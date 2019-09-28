EN|RU|UK
Темы дня: Выборы в США и Украина Правосудие Силовики Бюджет-2020 Новая Рада Минирование моста Метро в Киеве Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Общество
  1496  33
Все про:Зеленский (3037) СБУ (13872) увольнение (1711) Демчина Павел (23)

 Бывший замглавы СБУ Демчина уволен в запас, - указ Зеленского

Президент Владимир Зеленским уволил в запас бывшего первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №719/2019 от 28 сентября.

Напомним, Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

19 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил его своим указом.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Заместитель главы СБУ Демчина приобрел "Range Rover" за $30 тысяч во время следствия о незаконном обогащении, - "Схемы". ВИДЕО

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

Также на Цензор.НЕТ: Суд разрешил зампреду СБУ Демчине не возвращать миллионный кредит банку "Родовид", - "Украинская правда"

После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.

Источник: https://censor.net.ua/n3150976
 
 
 Топ комментарии
 
а на його місце планують якусь чергову "кухарку" чи навіть її родича.
 показать весь комментарий
 
Уволен за то что в квартале не замечен был и в квн не участвовал, не профессионал значит...
 показать весь комментарий
 
Как обычно для коррумпированного до мозга костей негодяя самое большое наказание - Увольнение! Да ещё и в запас! А расследование его деятельности и проверка доброчесности, имущества "непосильным" трудом кошмаривания бизнеса?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а на його місце планують якусь чергову "кухарку" чи навіть її родича.
 показать весь комментарий
 
 
а что в вашей методички этого нет? вы же тоже можете себя считать профи-ботом на все вкусы и на всех хозяев.
 показать весь комментарий
 
 
мадама узбагойтесь, если у вас методичка то не надо по себе о других судить. На вопрос ответь.
 показать весь комментарий
 
 
сера, вы же знаете, я не продаюсь и кеды не меняю.
 показать весь комментарий
 
 
вот и отличие зеботов от нормальных. Что пример с телохранительницы зе берете?
 показать весь комментарий
 
 
Уволен за то что в квартале не замечен был и в квн не участвовал, не профессионал значит...
 показать весь комментарий
 
 
він майже 1976р. народження одноліток твого резидента ...
 показать весь комментарий
 
 
Харя старая. Значит вел неправедную жизнь. И он служил коррупционерам.
 показать весь комментарий
 
 
оно бедняга в общаге приписан, всё на гражданской жене с 3-мя детьми...дома, квартиры, 12 автомобилей...........
 показать весь комментарий
 
 
Как обычно для коррумпированного до мозга костей негодяя самое большое наказание - Увольнение! Да ещё и в запас! А расследование его деятельности и проверка доброчесности, имущества "непосильным" трудом кошмаривания бизнеса?
 показать весь комментарий
 
 
Ооооо... и даже в сватах не снимался..? И не сын школьной училки???? И не сосед Моники по лестничной клетке??? Гнать в шею таких!!!
 показать весь комментарий
 
 
Какие тупые методички у порохоботов. Рашисткие братья по разуму, типа скабеевой, соловьёва и прочие недо - их учителя. Печалька...
 показать весь комментарий
 
 
Девочькам из Мисс Украина приготовиться. Скоро будет кастинг.
 показать весь комментарий
 
 
уволен в запас, - указ Зеленского/ Сажать мародёров коломойских в СБУ после увольнений некому кроме Баканова. Но Баканов без образования и когда выучится на оперативника не извесно.- Глава СБУ Баканов присутствовал на юбилее Суркиса "как оперативный сотрудник"
 показать весь комментарий
 
 
Он спец по "чертям". И этово достаточно. Колишнього заступника глави СБУ Демчину звільнено в запас, - указ Зеленського - Цензор.НЕТ 7253
 показать весь комментарий
 
 
Розвідники більше не портібні. Вони заважають миру з ввх
 показать весь комментарий
 
 
За пять лет из подполковника стал генерал-полковником (хотя "Википедия" говорит, что он генерал-лейтенант - подкинули еще одну "ромашку" на погон?)
 показать весь комментарий
 
 
Демчину давно называли. «Вартовий корупції» в СБУ
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх