в вечную раковую опухоль на теле государства и рычаг постоянного российского политического и военного давления на Украину."
магистров, докторов философии и докторов наук
Начните с низов поднимать образование. Если все будут докторами, то кто испекёт хлеб?
ЮЗИК устроил своей семье Кiнець епохи бiдностi. А то они были совсем бедными.
Ну а чо, учителя получили з/п $4000, пенсии подняли, олигархов посадили. Можно и о родных подумать.
Словосочетание «слуга народа» станет ругательным через полгода или раньше?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-koriavchenkov/30186889.html
ОН ИМЕЕТ ПОЛНОЕ ПРАВО БРАТЬ ЛЮБОГО ЧЕЛОВЕКА СЕБЕ В ПОМОЩНИКИ
И НЕ БУДЕТ СПРАШИВАТЬ КОГО БРАТЬ У ПАРАШЕНКО или ЕГО ПРОПЛАЧЕННЫХ БЛОГЕРОВ ПОРОХОБОТОВ И ВСЯКОЙ ДРУГОЙ СРАНИ.
Сначала существенно порезать бюджет образования, науки, спорта, медицины, социалки. И забацать фонд. Деньги в фонд должен обеспечить Кабмин.То есть мы с вами.