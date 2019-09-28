 Активисты об акции по Гандзюк на Банковой: Реакции президента нет, надпись удалили

Об этом говорится в сообщении группы "Хто замовив Катю Гандзюк?", информирует Цензор.НЕТ.
"Вчера мы пришли с требованием к новой власти, - не быть статистами новых убийств, увидеть и решить проблему нападений на гражданских активистов, журналистов и правозащитников. Мы приглашали президента и представителей офиса прийти к нам. Никто не вышел. Мы оставили надпись "Кто следующая Гандзюк?". Ее уже стерли. Реакции от президента до сих пор нет. Может стертая надпись - это и есть реакция на призыв не молчать о десятках нападений на активистов?" - заявляют участники сообщества.
"Надеемся, что это не так", - резюмируют они.
Я не дивуюся рядовим звичайним
Зебенятам, яких зомбували ці журналісти, я дивуюся саме тим журналістам,
які повірили у свою ж рекламу.
Хахаха
Доказано февралем 2014 года
Этого тоже придется большой кровью сносить
Или они ходят, когда его нет, чтобы потом попрекнуть в зраде?
стойкупозу страуса...
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Защитницу семьи Гандзюк Евгению Закревскую отстранили от участия в процессе по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру.
Об этом сообщила в Facebook подруга Екатерины Гандзюк Марина Хромых, информирует Цензор.НЕТ.
"Если коротко и просто: Мангеру вручают подозрение, начинаются странные вещи (у кого-то ломаются замки, к кому-то неизвестные залезают домой, за кем-то следят неизвестные ..), собственно, за Евгенией следили на машине с херсонскими номерами", - отмечает Хромых.
После этого Закревская, по ее словам, подала заявление о слежке в СБУ.
"Адвокаты Мангера предлагают удалить Закревскую из этого судебного процесса, так как она теперь - потерпевшая; суд удовлетворяет это предложение", - написала подруга погибшей активистки.
Также на Цензор.НЕТ: Инициатива "Хто замовив Катю Гандзюк?" обратилась к Порошенко с требованиями: "Остался 21 день. Другого шанса не будет. Думайте"
Хромых утверждает, что Закревская теперь фактически лишена голоса в процессе, и выступать на суде могут только прокуроры.
Сейчас Шевченковский суд в Киеве рассматривает изменение меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Заседание суда продолжается уже более 9,5 часов.Источник: https://censor.net.ua/n3120125
а ЗЕбилы чего не вернули? Кто щас при власти, Петя что ли?? ЗЕбил совсем уже забрехался. Слышь ЗЕбил..ты наверно скоро обвинишь Петю в том шо это сам Петя виноват в том что твой ЗЕкловун его не посадил))))
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www.pravda.com.ua/rus/news/2019/02/25/7207594/index.amp
Семен семеныч.
Так это порохоботы во всем виноваты.
вони цього домоглись.
тому - ніяких розслідувань по Майдану. ніяких справ проти ращкі. ніяких вироків ригам.