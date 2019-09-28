 Бывший замглавы СБУ Демчина уволен в запас, - указ Зеленского

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Уволить генерал-полковника Демчину Павла Владимировича с военной службы в запас Службы безопасности Украины в связи с проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды", - говорится в указе №719/2019 от 28 сентября.

Напомним, Павел Демчина подал в отставку 17 мая 2019 года.

19 мая тогдашний президент Петр Порошенко уволил его своим указом.

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Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребление служебным положением Павлом Демчиной. По версии следствия, чиновник в 2015-2016 гг. приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждено доказательствами.

В ответ Демчина подал в ГПУ заявление о совершении преступления сотрудниками НАБУ, обвинив их в дискредитаций с участием приближенных СМИ.

В июне 2018 года "Схемы" опубликовали расследование, в котором говорилось, что Демчина, находясь под следствием НАБУ о незаконном обогащении, приобрел внедорожник Range Rover Sport стоимостью более 30 тысяч долларов.

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После того, как Конституционный суд отменил статью, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение, дело против Демчины закрыли.