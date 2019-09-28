 Полиция установила личности троих людей, погибших под колесами поезда в Запорожской области

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

информация о троих погибших, обнаруженных на железнодорожных путях в селе Павловское Вольнянского района, поступила в полицию поздно вечером 27 сентября.

Полиция установила, что погибшие - жители Вольнянска: женщина, 1994 г.р., двое мужчин, 1977 и 1972 г.р. По предварительным данным следствия, их сбил поезд.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что у железнодорожных путей вблизи с.Павловское Вольнянского района обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.