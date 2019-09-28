 Адвокат Трампа Джулиани отказался давать показания в Конгрессе без консультаций со своим клиентом, - CNN

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Джулиани сказал, что пока не обсуждал со своим клиентом Дональдом Трампом возможность дачи показаний. Но подчеркнул, что не может свидетельствовать против него.

"В конце концов, если бы я сказал "да", а он сказал "нет", я не мог бы давать показаний", - сказал он.

По словам Джулиани, члены Палаты представителей пока не связывались с ним по вопросу дачи показаний. На вопрос о том, не опасается ли он получения повестки, адвокат Трампа ответил смехом.

"Я бы расценил это как шутку. Как печальную шутку. Они нелегитимны. Я бы оспорил эту повестку на основании того, что у комитета (расследующего беседу Трампа с Зеленским. – Ред.) нет легитимности", - добавил Джулиани.

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Ранее в четверг, 26 августа Комитет по вопросам разведки Палаты представителей США опубликовал отчет сотрудника разведки США об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В частности, в отчете было указано, что Трамп просил Зеленского не увольнять Юрия Луценко с должности Генерального прокурора Украины. А Трамп не пустил вице-президента США Майкла Пенса на церемонию инаугурации Владимира Зеленского. Кроме того, в отчете утверждалось, что сотрудники Белого дома оперативно заблокировали доступ ко всем записям телефонного разговора Владимира Зеленского с Дональдом Трампом, включая его дословную стенограмму.

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В среду, 25 сентября Белый дом опубликовал стенограмму телефонного разговора, состоявшегося между Зеленским и Трампом 25 июля. Источник: