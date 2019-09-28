 Зеленский основал Фонд президента по поддержке образования, науки и спорта

Соответствующий указ опубликован на сайте президента, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно документу, Зеленский внес изменения в указ президента от 6 ноября 2018 года №357 "О Фонде Президента Украины по поддержке образовательных и научных программ для молодежи".

Так, глава государства учредил Фонд президента Украины по поддержке образования, науки и спорта.

Читайте на Цензор.НЕТ: Возможно, организую благотворительный фонд в поддержку украинской книги, - Луценко о своем будущем

Этот Фонд будет оказывать поддержку для:

- продолжения обучения молодежи по программам подготовки магистров, докторов философии и докторов наук в ведущих отечественных заведениях высшего образования и научных учреждениях и за рубежом;

- стажировки молодежи в ведущих иностранных заведениях высшего образования и научных учреждениях;

- участия молодежи в международных научно-практических семинарах и конференциях;

- привлечения научно-педагогических и научных работников иностранных высших учебных заведений и научных учреждений, известных общественных деятелей для участия в научно-педагогической и научной работе в заведениях высшего образования, научных учреждениях Украины;

- поощрение молодежи за достижения в образовательной, научной и спортивной деятельности; реализации проектов в области образования, науки и спорта.

Также на Цензор.НЕТ: Повышение зарплат учителей в следующем году пока не планируется, - Новосад

Кабинету министров президент поручил обеспечить средства на финансирование фонда.

Указ вступает в силу со дня опубликования.