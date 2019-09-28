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 Общество
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Все про:ветераны (576) ВР (23735) законопроект (2165) добровольцы (629) УБД (55)

 Комитет ВР рассмотрит в понедельник законопроекты о присвоении статуса УБД добровольцам, формирования которых не вошли в силовые структуры

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и прав ветеранов на своем заседании в понедельник, 30 сентября, намерен рассмотреть законопроекты (№2045 и №2045-1) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции (АТО).

Эти инициативы народные депутаты, согласно повестке дня, рассмотрят первыми, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Проект закона № 2045 инициировала группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность" во главе с экс-министром по делам ветеранов Ириной Фриз.

Альтернативный законопроект № 2045-1 предложили нардепы из фракций "Слуга народа", "Голос" и "Батькивщина", в том числе лидеры фракций Святослав Вакарчук и Юлия Тимошенко.

Оба документа содержат дополнение к ст. 6 закона о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Статус участника боевых действий получили 370 тыс. человек, из них 11 тыс. имеют статус лица с инвалидностью вследствие войны, - Минветеранов

Согласно предложенным нормам, участниками боевых действий станут лица, которые до вступления в силу закона от 18 января 2018 года "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" в составе добровольческих формирований не менее 30 дней непосредственно участвовали в антитеррористической операции в период ее проведения во взаимодействии с Вооруженными силами Украины, Министерством внутренних дел, Национальной полицией, Национальной гвардией, Службой безопасности Украины.

Вместе с тем это положение не будет распространяться на сотрудников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и непосредственно участвовали в обеспечении проведения АТО, а также лиц, которые добровольно обеспечивали проведение АТО (волонтеров).

Также на Цензор.НЕТ: 14 украинских военнослужащих, имеющих ранения и ампутации, прошли курс реабилитации в Латвии. ФОТО

Законопроекты также содержат порядок предоставления статуса участника боевых действий участвовавшим в АТО членам добровольческих формирований, которые не вошли в состав силовых структур.

Источник: https://censor.net.ua/n3150980
 
   
 Топ комментарии
 
За 5 лет не привоили ублюдки. А тут вот целое обсуждение. Зато "левые" туристы наполучали...на недельку на семинары киллометров за 100 от нулёвки и УБД в кармане. Вот руководство украинского Интерпола в полном составе. Теперь шарахаются отжурналистов, которые неудобные вопросы задают.
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В 2014 році під Дебальцево я не бачив жодного хенерала,жодного мусора,жодного прокурора блище за 40 км.від фронта,а айдарівців,правосєків бачив,багато в 128 бригаді було хлопців за 40 і за 50,які добровільно прийшли до воєнкомату і вимагали,щоб їх взяли замість молодих. Скажу вам,не признавати добровольців захистниками України,це просто блядство.
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Я нічього проти учасників немаю але скільки в нас їх біля чи більше 300 тис і з них мінімум 35 відс які тільки тушонку жерли а інші що по домах і 75 відс пільги за комуналки дурна держава герої ті що там відколи війна а не ті що термін і додому триста тисяч цеж могли затоптати ..а нє ..стидоба
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За 5 лет не привоили ублюдки. А тут вот целое обсуждение. Зато "левые" туристы наполучали...на недельку на семинары киллометров за 100 от нулёвки и УБД в кармане. Вот руководство украинского Интерпола в полном составе. Теперь шарахаются отжурналистов, которые неудобные вопросы задают.
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Комитет ВР, прошу рассмотрите законопроект: "О гражданине Украины, пострадавшем от проведения антитеррористической операции в 2014-2019 гг. на территории страны" .
Включите мозги: у нас нет войны - но 400 тыс. участников боевых действий.
Дайте льготы участникам добровольческих батальонов.
Приравняйте детей к детям войны.
Ответьте: какие неизвестные люди разбили мой дом, почему я стал инвалидом и государство ни копейки не выделило и не мечтает это делать.
С таким пониманием - вы пожираете страну.
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Государство и не должно мечтать, в нем есть суд, в котором каждый гражданин может добиться компенсации ущерба от преступников и даже госструктур. Вот мне попадались сведения, что около 260 дончан уже выиграли во всех инстанциях иски к государству Украина по компенсации ущерба, нанесенного госслужащими. Денег никто не получил, но справедливость торжествует.
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а надо было всего лишь принять один маленький закон о святом, покровителе украины в лютую годину, меценате,ценителе кондитерских изысков, любителе изысканых напитков, хранящего украину через сеть магазинов рошен
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В 2014 році під Дебальцево я не бачив жодного хенерала,жодного мусора,жодного прокурора блище за 40 км.від фронта,а айдарівців,правосєків бачив,багато в 128 бригаді було хлопців за 40 і за 50,які добровільно прийшли до воєнкомату і вимагали,щоб їх взяли замість молодих. Скажу вам,не признавати добровольців захистниками України,це просто ********.
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Я нічього проти учасників немаю але скільки в нас їх біля чи більше 300 тис і з них мінімум 35 відс які тільки тушонку жерли а інші що по домах і 75 відс пільги за комуналки дурна держава герої ті що там відколи війна а не ті що термін і додому триста тисяч цеж могли затоптати ..а нє ..стидоба
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А по тому закону можно будет отличить боевика ДНР, который воевал добровольно в негосударственном вооруженном формировании и при это находился в огневом взаимодействии с ВСУ?
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