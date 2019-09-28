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 Политика Украины
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Все про:Байден (434) Фирташ (1016) Шокин (693)

 Kyivpost опубликовал показания Шокина о Байдене из дела Фирташа

Экс-генеральный прокурор Украины Виктор Шокин, также вовлеченный в скандал вокруг импичмента президенту США Дональду Трампа и экс-вице-президента США Джо Байдена, дал показания австрийскому суду в деле Дмитрия Фирташа, который борется с экстрадицией в США в связи с обвинениями в коррупции.

Об этом сообщает Kyivpost, информирует Цензор.НЕТ.

В своих показаниях, данных под присягой, Шокин утверждает, что вице-президент США Джо Байден оказал давление на администрацию бывшего президента Украины Петра Порошенко, чтобы не только уволить его с поста Генпрокурора, чтобы защитить своего сына от возможного расследования, но и с целью заблокировать возвращение Дмитрия Фирташа в Украину в 2015 году.

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Копия документа, который, вероятно, является аффидевитом показаний Шокина, заверенная 4 сентября, была опубликована 26 сентября в США Джоном Соломоном, автором новостного сайта The Hill. Ранее Соломон был одним из авторов, которые распространяли утверждения о Джо Байдене и его сыне, а также утверждали, что украинские высокопоставленные лица вмешивались в президентские выборы 2016 года в США.

"Меня выгнали, потому что я проводил широкомасштабное расследование коррупции в Burisma Holdings", - заявил Шокин в письменных показаниях.

По словам Шокина, тогдашний президент Порошенко несколько раз просил его свернуть расследование по делу Burisma, но он отказался. Затем Порошенко попросил его уйти в отставку, потому что Байден пригрозил заблокировать 1 миллиард долларов помощи для Украины, пока он не будет отстранен от должности.

Шокин заявил, что это был не единственный случай, когда Байден оказал влияние на Порошенко и украинскую власть. По словам экс-генпрокурора, Байден также оказал давление на украинскую администрацию, чтобы заблокировать возвращение Фирташа в Украину в декабре 2015 года, когда Шокин был еще на своем посту.

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Министерство юстиции США обвиняет Фирташа в сговоре с целью подкупа должностных лиц в Индии на общую сумму 18,5 млн. долларов США за разрешение на разработку титановых рудников в индийском штате Андхра-Прадеш. По мнению следствия, полученный титан мог быть продан американской компании Boeing.

Фирташ впервые был арестован в Вене в 2014 году. Последние пять лет он борется с экстрадицией в США. Совсем недавно австрийский суд и министр юстиции страны разрешили его экстрадицию в США, но адвокаты Фирташа подали прошение о повторном слушании дела в суд первой инстанции. Ранее, в апреле 2015 года, австрийский судья отклонил экстрадицию Дмитрия Фирташа в США, признав наличие политической составляющей в деле и запросе на экстрадицию украинского бизнесмена. После этого Фирташ планировал приехать в Киев.

Однако, согласно показаниям Шокина, украинские чиновники сделали все, чтобы это не произошло "под сильным давлением Байдена".

Министр внутренних дел Арсен Аваков объявил, что Фирташ будет арестован сразу по возвращении в Украину. Кроме того, он мобилизовал добровольческий батальон "Азов" - крайне правую националистическую организацию, которая, как считается, подчиняется Авакову, для патрулирования киевских аэропортов в качестве метода запугивания. Правительство также закрыло украинское воздушное пространство для частных самолетов.

Экс-генеральный прокурор Украины утверждает, что не было никаких доказательств того, что Фирташ совершил какое-либо преступление.

"Я бы никогда не допустил, чтобы Генеральная прокуратура использовалась в политических целях для необоснованного уголовного преследования лица при отсутствии достаточных доказательств того, что такие преступления были совершены", - сказал Шокин в письменных показаниях.

Согласно австрийскому законодательству, экстрадиция невозможна, если обвинение политически мотивировано.

Напомним, ранее стало известно, что один из заместителей спецпрокурора Роберта Мюллера Эндрю Вайсман предлагал Дмитрию Фирташу дать показания в отношении Трампа в рамках расследования Мюллера в обмен на закрытие его дела в США.

Источник: https://censor.net.ua/n3150977
 
 
 Топ комментарии
 
Шокіна вигнали за дещо інше. Його звільнення вимагали і українці.
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Как творчество может быть нечестным ? Вот ты примеру - кривляешься на Цензоре,но никому ты при этом неинтересна. Поэтому ты и не заработаешь.
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Ну шо, даже после этого порохоботы будут всех собак вешать на Зелю? Вина Байдена только в том, что он ЗАСТАВЛЯЛ "честного" Петю убрать казнокракда Шокина, что бы тот не позорил Украину, потому что хвтит всем позора от казнокрада Порошенко. Вина Байдена в том, что он с дуру втащил своего сына, что бы тот инвестировал СВОЙ бизнес в Украину! Вина Байдена в том, что дружбан хуйла Трамп все это превернул в свою пользу, благодаря заялениям петиного дурака Луценко!!!!
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Деду не стоит доверять. Байден тоже запятнан с сынком. Невозможно было вести бизнес в Украине,честно.
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значит и бизнес нынешнего президента был не честным?
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Как творчество может быть нечестным ? Вот ты примеру - кривляешься на Цензоре,но никому ты при этом неинтересна. Поэтому ты и не заработаешь.
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ЯВЛЕНИЕ АСТРАЛА ДУБЛЬ 13 нет это Шокин своей смертью не помрет...
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может это и смешно... но ни ни что..не влияет
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Как это не влияет? На выбор мудрого нарида повлияло же!?
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ну если ты не часть нарида.. тогда в принципе всё равно
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Нарида - нет! А ты видимо яркий его представитель!? Наверное любишь слушать Виныка...
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Во опять завертелось! Надо как то выгребать в сторонку от бури....ненароком трындец прилетит всей стране.
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Шокіна вигнали за дещо інше. Його звільнення вимагали і українці.
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Совершенно верно. Особенно после того как он начал давить на своих замов Косько с Сукварелидзе чтобы замять дело по бриллиарнтовым прокурорам.
А дело Буризму потом раскопали журналисты и подхватили трамповские адвокаты после того как Злочевский решил перекраситься из рыгов в порошенковские цвета и в угоды тогдашним веяниям взял в совет директоров Квасневского и сына Байдена. Просто старшему Байдену нужно было это учесть и осторожнее высказываться о своих вояжах в Украину
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Другими словами , не стояло Байдану связывается с Украиной ? Я тоже так думаю , и не связываюсь с Украиной .
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А при чём тут Украина ..или нет? Речь шла о высказываниях.. В скандал можно влететь будь где..
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Нет , не согласен. Где угодно нет , если думаешь и думаешь о последствиях
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В смысле..? В Украине можно не думать о последствиях.. в отличии от других странах..? Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 2513
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Нужно было интересоваться делами своего сына и учитывать что может возникнуть конфликт интересов. Короче нужно было иметь нюх и поменьше хвастаться журналистам о своих вице-президентских делах (тем более в Украине, учитывая что это тогда была горячая точка, где переплелись разные интересы).
А то что не связываешься с Украиной, так лично для меня ты просто обыкновенный предатель, я таких не уважаю
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Разве это не должно было бы оставаться недоступным для журналистов?
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Шокину я не верю ! Почему ? Потому , что он сторона конфликта!
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вот тут вы правы.. он определённо давал показания.. под воздействием другой стороны
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Нет ! Почему ? Нет никаких доказательств его вины! То , что говорит шокин , понятно . Потому что его уволили .
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Шокин.. помимо слов должен предоставить какие то доказательства.. если это то ,ч то анонсировал Джулиани.. то может тогда и так..
Но пока это выглядит как фарс
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Что то как то слабо олгинские и зебобинские?
Тема не популярная или растерялись?
Методчку может ждут.
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А что это за показания - кто то на кого то оказывал давления и я это знаю про это с чужих слов и сплетен,показания даются на то в чем сам участвовал,о чем говорил сам и в чем сам принимал участие.
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О, и Шокин нарисовался! Ой, педро, накосячил ты с внешней политикой!
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Австрия,Шокин,Фирташ уже как-то этот пазл не складывается. Ведь именно в Австрии они все и отсиживаются. Сомневаюсь в австрийской чесности,это как Ростов.
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Ну шо, даже после этого порохоботы будут всех собак вешать на Зелю? Вина Байдена только в том, что он ЗАСТАВЛЯЛ "честного" Петю убрать казнокракда Шокина, что бы тот не позорил Украину, потому что хвтит всем позора от казнокрада Порошенко. Вина Байдена в том, что он с дуру втащил своего сына, что бы тот инвестировал СВОЙ бизнес в Украину! Вина Байдена в том, что дружбан ***** Трамп все это превернул в свою пользу, благодаря заялениям петиного дурака Луценко!!!!
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Что за бред ты несёшь? На кого это рассчитано? На зебилов ? Ты мне хочешь доказать , что шокин был таким хорошим прокурором , а под давлением Байдена порошенко прогнуться и уволил хорошого прокурора ? Тогда у меня вопрос ? Ты зебил или людей за зебилов считаешь?
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Шокин был януковским казнокрадом которого покрывал Порошенко! Вместо него Петя постаил дурака еще хуже - Луценко!
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Так почему тогда Байден не мог требовать и справедливо увольнения шокина ?
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....он это и требовал! А Петя не хотел!
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Да , я знаю . Когда Байден говорил , что Украина миллиард не получит
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Так когда Байден говорит что не получит то єто хорошо.
А когда Трамп єто плохо.
Главное не перепутать ничего.
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У меня есть большие сомнения что Задорнов был не прав.
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а мо это Пол Манафорт посоветовал Злочевскому замазать Байдена

и на блюдечке принести своему боссу Трампу, злочинця демократа
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И это версия хорошая и имеет право на жизнь учитывая что Злочевский еврей , как и зять Трампа
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Минуточку, а за что сыну Байдена заплатили миллионы долларов в Украине, и полтора миллиарда в Китае? У него нет никакого опыта работы ни в энергетике, ни в менеджменте, ни в Украине, в конце концов. В банковской системе и в Китае тоже нет. То есть платили только за "доступ к телу", за то что он сын вице-президента США. И что он там порешал или сделал за эти деньги это самый интересный вопрос.
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Кто платил в Украине? Государство или частная компания?
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"Байден также оказал давление на украинскую администрацию, чтобы заблокировать возвращение Фирташа в Украину"

Ага! Типа Петя по ночам не спал, ездил в аэропорт встречать Фирташа, а тут вдруг на него Байден надавил. Ну Фирташу Петя наверное так и рассказывал. Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 7198
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Та не може бути! Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 3735 Не може сталевий сивочолий гетьман, батько нації, Наполеон наших днів ***** Мальдівський прогинатися під якихось там амерів! Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 3735 Не може світоч нашого життя ДАВИТИ НА ПРОКУРОРА та ВТРУЧАТИСЯ у слідство
ПС. Привіт тобі, зіпріла соя, вашого хазяїна тепер потягнуть до суду зразу по кільком звинуваченнм Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 2357 ПараШокін і хазіїн Пєдаліка постараються... Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 3201
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То объясни , какой хороший был шокин прокурором и порошенко не должен был его увольнять . Я уже взял попкорн и слушаю бред сивой кобылы
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ПараШокін ДАВ СВІДЧЕННЯ У СУДІ, що Пепа чинив на нього тиск. Це карний ЗЛОЧИН Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 5180 Тепер Пепсу ДОВЕДЕТЬСЯ топати до суду і давати пояснення. А якщо у пШокіна крім блаблабла є докази, то Пепс може сушити сухарики Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 3549
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Проблема не лише в цьому, але й у тому, що нова влада не краще. Коли Зе каже, що новий генпрокурор "на 100% його людина", то хіба це не те саме?
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ПараШокін ДАВ СВІДЧЕННЯ У СУДІ, - и что ? Где доказательства? Или ты веришь пацанам на слово ? Ещё раз , шокин сторона конфликта, понимаешь это ?
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Ща Баканову позвоню а Рябошапка мой прокурор
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Прошло всего нескооько месяцев, а так сразу уже и не вспомнишь, кто из потужно-монолитной какао-бобовой команды однодумцив-реформаторив не сдал великого сывочолого дипломата и гения кадровой политики
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Надо бы освежить Шокину память. Фирташ - один из трех владельцев Росукрэнерго (двое других российские менеджеры Гаспрома). Росукрэнерго - компания с уставным капиталом 20 тис. долларов была назначена монопольным поставщиком газа в Украину по преступной договоренности Путина и Ющенко зимой 2005-6 года, после событий вошедших в историю как 1-ая российско-украинская газовая война... Именно Фирташу рыговский Нафтогаз во времена правления Януковича умышленно проиграл в Стокгольмском арбитраже 11 млрд. кубов газа (баснословная сумма). Эти 11 миллиардов неоплаченного Фирташем газпромовского газа хранились в украинских газохранилищах и ранее были перекуплены и оплачены(!) правительством Тимошенко у Газпрома без росукрэнерговской накрутки в контексте подписания газового договора 2009-го года...
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Другими словами, если очень коротоко. Весь нынешений укранагейт присходит из-за того, что администрация демократа Обамы искринне хотела помочь Украине избавиться от корруции не понимая, что Порошенко стоит во глвае этой коррпуции!
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наши порохоботы до сих пор этого не понимают!
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Наложив эмбарго на поставку оружия во время внешней агрессии?
Не смеши.
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это всемирная практика не поставлять оружие в зону конфликта. Европейские страны до сих пор это делают.
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Грузії США поставляли зброю... І Південній Кореї, і Ізраїлю...
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конечно нет!!!! Для этого нужен специальный договор.
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соціаліст обама з коррумпованого Чікаго хотів допомогти Україні позбутися коррупції? Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 4987
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пшонкин шокин какая-то непотопляемая субстанция. без "тепловизора" никак не уходит...
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Плани мордора в дії. Переколотити весь світ і Україна в епіцентрі скандалу. 73, "дякую"
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Бизнес, в Украине, без коррупции??? - Kyivpost опублікував свідчення Шокіна про Байдена зі справи Фірташа - Цензор.НЕТ 9223
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