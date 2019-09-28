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Все про:импичмент (379) США (15465) Трамп (2475) Джулиани (34)

 Адвокат Трампа Джулиани отказался давать показания в Конгрессе без консультаций со своим клиентом, - CNN

Личный адвокат президента США Рудольф Джулиани отказался давать показания в рамках начатой процедуры импичмента без согласия своего клиента - Дональда Трампа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Джулиани сказал, что пока не обсуждал со своим клиентом Дональдом Трампом возможность дачи показаний. Но подчеркнул, что не может свидетельствовать против него.

"В конце концов, если бы я сказал "да", а он сказал "нет", я не мог бы давать показаний", - сказал он.

По словам Джулиани, члены Палаты представителей пока не связывались с ним по вопросу дачи показаний. На вопрос о том, не опасается ли он получения повестки, адвокат Трампа ответил смехом.

"Я бы расценил это как шутку. Как печальную шутку. Они нелегитимны. Я бы оспорил эту повестку на основании того, что у комитета (расследующего беседу Трампа с Зеленским. – Ред.) нет легитимности", - добавил Джулиани.

Читайте на Цензор.НЕТ: Джулиани анонсировал публикацию доказательств незаконного вмешательства Украины в выборы США

Ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

Также на Цензор.НЕТ: "Я осушаю болото", - Трамп опубликовал ролик против Байдена с кадрами из Украины

В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. Источник:

Источник: https://censor.net.ua/n3150978
 
 
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В Америке правда восторжествует. Завидую им белой завистью.
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если импичмент.. на основании разговора и возможного давления Трампа..
то можно представить. если б опубликовали его разговоры с пуйлом
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Это ты так тонко намекаешь - что посадят рыжего клоуна?

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Выкручивается,значит понимает,что находится вне рамок закона.
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Всі думали, що Вінок попереджував януковича. Але виявилося, що він попереджував всіх прєзєдєнтів України ватніків, як сам якукович і зє.

Адвокат Трампа Джулиани отказался давать показания в Конгрессе без консультаций со своим клиентом, - CNN - Цензор.НЕТ 5461
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Более 300 бывших сотрудников структур национальной безопасности США обратились в конгресс с открытым письмом, где высказали необходимость привлечения американского президента Дональда Трампа к ответственности в связи со ставшим достоянием общественности телефонным разговором с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает в субботу американский телеканал CBS News.
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-Поздравляю вас и импичментом , Дональд .!!

-Спасибо .. Всё шутишь Владимир .! Не зарекайся !
Адвокат Трампа Джуліані відмовився свідчити в Конгресі без консультацій зі своїм клієнтом, - CNN - Цензор.НЕТ 316 .
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