 Враг с начала суток открывал огонь 9 раз, защитников Новолуганского обстреливали из минометов

Об заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 28 сентября, с начала суток российско-оккупационные войска продолжили минометные обстрелы позиций защитников Украины. Всего враг совершил уже 9 прицельных обстрелов, из них дважды, ночью и утром, применив минометы по защитникам Новолуганского. От поселка Доломитное оккупанты выпустили всего 10 мин 82-го калибра и вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - сказал Гуцуляк.

Кроме этого, по его словам, боевые действия продолжались в районах н.п. Марьинка, Лебединский, Водяное и Павлополь, где оккупанты прицельно применяли по защитникам Украины преимущественно гранатометы различных систем, а также стрелковое вооружение.

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Украинские военнослужащие несколько раз подавляли вражескую вооруженную активность. Боевых потерь от начала текущих суток в результате вражеских прицельных обстрелов нет, отметил представитель Минобороны.