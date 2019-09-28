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 Политика Украины
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Все про:зарплата (1905) учитель (295) Новосад (12)

 Новосад знает, как повысить зарплаты учителям: "У меня лично есть несколько вариантов"

Министерства образования и науки, финансов и социальной политики разрабатывают варианты выполнения постановления Кабмина о повышении зарплат педагогическим, научно-педагогическим и научным работникам образовательных учреждений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила министр образования и науки Украины Анна Новосад.

Она напомнила, что требование постановления Кабмина, когда им руководил Владимир Гройсман, относительно увеличения с 1 января 2020 года зарплат учителям в размере от 20 до 70% не было учтено в проекте госбюджета на следующий год.

"И, собственно, ко второму чтению у нас задание от премьера совместно с Минфином и Минсоцполитики под руководством премьера наработать разные варианты того, как мы можем все-таки это постановление выполнить и сделать так, чтобы или все, или отдельные категории все же ощутили повышение заработной платы. Мы сейчас над этим работаем. У меня лично есть уже несколько вариантов и расчетов, как сделать так, чтобы это повышение произошло", - отметила Новосад.

Читайте также: Повышение зарплат учителей в следующем году пока не планируется, - Новосад

Она добавила, что на завтрашнем заседании правительства будет возможность обсудить этот вопрос, и до второго чтения проекта госбюджета (2 ноября) определиться с официальной позицией Кабмина.

"Но мы делаем все возможное, чтобы приблизиться к выполнению норм закона об образовании о четырех минимальных прожиточных минимума", - подчеркнула Новосад.

Источник: https://censor.net.ua/n3150974
 
 
 Топ комментарии
 
вопрос или варианты? Снова говорим и обещаем...
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тю, так шо там знати?
вона шо, не дивилась передвиборчу брехню зюзі?
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несколько вариантов - вот уже и интрига...сразу заинтересовала подходом...теперь будем наблюдать развитие, какой из вариантов окажется победителем...нескуШно будет...
а у лилии гриневич не было такого, все монотонно повышалось, рутина
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Варианты повышения с 01.01.2020 заработной платы на 70% без выделения дополнительных средств будут выглядеть так:
1. Уволить 31% педагогов, остальным повысить зп на 70%;
2. Снизить зп до 69% в 12.2019, а с 01.01 поднять на 70%;
3. Поднять зп на 70%, но платить ее только 7 месяцев в году.

Кстати, последний вариант можно использовать и для повышения заработной платы до 4000 долларов - зп просто нужно выплачивать не каждый месяц, а раз 2-2,5 года.
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ну, ось....чекаємо, чекаємо
а може опісля звільнення данилюка дадуть задню і фінансування рнбо, з якогось дива підвищене аж у 150!!! разів...і залишать на рівні, як було за часів "кривавого пастора", без втрати показників по об.ємах пролитої ворожої крові....
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«- Ах #б твою мать! - неожиданно выругался Богдан, в сердцах тыча коротким пальцем в экран айфона. - Прошивка сырая совсем.
- У кого? - подозрительно спросил Зеленский.
- Говна кусок, - сказал Богдан, в сердцах бросая айфон на стол. - Я уже практически высчитал, как со следующего года повысить зарплату учителям, но потом что-то нажал, и все пропало.
- Калькуляторы на айфонах всегда были фуфло даже в решении таких простейших задач, как зарплата для учителей, - солидно махнул тряпочкой Ермак. - Иногда мне кажется, что они разрабатывались при Порошенко. Источник: https://censor.net.ua/r3150845»
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цензор ставит вопросы и сам же дает ответы - только умей читать)
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Нє, ну ви пАсмАтрітЄ... Куда уже ЄщЧО пАвишать? И так уже по 4000 баксов пАлучают і Єщо нАдА, мля.... Новосад знает, как повысить зарплаты учителям: "У меня лично есть несколько вариантов" - Цензор.НЕТ 6869
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пошлите по школам бригаду клоунов во главе с Моникой Зебенски на гастроли.

глядишь, училок попустит
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Не повышать, а урезать гпу, ментам, сбу (убрать отдел "к"), судьям......набу, сап, назк посдельно....проценты от возвращённого в бюджет !
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офису президента, кабмину, раде и прочим чиновничьим упырям.
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благодаря твоему постоянному сранию на сайтах
выбрали тех,
кто увеличивает расходы на офис президента, кабмин, раду и прочих чиновничьих упырей
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узбагойся уже. порох на допросы ходит и эжто хорошо. а Зе мне по барабану. Вот люди назначенные в основной массе тупорылые и негодяи.
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а кто выбрал того, кто назначил тупорылых негодяев ?
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вопрос или варианты? Снова говорим и обещаем...
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Обещал - выполняй. Иначе импичмент. Хватит лжи.
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для импичмента 3/4 депутатов найди сначала...
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Неважно. Сейчас убрать гараздо легче чем укоренившихся десятилетиями, упырей.
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Я не выбирал. Тех кого хотел,даже не попали. Они на Украинском Радио( Свобода) рекламировались.
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те, кто верил, что голобородько изменит, теперь верят, что закон об импичменте выполним)))...
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так вижу....не думай о самостреле, а то мысль воплотишь
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А будут журналисты вопросами "доставать" натравят Мендель суперохранницу, сторожевую бешенную сучку.
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Я могу подсказать: надо наполовину учителей сократить и тогда повысить зарплаты оставшимся. Вся тонкость этого процесса, который планировали уже не раз в том, что увольняют как раз работающих, а оставляют штат районо. Чувствуется (хочется верить, во всяком случае), что Новосад Анна какие-то ограничения на увольнения введет. Типа оставить тех, кто не менее имярек часов в год читает и т.п. Ну а вообще дура, это понятно.
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Гриневич уже летом "повысила з/п учителям", сократив их в школах и согнав в один клас по 35-40 учеников, вместо обычного наполнения классов по 20-30 детей.
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Я тоже знаю,отобрать имущество у потроха и ахметки и продать.
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А у бородатой бабы Бени и его внучка-бурята Богдана?
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Ключові слова "ОТДЕЛЬНЫЕ КАТЕГОРИИ..." Значить піднімуть зарплату МІНІСТЕРСЬКИМ....
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тю, так шо там знати?
вона шо, не дивилась передвиборчу брехню зюзі?
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Очень простое решение : изменить наполняемость в классах ( вместо 30 -ти учеников посадить 60 ). Количество учителей уменьшается вдвое, оставшимся можно немного повысить .
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Вариант один - не воровать из бюджета !!!!!
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Ну.теперь-то заживут! Прибавка к 4 000 $-ещё никому не мешала. Воны-зробылы цэ разом! Все ЗЕучителя идут в телевизорную,смотреть по Г+Г сериал "скаты",от счастья.
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варіант у дійсності тільки один : отобрать и разделить ...отобрать у КАЗЛОВ 100 гривень и вернуть 10 гривень
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Новосад знает, как повысить зарплаты учителям. все знают - воровать меньше, деньги из оффшоров вернуть и ввести прогрессивный налог.
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Вы все пытаетесь одной маленькой курицей накормить 50 человек.
Ну украли олигархи у курицы лапки, давайте вернем в общий котел.можно накормить 50 человек после этого? Нет.
У нас катастрофически низкий ВВП, страна ничего не производит, 85 % населения вообще ничего не производят.
вывод для того. чтобы накормить 50 человек, нужно 10 куриц, то-есть стимулировать реальное производство.Тогда и деньги из офшоров будут возвращаться, сейчас их тупо некуда вкладывать.Но ни одно правительство в Украине никогда не занималось законами, стимулирующими производителя, скорее наоборот.Тем более Зе-шобла
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Самое главное - не должно быть никакой уравниловки!
Как работаешь, так и получаешь!
Разучил с детьми песню о Зеленском - получи прибавку к жалованию 5 процентов!
Сочинил новую песню о Зеленском - вот тебе 10 процентов!
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Пля - куда им ещё повышать? И за что им её повышать.
Или там много ума нужно - повторять из школьного учебника ...
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А підвищити зарплати іншим працівникам бюджетної сфери чи в нас як завждм перегіби ці вчителі по півдня працюють і вже десять тис мают вже набридло а інші що
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Школы закрыть (пойдут на продажу под общаги, казино, офисы, дома терпимости). Учителей, всех, уволить. Перед увольнением записать на видео курс лекций. Курс транслировать по интернету. Учиться на дому. Минобразования ликвидировать. Таким образом высвободятся колоссальнейшие средства. На эти средства достроить гиперлуп, прорыть канал, возвратить долг МВФ, и самим начать давать деньги в долг (Укр. МВФ). Освободившимся работникам минобразования предложить высокооплачиваемую сезонную работу за рубежом.
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- Поручик, вы же обещали на мне жениться!
- Мало ли на ком и что я обещал...
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У нас очень большая разница между минимальной и средней зарплатой, не говоря уже о разнице между максимальной и минимальной. А ведь цены повышают из-за беспредела частного сектора экономики, постоянно поднимающего зарплаты.

Частный сектор имеет право повышать зарплаты, а гос. сектор нет, людей делят на белых и черных, это настоящая дискриминация, апартеид, нарушение прав человека.

Если гос. сектору не повышают зарплату, тогда государству нужно влиять на частный сектор, чтобы не было огромных перекосов в оплате труда.
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Вот - это министр ?
Мадам, а по делу у вас мысли есть ? Например: как уменьшить чудовищное количество отчётов и прочей дребедени, чем сейчас заняты учителя ?
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