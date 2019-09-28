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 Происшествия
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 Полиция установила личности троих людей, погибших под колесами поезда в Запорожской области

Погибшие – женщина 25 лет и двое мужчин 42 и 47 лет. Все трое – жители ближайшего райцентра Вольнянска.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

информация о троих погибших, обнаруженных на железнодорожных путях в селе Павловское Вольнянского района, поступила в полицию поздно вечером 27 сентября.

Полиция установила, что погибшие - жители Вольнянска: женщина, 1994 г.р., двое мужчин, 1977 и 1972 г.р. По предварительным данным следствия, их сбил поезд.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).

Ранее Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям сообщила, что у железнодорожных путей вблизи с.Павловское Вольнянского района обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом.

Источник: https://censor.net.ua/n3150975
 
 
 Топ комментарии
 
Думаю все шли с наушниками, слушая винника. Понятно, это мое мнение.
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Все трое были настолько слепые (или пьяные), шо всех троих одновременно сбил поезд?
А может их под поезд специально кинули, шобы тупые мусара не копали дальше? Такая версия не рассматривается?
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Нет слов. Как можно не слышать поезд ночью* Наркота или алкаши на прогулке.
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как можно машинисту электропоезда не заметить 3-х попавших под колеса...иначе не оставил бы это происшествие в тайне
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елементарно, стояли ждали пока товарняк проедет, после проезда последнего вагона пошли, а овторых путях вылетает интерсити под 150 км, или вагоны осаживали,или стопятсот вариантов, при СССР работал на жд , регулярно травмировалось и давилось енно число людей но не менее парочки за год, работал в Запорожье на промпредприятии, естественно тогда никто ничего не публиковал,политика такая была, да и сейчас не публикуют, сейчас другая политика, не верю что на промпредприятиях что-то поменялось
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Я жил рядом с железной дорогой. Скажу что когда один поезд прошел а следом идет второй то можно и не понять откуда шум. Или еще две полосы когда один идет в одну сторону а второй в другую то ночью вообще потеряться легко. Плюс когда ты часто ходишь по жд (потому что после дождя иной нормальной дороги нет) то есть элемент привыкания и звук поезда уже не такой сильный раздражитель для внимания как раньше.
Еще неизвестно куда там машинист смотрел, давал ли сигнал, и (если) когда увидел что сбил людей то что тогда решил сбежать? Может там и машинист был подвыпивший.
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Думаю все шли с наушниками, слушая винника. Понятно, это мое мнение.
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да вот на днях посмотрел видео Мьянма..бывшая Бирма.. и что железная дорога ну криворукая и поезда и все же до 70 км-час... а народу похрень идут себе по шпалам и вдоль путей поезд все время ту ту ту ту кстати такое отношение во Вьетнаме... поезд до 120 км час гудит все время переезды мало что закрыты от упора до упора в два ряда так еще и дежурная полиция на каждом перезде стоит .. иначе кто то да выпрыгет впереди состава... тупой народ или у них это вид спорта... хрен его знает...а тут два мужика за 40 и женщиа и никто не услышал ничего ни колебаний ни интуитивно женщину никто не оттолкнул.. какие быне были наушники все равно вибрация состава по шпалам отчетливо чувствуется... да и шли то чай не по зарборошенной дороге ветке а по интенсивным движением линии неужели было в падло думать -а что сзади .... речь то шла о их безоасностии жизни...люди какие то тронутые ....
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Все трое были настолько слепые (или пьяные), шо всех троих одновременно сбил поезд?
А может их под поезд специально кинули, шобы тупые мусара не копали дальше? Такая версия не рассматривается?
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сложно если они ДО ПОЕЗДА БЫЛИ УЖЕ В СЛАДКОМ СНЕ ИЛИ БЕЗ СОЗНАНИЯ ИЛИ УЖЕ ТРУПАМИ.... а зачем такой гембель то...прооще в пустой вагон полувагон трупы сбросить и пусть катаются по краине или в Россию...
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Невже йшли в навушниках, як зазвичай ходить нинішня недолуга молодьож?
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