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 Враг с начала суток открывал огонь 9 раз, защитников Новолуганского обстреливали из минометов

Российско-оккупационные войска с начала суток 9 раз открывали огонь по защитникам Украины. Наши военнослужащие в ответ подавляли вражескую активность.

Об заявил на брифинге пресс-секретарь Минобороны Дмитрий Гуцуляк, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 28 сентября, с начала суток российско-оккупационные войска продолжили минометные обстрелы позиций защитников Украины. Всего враг совершил уже 9 прицельных обстрелов, из них дважды, ночью и утром, применив минометы по защитникам Новолуганского. От поселка Доломитное оккупанты выпустили всего 10 мин 82-го калибра и вели огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов", - сказал Гуцуляк.

Кроме этого, по его словам, боевые действия продолжались в районах н.п. Марьинка, Лебединский, Водяное и Павлополь, где оккупанты прицельно применяли по защитникам Украины преимущественно гранатометы различных систем, а также стрелковое вооружение.

Также на Цензор.НЕТ: Боец Нацгвардии Александр Марков погиб в бою с оккупантами 27 сентября. ФОТО

Украинские военнослужащие несколько раз подавляли вражескую вооруженную активность. Боевых потерь от начала текущих суток в результате вражеских прицельных обстрелов нет, отметил представитель Минобороны.

Источник: https://censor.net.ua/n3150970
 
 
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ЗЄлєпузікі, де ваше, суки, перемиря? Главноє нє стрєлять?
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Нужно на каждый обстрел отвечать в 50 раз сильнее обстрелом с более мощного вооружения!
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Ні, рахуєш збитки, і через суд стягуєш+моральні, і стрілянина прикратиться швидко, відповідать то само собою і бажано привентивно, настамнєт.
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рогатих краще у пакунках бачити, по частках!!!!
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#ДеУкраїнськіСанкціїЗаОбстріли
Бажано аналог Поправкам Джексона - Веніка який сенат США нажаль зняв 2012 році з московії.
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Смерть масковським окупантам!!!! Гори у пеклі клята масковія!!!!
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