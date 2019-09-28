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 Политика Украины, Общество
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Все про:акция (1947) Гандзюк (384) Офис Президента (116)

 Активисты об акции по Гандзюк на Банковой: Реакции президента нет, надпись удалили

Участники акции "Ніч на Банковій. Знову", которые требуют расследовать нападения на активистов и обратить на эту проблему должное внимание, заявляют об отсутствии на данный момент реакции властей.

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера мы пришли с требованием к новой власти, - не быть статистами новых убийств, увидеть и решить проблему нападений на гражданских активистов, журналистов и правозащитников. Мы приглашали президента и представителей офиса прийти к нам. Никто не вышел. Мы оставили надпись "Кто следующая Гандзюк?". Ее уже стерли. Реакции от президента до сих пор нет. Может стертая надпись - это и есть реакция на призыв не молчать о десятках нападений на активистов?" - заявляют участники сообщества.

"Надеемся, что это не так", - резюмируют они.

Смотрите также: "Ніч на Банковій. Знову", - под офисом президента началась акция за всестороннее расследование убийства Гандзюк. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты об акции по Гандзюк на Банковой: Реакции президента нет, надпись удалили 01

Источник: https://censor.net.ua/n3150971
 
   
 Топ комментарии
 
Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
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Главное, что не барыга у власти. да, зебилы?
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сегодня подумалось о Нацженах, что то они замолчали или были просто созданы как физ.и бардак противостояние Порошенко.
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Да таки да, при Порохе ни дня не проходило, чтобы они не гавкали по поводу и без повода, а ща тишина как у раю, наверное у нас все хокей-больше не крадут, коррупции нет, кнопкодавов тоже "нет", интересы Украины нигде не сдаются!
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Для нас - ні. Для зебілів, серед яких немало журналістів - так. Вони повірили у те, що "народний Голобородько" зійде з екрану в іпостасі преЗедента Зєлєнского... Пи.Си. Я не дивуюся рядовим звичайним Зебенятам, яких зомбували ці журналісти, я дивуюся саме тим журналістам, які повірили у свою ж рекламу.
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Rostyslav Komarnytsky

Я не дивуюся рядовим звичайним
Зебенятам, яких зомбували ці журналісти, я дивуюся саме тим журналістам,
які повірили у свою ж рекламу.
Активісти про акцію щодо Гандзюк на Банковій: Реакції президента немає, напис видалили - Цензор.НЕТ 1387

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Комика, назвавшего мою страну порноактрисой, мировые СМИ назвали Моникой Зеленски. Это карма!
Хахаха
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Главное, что не барыга у власти. да, зебилы?
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еге ж,потужного хрячка відтягнули від бюджетного коритця.
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а притянули хряков и мародёров ещё намного хуже 73% ЗЕбилов.
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И хорошо, что эти 6 % ілітних імбіцилів тут на цензоре. В жизни не гадят и не воняют.
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Че там Гандзюк? Или статья про пороха, что ты шарахапшься от ответа как шалава в церкви?
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в жизни и зебильской вони во все 73 процента,куда по этой части тягаться с последователями Моники Зеленски)))
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Зелемойского теперь так просто не оттащишь от корыта
Доказано февралем 2014 года
Этого тоже придется большой кровью сносить
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Та не, он преЗЕдент одного квартального шута.
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А яка разница?все прут до корыта шо свиньи шо бобики
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Они хотели, чтоб Клован вышел на ганок, ришуче скомкал брови и брынящим голосом прохрюкав "Це справа чести!" Ну так это к пану Свыне. Правда активисты его бы не услышали, бо на Будковую их тогда юы не пустили
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Не забув шо у тебе порядковий номер 10 в списку тріпачів?
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Слышь, порохобот, а порохоботы в твоем спыску есть? Нет. Отож бо
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В списку ті хто стверджує шо я порохобот, а довести це не може.
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А Зеленский уже в Украине?
Или они ходят, когда его нет, чтобы потом попрекнуть в зраде?
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У холопов именно сам царь батюшка должен выйти, у них понятие -- власти не реагируют - это просто царя дома не было. . ЗЕбил хуже кацапа.
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Їм не до Ганзюків, вони аналізують своє турне і шукають, хто ж саме винний у провалі місії.
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Скільки раз вони були під адміністрацією Порошенка, скільки надписів залишили, де результат і надписи?
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Ну ты откровенно забрехался..впрочем не первый раз замечаю от тебя беженца под левым флажком, так так перед выборами эти активисты чуть не в глаза Порошенко прыгали, и вой стоял с Катей Гендзюк ежедневный. зачем откровенно брешешь ЗЕбил?? И кстати шо там со свинарчуками ЗЕбил? Посадили уже, ну хоть уголовное дело завели? Что такое зебильчик... расскажи нам про свинарчуков.
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Модери, як на пороха тут цілодобово кремлівську пропаганду лили, то ви це не бачили і комєнти не удооляли, а як про ЗЕ почали правду писати, то дієте миттєво.
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Не туда пришли,надо идти до Пеца и Луценко,они причастны
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Так они пришли к новой власти как раз шоб посадить причастных. Или по версии ЗЕбила Петя и Луценко должны сами себя посадить?? ВО ЗЕбил даёт..
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Точно! И так все пять сьедущих лет 👏😂
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Якщо президент буде виходити до кожного цілу добу то це буде звичайний швейцар! Протестуючі поночі сплутали будівлі з генпрокуратури чи МВС. Нічого буває.....
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Власть засунула свой язык в ж... Это вам не в Трускавце на одной ножке поскакать. И Зе, после блистательных побед на дипломатическом фронте. стал в стойку позу страуса...
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он теперь на Монику отзывается, глупыши
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Щось не бачу інтересу зебобів хто замовив Ганзюк. Вже не цікаво?
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так вон уже вся ЗЕбилятня говорит что они не по адересу пришли, намекают шо к Пете нужно идити. По версии ЗЕбилов выходит шо это Петя президент.
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Да їм про свінарчуків, і про розтріл Майдану і про офшори і про кумів, друзів не цікаво, або не Порошенко!
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Зеленая ботоферма в ступоре, ждет новые методички...
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2 квітня 2019 року:
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Защитницу семьи Гандзюк Евгению Закревскую отстранили от участия в процессе по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых, информирует Цензор.НЕТ.
"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают домой, за кем-то следят неизвестные ..), собственно, за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.
После этого Закревская, по ее словам, подала заявление о слежке в СБУ.
"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую из этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.
Также на Цензор.НЕТ: Инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" обратилась к Порошенко с требованиями: "Остался 21 день. Другого шанса не будет. Думайте"
Хромых утверждает, что Закревская теперь фактически лишена голоса в процессе, и выступать на суде могут только прокуроры.
Сейчас Шевченковский суд в Киеве рассматривает изменение меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Заседание суда продолжается уже более 9,5 часов.Источник: https://censor.net.ua/n3120125
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Защитницу семьи Гандзюк Евгению Закревскую отстранили от участия в процессе

а ЗЕбилы чего не вернули? Кто щас при власти, Петя что ли?? ЗЕбил совсем уже забрехался. Слышь ЗЕбил..ты наверно скоро обвинишь Петю в том шо это сам Петя виноват в том что твой ЗЕкловун его не посадил))))
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Інтерв'ю Мангера порталу "Українська правда".
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www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/25/7207594/index.amp
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Выборы прошли, власть ЗЕмародёров прикрыла лавочку. Стало не актуально. Теперь надо делом занимаца - страну активно грабить на благо папы Бени.
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Кум Пеца иродивый Югик все дела надежно разваливал которые касались Пеценой власти,и что толку теперь из протестов
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То есть личный прокурор ЗЕкловуна ничего делать не будет??? Слушай так это отличная новость для Порошенко , значит его не посадят !!! Луценко то все дела развалил, и по версии ЗЕбила толку то теперь нет! А свинарчуки то как обрадуются!!
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Меня очень удивляет почему пришли к Зеленскому.Ведь поэтому делу Ничего не сделал Порошенко и Луценко,а требуете с Зеленского. Наверное надо идти к маетку Порошенко. Я думаю что это было бы правильно.
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иван! а за авакова вы почему забыли!? он в те временя как и сейчас министр мусоров! или это новое лицо?
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а где же наш герой билецкий с его нацженами? он уже забыл про гандзюк, или команды фас нет? вот это наши националисты-проститутки)))
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А а а а.
Семен семеныч.
Так это порохоботы во всем виноваты.
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Думаю, на активістів нападала ригівська мразота та конкуренти діючої тоді влади, щоб зіпсувати репутації, та привести до керма своїх людей.
вони цього домоглись.
тому - ніяких розслідувань по Майдану. ніяких справ проти ращкі. ніяких вироків ригам.
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